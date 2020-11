Lampard fala sobre dúvidas e pouco tempo de trabalho contra Newcastle

Frank Lampard concedeu entrevista nesta quinta-feira (19) sobre o duelo contra o Newcastle United, válido pela Premier League. O jogo está agendado para sábado (21), às 9h30 (horário de Brasília), no St. James Park, em Newcastle upon Tyne. O jogo terá transmissão da ESPN Brasil e tempo real no Twitter do Chelsea Brasil. Assim sendo, confira algumas falas de Frank Lampard sobre o próximo compromisso do time de Londres. O técnico falou em muitas dúvidas e pouco tempo de trabalho.

Pulisic fora do jogo

“[Christian] Pulisic não está pronto para o duelo contra o Newcastle, mas ele está voltando aos treinamentos gradativamente. Foi uma lesão problemática, estamos sendo cuidadosos. Por outro lado, Kai Havertz está de volta, ele retornou aos treinamentos e Thiago Silva chegou tem pouquíssimo tempo. Ou seja, provavelmente, ele não está apto para o jogo contra o Newcastle”, iniciou Frank Lampard.

Esperança que Mount atue

O técnico do Chelsea afirmou que Mason Mount é um dos atletas, que participaram da pausa internacional, e retornará às atividades nesta quinta-feira. Apesar da carga de trabalho na Inglaterra e no Chelsea, Lampard afirmou estar esperançoso que Mount possa lidar com essa sequência de atividades e compromissos. “Eu entendo a posição de Gareth [Southgate] com ele. Ele foi o único jogador que atuou nas três partidas dentre a lista jogadores europeus [que foram para a pausa internacional”], afirmou. Lampard.

Pouco tempo de atividades e grupo reunido

Sobre o tempo de preparação e o horário do duelo contra o Newcastle. “Nós treinamos com quatro jogadores nas últimas duas semanas. A maioria do plantel estava viajando e eles estão retornando. Amanhã eles viajam para Newcastle. […] Ou seja, certamente não é o melhor modo de se preparar para um jogo de Premier League”, apontou.

Possibilidade de Chilwell em Newcastle

Lampard contará com Ben Chilwell para o duelo de amanhã? “Sobre Chilwell, eu não o encontrei ainda. Ele treinou com a Inglaterra, estava no banco no último jogo e foi cauteloso. Portanto, estou otimista se ele estiver bem. Mas temos que ver”, concluiu Frank Lampard

