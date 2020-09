Chelsea empata fora de casa com West Bromwich na Premier League

Atuando no The Hawthorns, o Chelsea recuperou desvantagem de três gols no marcador e empatou em 3 a 3 contra o West Bromwich. Os gols mandantes foram marcados por Robinson (duas vezes) e Bartley, todos na primeira etapa. Por outro lado, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi e Tammy Abraham marcaram no segundo tempo para o Chelsea. A equipe comandada por Frank Lampard pontua fora de casa e totaliza quatro pontos na tabela de classificação.

Por outro lado, o WBA acumula o primeiro ponto na Premier League. Anteriormente, a equipe comandada por Slaven Bilic tinha perdido os dois confrontos da competição nacional. Entretanto, os Baggies balançaram as redes do Chelsea em três oportunidades somente na primeira etapa. Em contrapartida, o plantel mandante não sobre administrar a ampla vantagem obtida nos primeiros 45 minutos. Por fim, as substituições de Frank Lampard na etapa complementar fizeram efeito positivo aos visitantes no embate.

Primeiro tempo de falhas defensivas do Chelsea

O primeiro lance de perigo do jogo culminou no gol do West Bromwich. Marcos Alonso cabeceou mal e a bola sobrou para Matheus Pereira. Logo após, o brasileiro partiu em velocidade e originou a finalização de Callum Robinson para o fundo do gol do Chelsea. Aos quatro minutos de jogo, o West Bromwich abriu o marcador no The Hawthorns. Por outro lado, a primeira chance do Chelsea aconteceu no minuto nove. Mason Mount trocou passes com Kanté e acionou Havertz. Consequentemente, o alemão finalizou e obrigou a realização de grande defesa de Johnstone. Aos 15 minutos, Mason Mount progrediu pelo lado direito e cruzou para Timo Werner, o alemão finalizou dentro da área, mas a bola bateu no travessão do WBA.

Segundo e terceiro gols do WBA em menos de quatro minutos

Aos 25 minutos, Callum Robinson ampliou para o West Bromwich. O zagueiro Thiago Silva falhou ao não dominar bola recuada. Em consequência, Robinson desarmou, conduziu e finalizou para a rede adversária. 2 a 0 para o WBA e dois gols de Callum Robinson. Posteriormente, bola alçada na área do Chelsea, desvio de Furlong na trajetória da bola e Bartley cabeceou para fazer o terceiro dos Baggies. No minuto 28, o West Brom marcava o terceiro gol no embate. 3 a 0 para os donos da casa.

Em tentativa de resposta, Reece James recebeu passe na lateral da área e finalizou para o gol. Entretanto, o goleiro Johnstone espalmou a finalização do lateral-direito no minuto 35. O Chelsea continuou com mais posse (24-76), chutes (5-11), passes (124-405) e desarmes no jogo (2-9). Entretanto, a reta final da etapa inicial foi marcada por poucas tentativas de finalização na meta adversária e o placar seguiu desfavorável aos visitantes. Por fim, 3 a 0 para o West Bromwich. Fim do primeiro tempo.

Azpilicueta e Hudson-Odoi participam de gols no segundo tempo

No intervalo, Frank Lampard decidiu mudar a formação inicial. Azpilicueta e Hudson-Odoi entraram nas vagas de Alonso e Kovacic. Com a bola rolando, o Chelsea começou o segundo tempo da mesma forma como na etapa inicial. Mais posse e mais presença no campo do adversário. Com 10 minutos do segundo tempo, o Chelsea diminuiu a desvantagem no marcador. Azpilicueta acionou Mason Mount, que arriscou de longe e o goleiro adversário não se mexeu. O primeiro gol do Chelsea no embate e 3 a 1 para o West Bromwich no placar parcial. No minuto seguinte, Havertz tentou finalização de dentro da área. A bola resvalou no adversário e quase surpreende o goleiro Johnstone, que fez a defesa no lance de perigo.

E a mudança de Frank Lampard deu resultado. 25 minutos do segundo tempo, o Chelsea marca o segundo gol no The Hawthorns. Hudson-Odoi faz “um-dois” com Kai Havertz e finaliza para o fundo da rede adversária. Callum Hudson-Odoi, saindo do banco de reservas, diminui o placar para 3 a 2. Quatro minutos depois, o WBA responde com Sawyers. O atleta finalizou de fora da área, mas a bola foi direto pela linha de fundo.

Quando parecia não ter mais tempo…

A reta final do segundo tempo foi marcado por mais equilíbrio na posse de bola. O Chelsea se lançava mais rumo ao campo do adversário. Por outro lado, os donos da casa seguiam mais fechados e se resguardando das investidas londrinas. Aos 46 minutos do segundo tempo, após bate e rebate na área, Timo Werner finalizou, mas a bola foi para fora. Quando parecia não ter mais tempo, o Chelsea empatou o jogo. Aos 48 minutos de jogo, Mount tentou finalização dentro da área, Johnstone conseguiu a defesa, mas Tammy Abraham aproveitou o rebote e empatou o marcador. 3 a 3, Tammy Abraham e fim de Jogo no The Hawthorns. 3 a 3 entre West Bromwich e Chelsea.

Próximo jogo

O próximo jogo do Chelsea será válido pela Copa da Liga Inglesa. A equipe de Frank Lampard enfrentará o Tottenham, no dia 29 de setembro (terça), às 15h45, no Tottenham Hotspur Stadium. Por outro lado, o time londrino enfrentará o Crystal Palace, no dia 3 de outubro (sábado), às 8h30, em Stamford Bridge. O duelo entre Chelsea e Palace será realizado pela quarta rodada da Premier League.

Ficha Técnica

West Bromwich (3-4-3): Johnstone, O’Shea, Bartley, Ajayi; Furlong, Livermore (cap.), Saywers, Tonwsend; Matheus Pereira (Field 91), Diangana (Phillips 73) e Robinson (Robson-Kanu 65).

Suplentes não utilizados: Button, Kipré, Harper e Edwards

Técnico: Slaven Bilic

Gols: Robinson 4 e 25, Bartley 28

Chelsea (4-2-3-1): Caballero; James, Christensen, Thiago Silva (cap.) (Giroud 72) e Alonso (Azpilicueta – intervalo); Kanté, Kovacic (Hudson-Odoi – intervalo) e Mount; Havertz, Abraham e Werner

Suplentes não utilizados: Kepa, Tomori, Jorginho e Barkley

Técnico: Frank Lampard

Gol: Mount 55, Hudson-Odoi 70, Abraham 94

Cartões amarelos: Alonso 8, James 26, Christensen 86 (Chelsea) Furlong 81 (West Brom)

Cartões vermelhos:

Informações da partida

Data: 26 de setembro de 2020

Horário: 12h30 (Horário de Brasília)

Competição: 3ª rodada da Premier League 2020/21

Local: The Hawthorns – West Bromwch, Inglaterra

Árbitro: Jonathan Moss

Assistentes: Marc Perry e Dan Robathan

Quarto árbitro: Lee Mason

