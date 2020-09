Frank Lampard: “Grande caráter para superar as adversidades”

Frank Lampard falou sobre o empate em 3 a 3 contra o West Bromwich, válido pela terceira rodada da Premier League. Primeiramente, o técnico do Chelsea frisou que erros geraram gols. Inclusive, os três chutes do time mandante no jogo acarretaram nos três gols na etapa inicial. Por outro lado, Lampard ressaltou e elogiou a recuperação dos jogadores na partida. “Erros claros que levaram aos gols. O que torna um jogo como este na Premier League ainda mais difícil”, iniciou o técnico.

“Não é um momento tático. Em cenários de reviravolta na posse de bola que o West Bromwich tentaria as transições rápidas. Em momentos como os que aconteceram em campo que você pode ser punido. E ter 3 a 0 no primeiro tempo é uma montanha para escalar”.

Sentimentos mesclados sobre o jogo

Os atletas mostraram grande caráter para superar as adversidades. Entretanto, ao mesmo tempo, não é uma situação de quando você atua como visitante contra um time organizado. Além disso, situação dos mandantes querendo dificultar as coisas para você. Nós demos três gols ao adversário. Portanto, tenho sentimentos mesclados [quanto ao jogo de hoje]”, afirmou Lampard.

“Estou feliz por ver meu time lutar até o último minuto e conseguir os gols de empate. Por outro lado, eu tenho que voltar ao início e não estar feliz com o fato que nós concedemos três gols em três chutes no alvo”, disse.

O impacto de Callum Hudson-Odoi

“Callum deu ao time tudo o que eu queria. Ele marcou um gol, nos deu algo diferenciado e é isso o que ele precisa fazer. Afinal, é o impacto que ele pode ter para nós. Tem que ser consistente, e ele mostrou a si mesmo que deve continuar nesse caminho, pois ele será muito importante para nós, se ele for [consistente]”, disse o técnico.

A falha de Thiago Silva

“Thiago Silva será fantástico para nós. Ele foi incrível a sua carreira toda e não colocarei culpa nele. Somos um time, temos que reagir ao cenário adverso e a equipe reagiu na segunda etapa do jogo. Não é nada contra Thiago. Tenho certeza que ele vai levantar e dizer que foi um erro. Além disso, achei que ele foi muito bem no jogo e esse é o primeiro jogo de Thiago na Premier League. Vamos conseguir muito mais dele”, salientou.

A vontade de jogar

“Em um time competitivo, com pessoas que querem jogar, você sempre quer que haja fome de atuar em uma forma positiva. É ótimo ver a reação de Callum [Hudson-Odoi] entrando e jogando do jeito que ele fez. Fazendo a diferença da mesma forma que Tammy [Abraham fez]. Jovens jogadores são questionados da forma que eles vão reagir e sobre os lugares na equipe, mas as vagas estão lá e eles têm que agarrar com as próprias mãos”, apontou.

“Foi um jogo difícil para Tammy, ele teve que continuar trabalhando e lutando o tempo todo para tentar quebrar uma linha defensiva de cinco atletas. Por isso, ele recebeu sua recompensa no final e houve pontos positivos nisso”, concluiu Frank Lampard.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp