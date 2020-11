Chelsea vence Rennes e se classifica na UEFA Champions League

Em jogo válido pela 4ª rodada da UEFA Champions League, o Chelsea venceu o Rennes, por 2 a 1, no Roazhon Park. Os gols do Chelsea foram marcados por Hudson-Odoi, no primeiro tempo, e Olivier Giroud, na etapa complementar. Por outro lado, Guirassy descontou para a equipe da casa. Com esse resultado, o Chelsea atingiu a marca de 10 pontos no Grupo E e garantiu a classificação para a próxima fase da competição europeia. Grupo E: Chelsea 10, Sevilla 10, Krasnodar 1, Rennes 1.

Passe de Mount, gol de Hudson-Odoi e 1 a 0 para o Chelsea

Aos três minutos de jogo, a primeira finalização do Chelsea. Hudson-Odoi fez cruzamento para Timo Werner e o alemão, dentro da área, finalizou por cima do gol. Boa oportunidade de gol e desperdiçada por Timo Werner. Por outro lado, o Rennes ameaçou em jogadas com bolas alçadas na área. Primeiramente, no cruzamento do Truffert. Posteriormente, em uma cobrança de escanteio quando a bola permaneceu no sistema defensivo do Chelsea, mas a joga terminou pela linha de fundo.

Aos 22 minutos de jogo, o Chelsea abriu o placar. Mason Mount recuperou bola no sistema defensivo e lançou, em profundidade, para Hudson-Odoi. O camisa 20 conduziu a bola até a proximidade da área e tocou na saída do goleiro Gomis. 1 a 0 para o Chelsea no minuto 22 e o segundo gol do atleta na UEFA Champions League. Seis minutos depois, Chilwell fez cruzamento para Mount, dentro da área. O meio-campista finalizou e Gomis fez bela defesa.

No minuto 31, Lea Siliki aproveitou bate e rebate da bola na área do Chelsea. O atleta do Rennes finalizou por cima do gol de Mendy na melhor chance do Rennes no primeiro tempo. Sete minutos depois, Guirassy finalizou de fora da área e Mendy fez a defesa. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Bourigeaud cabeceou e Mendy espalmou a tentativa mandante. Por fim, o último apito do árbitro e a vitória parcial do Chelsea por 1 a 0.

Segundo Tempo ‘morno’ do Chelsea e empate do Rennes

No 2º minuto de jogo, Azpilicueta cruzou para o cabeceio de Timo Werner, direto para o fundo do gol. Entretanto, o impedimento foi marcado antes da conclusão do lance. Cinco minutos depois, o Rennes ameaçou em uma finalização dentro da área, mas a bola foi direto para fora. Além disso, o clube francês se lançou mais rumo ao setor defensivo do Chelsea nos primeiros minutos. O Rennes fez a sua primeira modificação no minuto 18. Saiu Lea Siliki e entrou Del Castillo na equipe mandante.

Além disso, a alteração no Rennes foi feita por causa da postura mais resguardada do Chelsea na etapa complementar. Por isso, o Chelsea mexeu em duas peças logo em seguida. Saíram Mount e Abraham e entraram Kanté e Giroud na equipe de Londres. Posteriormente, frank Lampard apostou em novas substituições. Havertz e Ziyech entraram no lugar de Kovacic e Hudson-Odoi.

Nos 10 minutos finais, a equipe londrina continuou apresentando um jogo ‘morno’ frente ao time francês. O Rennes tinha mais presença ofensiva, mas pouco finalizava diante da meta de Edouard Mendy. Assim sendo, no minuto 40 da etapa complementar, após cobrança de escanteio, Guirassy cabeceou para o fundo do gol visitante. 1 a 1 no Roazhon Park. Por fim, quando parecia não ter mais tempo para nada, Giroud, de cabeça, com faro de centroavante, deu a vantagem no marcador ao Chelsea. 2 a 1 e classificação garantida ao time de Londres.

Fim de jogo na França. Chelsea vence o Rennes por 2 a 1.

Próximo Jogo

O próximo compromisso do Chelsea será o clássico de Londres contra o Tottenham. O jogo está agendado para domingo (29), às 13h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge. Por outro lado, o duelo seguinte na UEFA Champions League será o embate contra o Sevilla. O embate está previsto para o dia 2 de dezembro, às 17h (Brasília), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Ficha Técnica

Rennes: Gomis; Traoré, Da Silva (cap.), Nyamsi e Truffert (Maoussa 86); Camavinga (Grenier 78), N’Zonzi e Bourigeaud; Lea Siliki (Del Castillo 62), Guirassy (Niang 86) e Doku (Gboho 86)

Reservas: Salin, Soppy, Assignon, Omari, Tait, , Hunou e Rutter.

Técnico: Julien Stephan

Gol: Guirassy 40’2T

Cartões amarelos: Grenier

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma e Chilwell; Kovacic (Havertz 75), Jorginho, Mount (Kanté 67); Hudson-Odoi (Ziyech 75), Abraham (Giroud 67), Werner.

Reservas: Caballero, Kepa, James, Christensen, Tomori, Rudiger, Alonso, Emerson.

Técnico: Frank Lampard

Gol: Hudson-Odoi 22’1T e Giroud 46’2T

Informações da Partida

Data: 24 de novembro de 2020

Horário: 14h55 (horário de Brasília). Transmissão do canal TNT.

Competição: 4ª rodada da UEFA Champions League 2020/21

Local: Roazhon Park (Route de Lorient), em Rennes;

Árbitro: Björn Kuipers (Holanda)

Assistentes: Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Holanda)

Quarto árbitro: Serdar Gözübüyük (Holanda)

VAR: Pol van Boekel (Holanda)

Assistente VAR: Dennis Higler (Holanda)

