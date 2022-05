Depois de temporada atípica, Chelsea aponta novo treinador para a equipe de desenvolvimento

Nesta quarta-feira (25), o Chelsea anunciou que Andy Myers vai deixar o posto de treinador da equipe de desenvolvimento. Pouco depois, o clube anunciou que Mark Robinson será seu substituto.

Novo cargo no clube

A jornada de Myers no Chelses começou com o inglês treinando a equipe sub-15 dos Blues. Depois, integrou as comissões técnicas dos times sub-21 e sub-19 antes de partir para o exterior. Mais ainda, o treinador também teve uma breve experiência como membro da comissão técnica do Vitesse Arnhem na temporada 2016/17.

Após a temporada na Holanda voltou a Cobham para integrar a comissão de Joe Edwards e, logo depois, assumiu o comando da equipe sub-18. Myers se tornou treinador da equipe sub-23 apenas na temporada 2019/20, depois que Edwards, se juntou à equipe técnica de Frank Lampard na equipe principal.

Logo em sua temporada de estreia, comandou os jovens Blues na campanha do título da Premier League 2. Título que foi conquistado de forma invicta.

Agora, Myers seguirá no Chelsea. Porém em um novo cargo: treinador técnico de jogadores emprestados. Com isso, ele estará trabalhando de perto com os jogadores do clube que saem em empréstimo.

Substituto já definido

O escolhido para substituir Myers foi anunciado ainda nesta quarta-feira. Nesse sentido, Mark Robinson assumirá o comando do time de desenvolvimento para a próxima temporada.

Robinson passou grande parte de sua carreira como treinador no AFC Wimbledon. Desse modo, pelos Dons atuou em vários cargos pelas categorias de base e até mesmo passou 14 meses como treinador da equipe masculina principal.

Sendo assim, o diretor das categorias de base, Neil Bath, deu boas vindas e congratulou o novo treinador:

“Estamos muito felizes em receber Mark no clube. Ele tem vasta experiência em desenvolvimento de jovens e no futebol profissional. O que permitirá à Academia a seguir desenvolvendo jogadores para o futebol profissional“.

“Temos confiança que Mark conseguirá se adaptar ao nosso modo de trabalho. Da mesma forma que ele também adicionará valores para desenvolver nossos jogadores. Tanto individual como coletivamente. Mal podemos esperar para começar a trabalhar com ele“.

Enfim, Robinson começará a trabalhar com a equipe já na pré-temporada.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp