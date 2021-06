The Athletic: Rüdiger não tem pressa para assinar novo contrato

Antonio Rüdiger tem contrato com o Chelsea até junho de 2022. E de acordo com o The Athletic, o zagueiro não parece ter pressa para definir seu futuro no momento. Inclusive, ele até mesmo estaria considerando a possibilidade de se tornar um agente livre após o término de seu vínculo com o clube.

Sem dúvidas, o camisa 2 dos Blues teve uma temporada marcada em grande parte por dúvidas e desafios. Porém, quando o time mais precisou, ele assumiu a responsabilidade e se mostrou um grande líder para um elenco de muitos jovens. Principalmente, com a chegado do técnico Thomas Tuchel.

No entanto, o foco de Rüdiger agora é na seleção e na Eurocopa. Por isso, por mais que existam expectativas e rumores de todos os lados, qualquer plano só deve ser concretizado ao final da competição europeia.

Por que a incerteza?

O alemão atua pelo Chelsea desde 2017, após conclusão da transferência junto da AS Roma. O contrato estipulava um salário variando entre 29 e 33 milhões, dependendo dos adicionais de cada temporada. Desde então, novos nomes chegaram ao oeste de Londres com acordos melhores do que o dele.

Segundo fontes citadas pelo The Athletic, Rüdiger está fora da lista dos 10 contratos mais valiosos do Chelsea. Mesmo ele estando há um tempo considerável no clube e, acima de tudo, assumindo um papel de liderança no vestiário. Enquanto isso, um dos jovens talentos formados em Cobham, Callum Hudson-Odoi, negociou recentemente um novo ajuste salarial.

Sendo assim, as principais demandas do jogador giram em torno de um aumento no valor de seu salário, bem como na duração de seu vínculo. Conforme noticiado, ele acredita que a próxima negociação será sua última chance de conseguir um contrato de longo prazo. Por isso, ele deseja firmar um acordo de quatro anos.

A importância de Tuchel para a decisão final

Diversos clubes das principais ligas da Europa demonstram interesse na contratação do zagueiro. Ainda mais diante da possibilidade de realizar a contratação à custo zero por conta do fim do contrato. Nesse sentido, ele já poderá negociar com outros clubes a partir de janeiro de 2022, com a abertura da janela de transferências de inverno.

Sempre que esteve em campo, o defensor demonstrou o porquê de ele ser um dos grandes defensores do futebol europeu. Assim, aos 28 anos, ele demonstra tanto sua boa forma como a possibilidade de render ainda mais no futuro. Não só dentro de campo, mas também como um líder no vestiário.

Após as grandes performances ao longo da temporada, Tuchel deixou claro que espera contar com o defensor em seu elenco. Ao mesmo tempo, Rüdiger expressou por diversas vezes que se sente confortável jogando sob o comando e dentro do estilo proposto pelo técnico.

Inclusive, o treinador dos Blues comentou sobre a situação contratual do jogador e aproveitou a oportunidade para exaltar seu desempenho. Além de reforçar a expectativa que tem de que seu compatriota siga com os Blues:

“Se ele quiser um novo contrato, tem todo nosso apoio para seguir no clube. Ele está falando por suas performances e tem sido incrível desde o primeiro dia“.

