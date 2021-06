Analisando emprestados: há espaço para Malang Sarr no Chelsea?

Após o fim da temporada em que o sistema defensivo foi a grande virtude encontrada por Thomas Tuchel, o Chelsea pode e deve monitorar o setor. Dentre algumas opções disponíveis para a nova temporada, um francês ainda desconhecido pela torcida, pode retornar. Trata-se de Malang Sarr (22), que retornará do FC Porto ao fim deste mês. Por fim, eis a questão: há espaço para o jogador aqui?

Entretanto vamos do início. Atualmente a zaga do Chelsea é composta por Thiago Silva, Antonio Rudiger, Andreas Christensen e Kurt Zouma. Também temos Cezar Azpilicueta, Marcos Alonso e Ben Chilwell que podem preencher a zaga, quando jogarmos com três zagueiros. Apesar de termos boas opções, alguns nomes ainda não são unanimidade para a grande torcida e até mesmo Tuchel, que revezou atletas para função.

Diante disso, há Malang Sarr que criou grandes expectativas ainda no Nice – por onde fez 119 jogos – mas que foi pouco utilizado no Porto. Após passar pelo time B e figurar no plantel principal apenas 19 vezes, Sarr, que chegou sem custos, mas que está avaliado em 10 milhões de euros, pode ser tudo o que Zouma ainda não conseguiu.

Há espaço?

Portanto respondendo ao grande questionamento do artigo, há sim espaço para Sarr. Em uma temporada desgastante, onde o Chelsea deve brigar ao menos por três troféus – UEFA Champions League, Premier League e FA Cup – rotação de elenco pode ser um fator-chave. E por fim, com seu potencial talento, um jovem zagueiro canhoto não pode ser desperdiçado sem ao menos vestir nossa camisa uma vez.

Por fim, Sarr pode ser um reserva de confiança. Jogador de personalidade e com bons números em sua curta carreira, pode completar o elenco de Tuchel, garantindo-o uma boa venda futura ou de presente, um surpreendente titular.

