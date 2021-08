Sky Sports: Roma apresenta proposta por Tammy Abraham

Uma notícia trazida pelo jornalista Gianluca Di Marzio, da Sky Sports Itália nesta segunda-feira (9) esquentou os ânimos da torcida do Chelsea. Em síntese, Tammy Abraham tem a proposta da Roma para ser negociado por empréstimo (€5M). Além disso, há uma taxa de compra estimada entre €35M até 40 milhões.

Diante da proximidade do anúncio oficial de Romelu Lukaku, o Chelsea deverá se desfazer de alguns jogadores do setor ofensivo. Assim sendo, Abraham é visto como uma das opções a ser negociada. Portanto, o inglês se aproxima da Roma, visto que as conversas com a Atalanta ainda não avançaram.

Concorrência por Abraham

Desde que Abraham foi oferecido ao mercado como opção de troca ou até como disponível para empréstimo, ao menos três clubes estão interessados. Conforme o Chelsea quer, o jogador terá seu futuro escolhido de forma criteriosa. Ou seja, não deve reforçar potenciais rivais da Premier League, a exemplo do Arsenal – um dos interessados.

Sem o menor interesse em negociar com os Gunners, os Blues já conversaram com a Atalanta. Porém o alto salário pesa contra. Depois de alguns rumores, um terceiro interessado se oficializou no começo dessa semana.

A Roma de José Mourinho (ex-comandante do Chelsea) é um dos clubes que mais monitora jogadores dos Blues. Além de Abraham, os romanistas querem Davide Zappacosta e Emerson Palmieri, ambos ex-atletas de lá.

Por fim, é aceitável imaginar que ao menos alguns atletas trocarão de clube. Visto que o Chelsea também está interessado em Gianluca Mancini, da própria Roma.

