Chalobah renova com o Chelsea até 2026

O Chelsea anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato de Trevoh Chalobah. O novo vínculo do zagueiro de 22 anos vai até junho de 2026. Então, o camisa 14 dos Blues comentou sobre a sensação de poder seguir com o clube por mais quatro anos e meio:

“Está sendo um início de temporada inacreditável e algo que nunca havia esperado, mas isso [renovação] só mostra que o trabalho duro que estou fazendo e os empréstimos valeram a pena”.

Formado nas categorias de base do clube, o jovem zagueiro conviveu com inúmeros empréstimos até se firmar no Chelsea. Nesse sentido, ele passou por Ipswich Town e Huddersfield, ambos na Inglaterra. Bem como foi emprestado ao Lorient, da França, na última temporada.

Embora seja originalmente um meio campista defensivo, Chalobah vem sendo utilizado como zagueiro e tem se destacado pela segurança e capacidade de recuperação. Nesse sentido, após iniciar a temporada com poucas perspectivas de se manter no plantel, conquistou a confiança de Thomas Tuchel com boas atuações:

“Tentei impressionar o técnico na pré-temporada e, então, levar isso para os jogos. Está sendo bom, e a consistência é a chave para manter esse alto nível”.

One of our own. 💙 pic.twitter.com/uKn03vchpi — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 4, 2021

Como consequência, hoje, é peça importante no elenco dos Blues. Até aqui, o defensor já disputou dez jogos, sendo oito como titular. Além disso, marcou dois gols.

Reconhecimento do clube

Por conta de suas performances, Chalobah tem sido elogiado por Tuchel antes mesmo de sua permanência no plantel para a temporada ser confirmada. Mas não somente o treinador reconheceu as qualidades e o trabalho do jovem.

A diretora do Chelsea, Marina Granovskaia, destacou a importância de ter mais um jogador formado pelo clube no elenco do time principal. Assim como afirmou a possibilidade de Chalobah seguir se desenvolvendo no clube:

“As performances dele nesses primeiros meses da temporada e sua atitude têm impressionado a todos do clube. Então, estamos muito felizes em recompensar todo o progresso de Trevoh com uma extensão contratual”.

Em suma, o camisa 14 dos Blues conquistou seu espaço e tem tudo para ser um dos pilares defensivos do clube nos próximos anos. Tanto o treinador como a diretoria e a torcida confiam no jovem zagueiro, que acumula cada vez mais experiência.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp