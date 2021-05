Chelsea enfrenta Manchester City em busca da glória europeia

Neste sábado, às 16:00h, horário de Brasília, o Chelsea terá a chance de escrever mais um capítulo glorioso em sua história. O Manchester City será o rival na final da UEFA Champions League.

A disputa, que seria realizada em Istambul, teve agora será jogada em Porto, no Estádio do Dragão. Ao todo, seis mil torcedores de cada equipe estarão presentes para assistir in loco. Já os torcedores no Brasil, poderão assistir na TNT, enquanto acompanha a Live do Chelsea Brasil no YouTube, e o tempo real no Twitter @ChelsBrasil.

O CHELSEA

Esta será a terceira final de Champions League do clube londrino. A primeira, terminou em derrota para o Manchester United, na final de Moscou, em 2008. Porém, em 2012, a glória foi alcançada. O time de Petr Cech, Frank Lampard e Didier Drogba superou o Bayern na final que aconteceu em Munique.

Portanto, os Blues têm como trunfo a experiência, uma vez que o Manchester City nunca disputou uma final de Champions League.

Os comandados de Thomas Tuchel, e anteriormente, Frank Lampard, fizeram uma campanha com 14 jogos, oito vitórias, três empates e uma derrota; além dos 22 gols marcados e quatro sofridos.

Além disso, o Chelsea deixou Atlético de Madrid, Porto e Real Madrid pelo caminho até chegar à decisão.

O Chelsea Brasil preparou um material mais detalhado para relembrar como o Chelsea passou pela fase de grupos, oitavas, quartas e semifinal.

O MANCHESTER CITY

Como antecipado, esta será a primeira final de Champions League do time azul de Manchester. Porém, os citizens contam com a experiência de seu treinador, Pep Guardiola, que já venceu a competição duas vezes, com o Barcelona em 2009 e 2011.

Em ótima temporada, O City está invicto na competição. Foram 14 partidas, 11 vitórias e um empate, marcando 25 gols e sofrendo quatro.

Dessa forma, o Manchester City deixou pelo caminho Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

COLETIVAS PRÉ-JOGO

Thomas Tuchel

Essa é a segunda final do treinador alemão, que foi derrotado para o Bayern na temporada passada, quando ainda comandava o PSG. Portanto, deixou claro que ele e a equipe sentem o nervosismo.

“Não quero fingir que esta é uma semana normal porque não é e todos se sentem diferentes sobre ela, mas chegamos e a contagem regressiva está marcada para uma grande, grande partida, talvez a maior partida da Europa”. “É uma semana muito emocionante, muito exigente mental e fisicamente, então precisamos acertar”. “Foi um momento de conexão interna, nosso amor e paixão pelo jogo, que todos nós compartilhamos quando crianças. A tensão está aumentando muito naturalmente e, é claro, se você puder desejar algo, não queremos chegar na final super ou sub excitados, ou jogar na boa quando você não está na boa”.

Pep Guardiola

Já o treinador espanhol, já venceu duas vezes a competição, mas estava há dez temporadas sem chegar a uma final. Em coletiva, deixou claro que sabe o que espera da partida.

“Tenho quase certeza de que temos que sofrer para ganhar a final. É bom dizer que é bom aproveitar, mas às vezes não é possível. Você tem que ser resiliente e se ajustar”. “Eu sei exatamente como queremos jogar, com quem vamos jogar”. “É um privilégio incrível estar aqui”. Nunca esperei no início da minha carreira jogar uma final de Champions League. Agora estamos aqui. Temos sorte”.

CHELSEA VS. MANCHESTER CITY NA TEMPORADA

Este será o último encontro entre as equipes na temporada, que foi de muitos embates. Até então, o Chelsea foi derrotado uma vez e venceu as outras duas.

Inicialmente, pela Premier League, o Manchester City venceu o Chelsea, ainda comandado por Frank Lampard, por 3-1. Porém, os Blues deram o troco, com uma vitória de virada por 2-1. Já no confronto válido pela FA Cup, Hakim Ziyech garantiu a vitória por 1-0.

FIQUE DE OLHO

Além de vários destaques individuais, o Manchester City tem um coletivo muito forte, com destaque para os meias Ilkay Gündoğan, Kevin De Bruyne e Phil Foden. Apenas na Champions League, o trio somou 9 gols e 8 assistências.

Além disso, são jogadores versáteis, que podem ocupar diferentes espaços no esquema tático de Pep Guardiola.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em coletiva, Thomas Tuchel garantiu que Édouard Mendy e N’Golo Kanté estão confirmados para a final. A dupla era a única preocupação dos torcedores do Chelsea, que não tem desfalques.

Enquanto isso, o Manchester City demonstrou algumas variações na forma de jogar ao longo da temporada. Por isso, Thomas Tuchel disse em coletiva que acredita que será um esquema bem diferente do time de Guardiola.

Portanto, de acordo com a UEFA, essas são as prováveis escalações:

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Pep Guardiola

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Werner, Mount; Thomas Tuchel

FICHA TÉCNICA

Evento: Manchester City vs. Chelsea – Final

Competição: UEFA Champions League

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz, daEspanha

Local: Estádio do Dragão – Porto, Portugal

Data: 29/05/2021

Horário: 16h00 (Brasília)

Transmissão: TNT

