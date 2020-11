Atletas do Chelsea entram em campo com as seleções nacionais

Vamos começar com os duelos no território europeu. Afinal, vários atletas do Chelsea vão servir as seleções nacionais em amistosos e na Liga das Nações da UEFA. Posteriormente, destaque para a fase classificatória da Copa Africana de Nações e as eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. Por fim, os atletas das categorias de base também vão cumprir compromissos internacionais.

Liga das Nações e amistosos

Albânia.

Armando Broja representará a seleção albanesa em um amistoso nesta quarta (11), contra o Kosovo. Posteriormente, a Albânia atuará em jogos contra o Cazaquistão, no domingo (15), e Bielorrússia, na quarta (18).

Alemanha.

Antonio Rudiger e Timo Werner. Primeiramente, um amistoso contra a República Checa nesta quarta-feira (11). Logo após, os duelos contra a Ucrânia, no sábado, e Espanha, na terça-feira.

Bélgica.

Michy Batshuayi foi convocado para o amistoso contra a Suíça, hoje (11), em solo belga. Por fim, os duelos na Liga das Nações contra a Inglaterra, no domingo (15), e a Dinamarca na próxima quarta-feira (18).

Croácia.

Mateo Kovacic. Primeiramente, um amistoso fora de casa contra a Turquia nesta quarta-feira (11). Além disso, os duelos contra Suécia, no sábado (14), e Portugal na terça feira (17).

Dinamarca.

Andreas Christensen. Os dinamarqueses enfrentam a Suécia hoje (11). Posteriormente, os jogos contra a Islândia e Bélgica, respectivamente no sábado e quarta, válidos pela Liga das Nações.

Espanha.

Kepa Arrizabalaga. Amistoso contra a Holanda nesta quarta-feira (11) Por fim, os jogos contra a Suíça, no sábado, e Alemanha, na terça-feira.

Estados Unidos.

Christian Pulisic. Jogo amistoso contra o País de Gales, na quinta-feira (12), e contra o Panamá, na segunda-feira.

França.

Olivier Giroud, N’Golo Kante e Kurt Zouma. Os franceses têm um amistoso contra a Finlândia hoje (11). Além disso, os Bleus medem forças contra Portugal, no sábado, e Suécia, na próxima terça-feira.

Inglaterra.

Tammy Abraham, Ben Chilwell, Reece James e Mason Mount. Todos aptos para o embate contra a Irlanda, na quinta-feira (12). Logo após, os embates contra Bélgica, no sábado, e Islândia, na quarta-feira. Por fim, Reece James está suspenso por dois jogos na Liga das Nações.

Itália.

Emerson Palmieri e Jorginho. Os italianos enfrentam a Estônia hoje (11). Logo após, Polônia, no sábado, e Bósnia e Herzegovina, na próxima quarta-feira.

País de Gales.

Ethan Ampadu. Amistoso contra os Estados Unidos na quinta-feira (12). Em conclusão, os jogos válidos pela Liga das Nações contra a Irlanda, no domingo, e Finlândia, na próxima quarta.

Copa Africana de Nações

Gana.

Baba Rahman. Jogos contra o Sudão, quinta-feira (12) e terça (17).

Marrocos.

Hakim Ziyech. Duas partidas contra a República Centro-Africana. Primeiramente, na sexta-feira (14). Posteriormente, na terça-feira (17).

Senegal.

Edouard Mendy. Dois jogos contra Guiné-Bissau. O primeiro jogo será realizado hoje (11). Por fim, o segundo e decisivo embate será realizado no domingo (15).

Eliminatórias da Copa do Mundo – América do Sul

Brasil.

Thiago Silva. Venezuela, na sexta-feira, e Uruguai, na próxima terça-feira.

Categorias de base

Inglaterra Sub-17.

Lewis Hall, Brodi Hughes, Jude Soonsup-Bell, Silko Thomas e Charlie Webster. Amistosos contra Islândia, na quarta-feira e sexta.

Inglaterra Sub-18.

Levi Colwill, Teddy Sharman-Lowe, Harvey Vale. Sessão de treinamentos.

Inglaterra Sub-19.

Lewis Bate, Myles Peart-Harris, Dion Rankine e Dynel Simeu. Sessão de treinamentos.

Inglaterra Sub-20.

Tino Anjorin, Henry Lawrence, Marcel Lewis e Tino Livramento. Sessão de treinamentos.

Escócia Sub-21.

Billy Gilmour. Fase de qualificação para a Euro 2021. Primeiramente, Croácia na quinta-feira. Posteriormente, jogo contra a Grécia, na terça-feira.

Inglaterra Sub-20.

Conor Gallagher, Marc Guehi e Callum Hudson-Odoi. Fase de qualificação para a Euro 2021. Primeiramente, jogo contra Andorra, na sexta. Por fim, Albânia, na terça-feira.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp