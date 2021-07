Conheça Gianluca Mancini, o zagueiro cotado para vir ao Chelsea

Sem o plantel fechado para a nova temporada, o Chelsea intensifica negociações para Thomas Tuchel. De antemão, o portal “Il Romanista”, seguido também pelos sites “Calciomercato” e “Football London”, relata que os Blues conversam com a Roma para compra de Gianluca Mancini (25).

Em suma, o promissor zagueiro já até passou pela seleção italiana e vem de sua melhor temporada como profissional. Atualmente ele está avaliado em €30M.

Portanto, o defensor que é elogiado por sua flexibilidade tática – atua como zagueiro e volante – passou a ser vinculado ao Chelsea nos últimos dias. A imprensa italiana garante que Marina Gravnoska já fez contato à José Mourinho para entender a posição da Roma.

Conforme era de se esperar, a Roma está aberta para fazer caixa e se aliviar financeiramente. Desta forma, o clube, considera positiva a transferência. Mancini tem contrato até junho de 2024 e tem valor de mercado alto. Segundo os rumores dos veículos citados, os romanistas pediram 27,5 M de libras pelo zagueiro.

Quem é Mancini?

Portanto, especulado no Chelsea, Gianluca Mancini é um zagueiro de 25 anos, que fez sua base na Fiorentina. Ainda cedo, aos 18 anos, foi para o Perugia ganhar minutos em campo. Assim sendo, depois de suas duas primeiras temporadas profissional, intercalando entre Serie B e Primavera, ganhou a oportunidade de ir à Atalanta.

Comprado em junho de 20217 por apenas €1,90M, Mancini ainda foi repassado ao Perugia de novo. Mas durante 2018 e 2019 atuou em mais de 50 jogos na Atalanta, com sete gols anotados. Destaque defensivo, em setembro de 2020 custou €19M à Roma.

Passagem pela Seleção

Por fim, já uma realidade do futebol italiano, Mancini chegou e se tornou peça-chave no time romanista. Foram 82 jogos desde então, com seis gols marcados. É importante citar que em 18-19, o zagueiro foi à seleção italiana e jogou por seis vezes, desde Eliminatórias para Copa, amistosos e qualificatórias para a Euro.

Mesmo de fora do esquadrão Azzurra, que foi o campeão da Eurocopa, Mancini se valorizou. Tudo indica que o Chelsea trabalha com duas opções: a compra no valor de 27,5M de libras ou oferecer Kurt Zouma + 10M de libras. Apesar do interesse, Mancini possui contrato até junho de 2024 com os italianos.

