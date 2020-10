Atletas do Chelsea entram em campo com selecionados nacionais

O Chelsea terá uma lista de atletas cedidos aos selecionados nacionais visando a pausa internacional no calendário. Primeiramente, os atletas vão disputar amistosos a partir desta quarta-feira (7). Posteriormente, a Liga das Nações será o objetivo no calendário dos atletas. Além disso, alguns atletas do Chelsea estarão com as categorias de base da Inglaterra para os compromissos da fase de classificação da Euro ou para amistosos.

Destaque para Reece James. O lateral-direito do Chelsea recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra. Por isso, Reece está relacionado para o amistoso da seleção dos Três Leões contra o País de Gales. Por fim, o defensor do Chelsea estará a disposição do técnico Gareth Southgate para os duelos válidos pela Liga das Nações. James também integra o plantel inglês para os difíceis compromissos contra Bélgica e Dinamarca.

Por outro lado, o Sub-21 da Inglaterra conta com Marc Guehi (zagueiro em empréstimo ao Swansea) e Callum Hudson-Odoi para o jogo de hoje (7) contra Andorra, válido pela fase de classificação da EURO Sub-21. O jogo será realizado às 10h (horário de Brasília), no estádio Comunal, mando da campo da seleção andorrana.

Amistosos (7 – 9/10)

Bélgica: Michy Batshuayi – Amistoso em casa contra a Costa do Marfim. (08/10)

Croácia – Mateo Kovacic – Amistoso fora de casa contra a Suíça. (Hoje – 07/10)

Dinamarca: Andreas Christensen – Amistoso em casa contra Ilhas Faroe. (Hoje – 07/10)

Inglaterra: Mason Mount, Reece James, Tammy Abraham e Ben Chilwell – Amistoso em casa contra o País de Gales. (Hoje – 07/10)

França: N’Golo Kante e Olivier Giroud – Amistoso em casa contra Ucrânia. (Hoje – 07/10)

Alemanha: Toni Rudiger, Kai Havertz e Timo Werner – Amistoso em casa contra a Turquia. (Hoje – 07/10)

Itália: Jorginho e Emerson Palmieri – Amistoso em casa contra Moldávia. (Hoje – 07/10)

Marrocos: Hakim Ziyech – Amistosos em casa contra Senegal (sexta) e RD Congo (Terça).

Liga das Nações da UEFA (10/10 – 14/10)

Albânia: Armando Broja – Primeiramente, jogo contra Cazaquistão (domingo). Posteriormente, Lituânia (quarta)

Bélgica: Michy Batshuayi – Inglaterra (domingo). Logo após, Islândia (quarta).

Croácia: Mateo Kovacic – Suécia (domingo). Por fim, embate contra a França (quarta).

Dinamarca: Andreas Christensen – Islândia (domingo) e Inglaterra (quarta).

Inglaterra: Mason Mount, Reece James, Tammy Abraham e Ben Chilwell – Bélgica (domingo) e Dinamarca (quarta).

França: N’Golo Kante e Olivier Giroud – Portugal (domingo) e Croácia (quarta).

Alemanha: Toni Rudiger, Kai Havertz e Timo Werner – Ucrânia (sábado) e Suiça (terça)

Itália: Jorginho e Emerson Palmieri – Polônia (domingo) e Holanda (quarta)

Espanha: Kepa Arrizabalaga – Suiça (sábado) e Ucrânia (terça)

País de Gales: Ethan Ampadu – Irlanda (domingo) e Bulgária (quarta)

Eliminatórias da Copa do Mundo (9 e 13/10)

Brasil: Thiago Silva Bolívia (sexta) e Peru (terça)

Categorias de base (7, 10, 11 e 13/10)

Inglaterra Sub-21: Marc Guehi e Callum Hudson-Odoi. Jogos da fase de classificação para a EURO Sub-21. Primeiramente, o duelo contra Andorra (hoje – 07/10). Posteriormente, o embate diante da Turquia (terça)

Inglaterra Sub-20: Henry Lawrence e Tino Livramento – Amistoso em casa contra País de Gales (terça).

Inglaterra Sub-19: Dynel Simeu, Levi Colwill e Lewis Bate – Amistosos em casa contra Escócia na terça e domingo.

Inglaterra Sub-17: Jude Soonsup-Bell, Silko Thomas e Charlie Webster – Em conclusão, amistoso em casa contra Escócia. (sábado).

