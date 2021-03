Thiago Silva e Hudson-Odoi treinam e Tuchel deve ter time completo contra o Liverpool

O Chelsea se prepara para enfrentar o Liverpool, em Anfield Road, nesta quinta-feira (4) e Thomas Tuchel recebeu boas notícias no treino de hoje. Thiago Silva e Callum Hudson-Odoi estão recuperados de lesão e já participaram das atividades com os companheiros.

O zagueiro brasileiro sofreu uma contusão muscular na vitória sobre o Tottenham, no início de fevereiro. Odoi sentiu dores na perna no empate sem gols contra o Manchester United e acabou deixando o campo no intervalo. Os dois são homens de confiança do técnico Thomas Tuchel.

Mesmo sem contar com beque no time titular, o desempenho do sistema defensivo azul não caiu. Foram apenas dois gols sofridos em seis partidas sem o defensor da camisa 6.

Odoi e Thiago devem estar disponíveis para o jogo contra o Liverpool fazendo com que Tuchel tenha todo o elenco à disposição. Se o técnico azul não deve ter nenhum de fora. Jürgen Klopp sofre com a situação contrária desde o início da temporada.

O técnico alemão dos Reds não terá Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Jordan Henderson, Fabinho e Diogo Jota por causa lesões. Dos jogadores ausentes, Fabinho e Jota já voltaram a treinar, mas ainda não devem estar disponíveis.

Chelsea e Liverpool se enfrentam nesta quinta, às 17h15, em Anfield. Os dois times ocupam a quarta e a quinta posições na tabela, respectivamente. O jogo pode valer uma vaga na zona de classificação para a próxima UEFA Champions League.

