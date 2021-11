Christensen vive fase extraordinária, mas renovação de contrato segue emperrada

Com quatro gols sofridos em 11 partidas na atual Premier League, acumulando sete jogos sem ser vazada, a defesa é o maior trunfo do Chelsea desde a chegada de Thomas Tuchel. Em meio a tantos destaques no setor, as atuações recentes apontam para o papel importante que Andreas Christensen exerce no elenco.

Além do dinamarquês, a mescla de jovens incorporados ao elenco – Trevoh Chalobah e Malang Sarr – e jogadores experientes – Antonio Rüdiger e Thiago Silva – é a receita do setor mais confiável da equipe londrina. No entanto, os números do camisa 4 dos Blues são assombrosos. Nas últimas 56 partidas disputadas pelo zagueiro por clube e seleção, foram 44 clean sheets, um percentual de 78,6% dos jogos sem sofrer gol.

A oscilação no início da carreira

Ainda jovem, a estreia do zagueiro de 25 anos pelos Blues foi em 2014 em partida contra o Shrewsbury Town. Sete anos depois, o dinamarquês revelado em Cobham comentou sobre a transição para o profissional: “Nesse período, você fica muito nervoso. Você quer mostrar suas qualidades e garantir que enxerguem um futuro para você.“, declarou.

No entanto, o jogador demorou a receber novas oportunidades de estar em campo, um problema comum no Chelsea durante as últimas décadas. Dessa forma, o jovem zagueiro foi emprestado ao Borussia Mönchengladbach para continuar seu desenvolvimento. A transferência deu certo e o jogador viveu grande fase na Bundesliga, amadurecendo no âmbito pessoal e profissional.

“Viver sozinho mexe com você, é difícil explicar, mas você tem que cuidar de si mesmo e estar pronto para atuar.“, declarou o zagueiro sobre o período na Alemanha. Mais experiente, Christensen retornou aos Blues após dois anos. Desde então, acumulou aparições em campo com diferentes treinadores. Entretanto, o grande salto de qualidade na sua carreira ocorreu com Tuchel.

A atual temporada

Pela Dinamarca, o zagueiro foi titular nas últimas 13 partidas disputadas, ultrapassando a marca de 50 jogos por seu país. Hoje o camisa 4 dos Blues é um dos pilares da equipe já classificada para a próxima Copa do Mundo. Após uma Euro memorável com a seleção, alcançando as semifinais do torneio, Christensen retornou a Londres em alta para a atual temporada.

No mais, Christensen vem apresentando números expressivos pelos Blues e conta com a confiança e admiração de Tuchel. Em declaração ao site oficial, o técnico reconheceu o trabalho do zagueiro: “Andreas tem se destacado desde o primeiro dia, podendo jogar em todas as três posições da defesa, atuando com muita confiança.“. Contudo, os elogios do alemão ainda não foram suficientes para garantir a permanência do jogador em Londres.

O impasse na renovação de contrato

Em suma, é natural que o título da última Champions League, o desempenho da seleção e os números impressionantes tragam holofotes para Christensen. Por conseguinte, a renovação de contrato do zagueiro tem sido um problema atual para o Chelsea, dado que o acordo atual se encerra ao fim da temporada. A mesma situação é vivida com outros atletas do elenco, como Rüdiger.

Entretanto, a situação geral no elenco parece começar a se resolver após a renovação de contrato de Chalobah. Dessa forma, é esperado que a diretoria comece a direcionar o foco para a situação de Andreas, que já recusou uma primeira oferta de quatro anos de contrato. No entanto, o impasse parece não incomodar o zagueiro.

“Ainda há muito para conversar. Não vou dizer muito, mas acho que parece bom”, comentou o jogador sobre o estágio atual das negociações.

Por fim, a identificação do jogador com o clube deve pesar para a renovação. “Estou feliz no Chelsea”, afirmou Christensen, sentimento em que a diretoria deve focar para garantir a permanência do dinamarquês. Acostumado a perder seus jovens talentos, o pior cenário para os Blues seria perder uma promessa que já virou realidade por ser refém de seu próprio sucesso.

