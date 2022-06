Novidades em Cobham: movimentações na janela e sorteio do EFL Trophy

Antes mesmo do fim da temporada passada, o Chelsea começou a se movimentar para fortalecer os times da Academia. Ainda em janeiro deste ano, o clube contratou o atacante Mason Burstow para integrar a equipe de desenvolvimento. Mais ainda, haverá um novo comandante na área: Mark Robinson assume o time na pré-temporada, para dar início ao trabalho para 2022/23. Além disso, Xavier Simons renovou o seu contrato e sua liderança, sem dúvidas, será importante para alavancar o começo da jornada de Robinson frente à equipe.

Com um novo treinador e com a necessidade evidente de mais peças para o elenco, portanto, os Blues seguem se movimentando na janela visando as campanhas da próxima temporada. Não apenas isso, mas o clube também realiza negociações para favorecer o desenvolvimento dos jogadores que já eram parte do elenco em temporadas passadas. Desse modo, a expectativa é que muitos novos movimentos aconteçam até o fechamento da janela de transferências, mesmo que por enquanto pareçam poucos.

A primeira contratação da janela para integrar as equipes da Academia foi o goleiro Eddie Beach. O jovem chega do Southampton, onde na temporada passada fez 22 aparições acumulando sete clean sheets e tendo sua defesa vazada em apenas 29 ocasiões na Premier League U18. Ademais, ele acumula convocações para as Seleções sub-18 e sub-19 do País de Gales.

Jim Fraser, um dos responsáveis pelo recrutamento de jovens para a Academia, exaltou a chegada do goleiro:

“Estamos muito felizes em trazer Eddie para o clube. Ele é um goleiro talentoso com um bom potencial e se juntará à nossa equipe de desenvolvimento na próxima temporada“.

Nesse sentido, Beach figurará nas partidas da Premier League 2 e muito possivelmente das copas (EFL Trophy e UEFA Youth League). Enfim, o valor que o Chelsea pagou ao Southampton pelo jovem não foi revelado.

Enquanto um novo goleiro chegou para integrar o elenco, outro deixará o clube em empréstimo para seguir seu desenvolvimento.

Lucas Bergström, que chegou ao Chelsea em janeiro de 2019, rumará em empréstimo para o Peterborough United, que disputará a League One. Na última temporada, junto a equipe sub-23 Blue, foram 15 aparições, 27 gols sofridos e dois clean sheets.

