Jogadores do Chelsea podem fazer mais história na Euro

Atualmente, campeões da UEFA Champions League, alguns jogadores do Chelsea ainda podem elevar ainda mais seus status no futebol mundial. Isso acontece porque apenas nove jogadores venceram a Eurocopa no mesmo ano que foram campeões europeus com seus clubes.

Quem pode conseguir?

Em 2016, os portugueses Cristiano e Pepe foram os últimos a entrar nesta seleta lista. Atualmente, são onze jogadores do Chelsea que disputam este posto.

Além disso, vale lembrar que a UEFA considera apenas os jogadores que entraram em campo na final:

Mateo Kovačić (Croácia); Andreas Christensen (Dinamarca); Ben Chilwell, Reece James, Mason Mount (Inglaterra); N’Golo Kanté (França); Kai Havertz, Antonio Rüdiger, Timo Werner (Alemanha); Jorginho (Itália); César Azpilicueta (Espanha).

Quem já conseguiu?

A lista conta com dois jogadores que venceram a UEFA Champions League com o Chelsea em 2012. Além disso, curiosidade, é que Juan Mata e Fernando Torres haviam vencido a Copa do Mundo de 2010, e futuramente, a Europa League em 2013. Portanto, os dois espanhóis carregaram quatro grandes títulos ao mesmo tempo.

1964: Luis Suárez (Internazionale e Espanha)

1988: Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg (PSV Eindhoven e Holanda)

2012: Fernando Torres, Juan Mata (Chelsea e Espanha)

2016: Cristiano Ronaldo, Pepe (Real Madrid e Portugal)

Por fim, Wim Kieft (PSV e Holanda 1988) e Nicolas Anelka (Real Madrid e França 2000) são dois jogadores que estariam na lista se entrassem nas finais de 1988 e 2000, por suas seleções.

E a Copa do Mundo?

Coincidentemente, a lista de vencedores de Copa do Mundo e Champions League no mesmo ano também tem nove jogadores, a maioria deles, alemães em 1974.

1974: Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness (Bayern e Alemanha)

1998: Christian Karembeu (Real Madrid e França)

2002: Roberto Carlos (Real Madrid e Brasil)

2018: Raphaël Varane (Real Madrid e França)

