Chelsea consegue vitória importante na UEFA Youth League

Antes do confronto entre Chelsea e Malmö na tarde desta quarta-feira (20) na Liga dos Campeões, o time da Academia dos Blues entrou em campo pela UEFA Youth League (UYL). Os jovens Blues também enfrentaram o Malmö e, depois de alguns sustos, conseguiu garantir a vitória por 4-2 em Kingsmeadow. Dessa forma, o time segue bem na disputa pela classificação direta para as oitavas de final da competição.

Vitória importante para seguir sonhando

O confronto começou bastante movimentado em Kingsmeadow, com o Malmö pressionando a todo momento. Como resultado, os visitantes conseguiram abrir o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. Em uma jogada de contra-ataque rápida que iniciou com o goleiro, o lateral direito da equipe sueca cruzou e a bola passou pelos defensores do Chelsea até Isak Bjerkerbo, que chutou sem chances para o goleiro Ted Sharman-Lowe.

Depois que sofreram o gol, os Blues procuraram responder com a pressão e com o controle da partida. Não só em termo de ações de jogo, mas também de controle de posse de bola. Bryan Fiabema e Lewis Hall foram grandes nomes do primeiro tempo, criando chances em favor do Chelsea.

Por outro lado, algumas falhas e erros na comunicação quase entregaram de bandeja novas chances para os suecos. No entanto, os Blues se salvaram. Assim, o jogo foi para o intervalo com o placar de 1-0 em favor dos visitantes.

A segunda etapa começou e, mais uma vez, o Malmö pressionou nos minutos iniciais. Lowe fez duas importantes defesas que impediram que o placar fosse ampliado e os Blues também chegaram à meta defendida pela equipe sueca.

Porém, o Chelsea não aproveitou suas chances. Nesse sentido, após nova descida pela direita, o lateral do time sueco cruzou a bola para a pequena área – no bate e rebate, a bola sobrou novamente com Bjerkerbo que não perdoou e ampliou o placar em favor do Malmö aos 13 minutos da etapa complementar.

Remontada nos minutos finais

O grande problema do Chelsea na partida foi a dificuldade de concluir as jogadas. Ainda mais o último passe. Porém, nos 30 minutos finais da partida, os Blues conseguiram se ajustar e iniciaram uma virada impressionante.

Apenas três minutos depois do segundo gol do Malmö, Dion Rankine deixou o marcador no chão e acertou um belo chute no ângulo esquerdo. Em seguida, aos 24 do segundo tempo, os Blues empataram a partida com mais um golaço. Dessa vez, Xavier Simons bateu da entrada da área pelo lado esquerdo e colocou a bola no ângulo esquerdo, sem chances de defesa para Melker Ellborg.

Enfim, a virada do Chelsea faltando menos de 15 minutos para o fim do jogo. Fiabema cabeceou para o gol após cobrança de escanteio de Silko Thomas. Por fim, Thomas marcou o gol que fechou o placar e decretou a vitória, literalmente, aos 45 do segundo tempo.

Formato da competição

A UEFA Youth League, também conhecida como Liga Jovem, segue o mesmo formato da conhecida Liga dos Campeões. No entanto, os times na disputa são os times da base e das Academias dos clubes – em especial as equipes sub-19. A primeira edição da competição aconteceu na temporada 2013-14 e desde então segue o mesmo calendário da Champions League.

Nesse sentido, são dois caminhos possíveis para entrar na competição. Primeiramente, as equipes de formação dos times classificados para a fase de grupos da Liga dos Campeões estão classificadas. Além disso, é possível entrar pelo Domestic Champions Path. Em outras palavras, o time pode se classificar para a Youth League caso seja campeão nacional sub-19.

As equipes que se classificam por meio do primeiro caminho disputam a fase de grupos – que segue os mesmos moldes da Liga dos Campeões. Assim, os primeiros colocados de cada grupo se classificam automaticamente para as oitavas. Enquanto isso, os segundos colocados avançam para os play-offs.

Por outro lado, o caminho dos campeões da liga doméstica é um pouco diferente. Os times jogam duas rodadas preliminares decididas em dois jogos – um mando para cada equipe. Assim, caso avancem pelas duas rodadas, os clubes enfrentarão os segundos colocados nos play-offs.

Nos play-offs a dinâmica é diferente, sendo disputado em partida única com mando definido por sorteio. Então, os oito vencedores das partidas dos play-offs se juntam aos líderes dos grupos para disputar as oitavas de final.

Nas fases finais, as classificações também são decididas em jogos únicos que tem o mando de campo definido por sorteio. Por sua vez, as semi-finais e as finais são disputadas em campos neutros.

Por fim, além de não haver jogos de ida e volta, não há prorrogação na competição. Assim, caso os confrontos terminem em empate, a classificação é decidida nos pênaltis.

Histórico do Chelsea na Youth League

Esta temporada, está sendo disputada a 8ª edição da Liga Jovem da UEFA. Isso porque, na temporada passada, a competição acabou sendo cancelada por conta da pandemia da COVID-19. Assim, a participação na atual edição é a sétima do Chelsea na história da UYL – a única temporada que o clube de Londres ficou de fora da competição foi na temporada 2016-17. Em suma, em sete participações, a Academia do Chelsea tem dois títulos conquistados (2014-15 e 2015-16) e dois vice-campeonatos (2017-18 e 2018-19).

Na temporada de estreia da competição, os Blues terminaram em primeiro do grupo com 100% de aproveitamento na fase de grupos. Em seguida, derrotou o Milan nas oitavas de final. Porém, caiu para o Schalke 04 nas quartas após perder pelo placar de 3-1.

Conquista inédita e em dose dupla

Em 2014-15, o clube conquistou seu primeiro título. Mais uma vez, terminou no topo do grupo. Dessa vez, com 15 pontos conquistados em 18 possíveis – sofrendo sua única derrota na competição para o Schalke 04 na última rodada. Nas fases seguintes, o Chelsea venceu o Zenit (3-1), o Atlético de Madri (2-0) e a Roma (4-0). Por fim, na final, ganhou do Shakthar Donetsk pelo placar de 3-2.

Na temporada seguinte o Chelsea, terminou mais uma vez a fase de grupos no topo com 14 pontos conquistados. Nas oitavas de final, garantiu a classificação nos pênaltis contra o Valencia. Após o empate por 1-1 ao final dos 90 minutos, os Blues venceram por 5-3 nas penalidades. Em seguida, venceu o Ajax (1-0) e o Anderlecht (3-0), garantindo a vaga na final.

Por fim, com gols de Tomori e Kasey Palmer, o Chelsea derrotou o Paris Saint-Germain na final e conquistou o bicampeonato.

De volta à Europa

Após não disputarem a UYL 2016-17, os Blues retornaram à competição na temporada seguinte. Com 15 pontos conquistados, terminaram no topo do grupo e foram direto para as oitavas de final. Depois de derrotar o Feyenoord pelo placar de 5-2 nas oitavas, venceram o Real Madrid por 4-2.

Em seguida, empataram em 2-2 com o Porto. Então, a classificação foi decidida na disputa de pênaltis, vencida pelo Chelsea (5-4). No entanto, o time foi derrotado pelo Barcelona pelo placar de 3-0 na final.

Em 2018-19, os Blues foram vice-campeões novamente. Dessa vez, sendo derrotados pelo Porto por 3-1 na final. Pela primeira vez, o Chelsea entrou na competição Domestic Champions Path. Na primeira rodada, passaram pelo Molde com um placar de 14-1 no agregado. Na rodada seguinte, eliminaram o Elfsborg após somarem 9-0 no placar agregado.

Logo, nos play-offs, o time venceu o Monaco pelo placar de 3-1. Finalmente chegando às oitavas, quando venceram o Montpellier por 2-1. Nas quartas de final, conseguiu a classificação com a vitória por 4-2 nos pênaltis sobre Dínamo Zagreb – no tempo regulamentar, o jogo terminou em 2-2-.

Após novo empate em 2-2, agora contra o Barcelona, os Blues conquistaram a vaga na final com a vitória por 5-4 nas penalidades. Enfim, na final, foram derrotados pelo Porto por 3-1.

Na temporada 2019-20, o Chelsea foi eliminado de forma inédita ainda na fase de grupos. O time conquistou apenas 6 dos 18 pontos possíveis, terminando na 3ª colocação do grupo. Como resultado do cancelamento da competição na temporada 2020-21, os Blues voltaram a disputar a Youth League nesta temporada.

A campanha atual

Na UEFA Youth League 2021-22, o Chelsea está no grupo H juntamente com Juventus, Zenit e Malmö. Em suma, o mesmo grupo dos Blues na Liga dos Campeões. Da mesma forma que na UCL, a Liga Jovem está na 3ª rodada da fase de grupos.

Portanto, os Blues já disputaram três partidas, conquistando seis dos nove pontos em disputa até o momento. Assim, o time ocupa a 2ª colação do grupo, bem como tem dois gols de saldo – com oito gols marcados e seis sofridos. Em suma, os resultados da primeira metade da fase de grupos foram:

14/09: Chelsea 3 x 1 Zenit

3 x 1 Zenit 29/09: Juventus 3 x 1 Chelsea

3 x 1 Chelsea 20/10: Chelsea 4 x 2 Malmö

Agora, os jovens do Chelsea só retornarão a campo para disputar a competição europeia no dia 2 de novembro em jogo contra o Malmö fora de casa. Até lá, os Blues terão mais três compromissos:

23/10: Leicester x Chelsea (PL2)

26/10: Cheltenham x Chelsea (Papa John’s Trophy)

30/10: Chelsea x Everton (PL2)

Saídas importantes no último verão

Os Blues terminaram a campanha da Premier League 2 em segundo lugar na última temporada. Sobretudo, muitos jogadores do time da Academia chamaram atenção da torcida e indicavam que iriam pedir passagem para o time principal em pouco tempo.

Assim, em busca de espaço, alguns jogadores importantes dentro da Academia optaram por não renovar seus contratos. Como resultado, deixaram o clube na última janela de transferências para garantir mais tempo de jogo em outros times da Premier League. Dentre eles o ex-capitão Valentino Livramento, bem como os meias Lewis Bate e Miles Peart-Harris.

Ao mesmo tempo, outros jogadores como Billy Gilmour e Lewis Covill, também formados no Chelsea, renovaram seus contratos e foram emprestados para esta temporada. Da mesma forma, Tino Anjorin foi emprestado, mas no seu caso há opção de compra por parte do Lokomotiv Moscou.

Em especial em relação a Gilmour e Covill, Tuchel aprecia muito o talento e as características que eles poderão trazer para o time no futuro. Além disso, ambos parecem estar dispostos à batalhar por posições no time principal, o que não é uma tarefa fácil. Assim, é possível entender a opção de alguns por sair do clube para conseguir minutos e oportunidades o quanto antes.

Então, apesar de não serem muitas saídas, eram jogadores que representavam lideranças dentro do elenco da Academia. Bem como estavam há muito tempo no clube e há algum tempo jogando no time. Dessa forma, o elenco ainda está se ajustando diante das ausências. Por isso, tem tido dificuldades em engatar uma sequência positiva até o momento na temporada.

Busca por resultados após início conturbado

Mesmo com uma campanha descente na UEFA Youth League, na PL2 os Blues tem tido performances muito abaixo do esperado. Apesar de nem todos os jogadores da Academia jogarem a competição europeia, que é voltada para os atletas sub-19, grande parte dos jogadores que estão na UYL fazem parte da equipe de desenvolvimento do clube.

Após oito rodadas do campeonato nacional, o Chelsea se encontra na 10ª colocação – são 14 equipes no total. Até aqui, são apenas oito pontos conquistados. No total são duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Nesse ínterim, os Blues marcaram 12 gols e sofreram 19. Com isso, o saldo de gols no momento é de -7.

Da mesma forma que acontece com o time principal masculino e com o Chelsea Women, a sequência de jogos da Academia é bastante apertada e o ritmo tem sido interrompido com as paralizações para a data FIFA. O treinador Andy Myers comentou sobre a situação em coletiva antes da partida contra o Malmö. Assim como ressaltou a importância de obter confiança para os próximos jogos e para o desenvolvimento do elenco – tanto no coletivo como individualmente:

“O objetivo para este grupo é seguir aprendendo. Em especial a partir dos objetivos e aspectos dos últimos jogos, e usando isso para se desenvolverem como jogadores. E também ser tornar um time melhor e mais forte. Afinal, são essas experiências que moldam jogadores e não importa qual será o caminho deles no futebol, queremos que estejam prontos”.

Por fim, a equipe de desenvolvimento disputa a Papa John’s Trophy – a Copa da Liga das divisões mais baixas do futebol inglês. Os Blues lideram o grupo M da competição, somando cinco pontos nas duas primeiras rodadas.

Expectativas para a sequência da temporada

Sem dúvidas, a tendência é que os jovens Blues se recuperem para o restante da temporada. Sobretudo, se o time sub-19 conseguir a classificação para a próxima fase da UEFA Youth League. Será uma importante oportunidade para jogadores como Vale, Lowe, Fiabema, Thomas e Simons seguirem se desenvolvendo. E até mesmo conseguirem espaço para treinar junto ao time principal.

Outros nomes que chamam atenção na equipe sub-19 dos Blues são o zagueiro e capitão Alfie Gilchrist e os meias Lewis Hall e Charlie Webster – que também atua como ala. Bem como atacante Jude Soonsup-Bell. Em suma, o Chelsea segue formando jogadores com muito potencial para reforçar o time no futuro tanto no curto como no longo prazo.

Por sua vez, na campanha do Troféu da Liga, o time de desenvolvimento tem grandes chances de conseguir a classificação para a próxima fase. Basta garantir um empate na última partida da fase de grupos. Por mais que sejam mais jogos no calendário, segue sendo uma possibilidade de conquistar títulos. Uma marca do clube desde as categorias de base ao profissional.

Por fim, o Chelsea ainda disputará mais 16 rodadas na PL2. Ou seja, mais da metade da competição ainda está por vir. Depois que o time se ajustar as ausências e se entrosar mais, em especial tendo figuras como Lewis Baker e George McEachran no elenco. Em especial Baker, que já tem experiência com o time principal dos Blues. Assim como com empréstimos em temporadas passadas.

Então, as expectativas são as melhores possíveis para os times de Cobham. Por mais que não sejam tarefas fáceis, os Blues podem disputar os títulos da UYL e da Papa John’s. Assim como podem conseguir pontos e subir na classificação da PL2 para disputar com os times da parte de cima da tabela.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp