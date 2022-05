A última contratação da Era Abramovich pode ser destaque da nova fase do Chelsea

A última contratação feita pelo Chelsea enquanto Roman Abramovich ainda era dono do clube foi uma jovem promessa de 18 anos. Mason Burstow assinou contrato com os Blues ainda em janeiro, nos momentos finais da janela de transferências. Apesar da contratação, os londrinos permitiram que o atacante seguisse em empréstimo ao Charlton Athletic até o fim da temporada para os Addicks.

Por esse motivo, a estreia de Burstow pelo clube só aconteceu no último domingo (8), no jogo de vida ou morte para a equipe de desenvolvimento. Além disso, foi durante o fim de semana que marcou a escolha do consórcio de Todd Boehly como o novo dono e administrador do Chelsea.

Grande mudança de chave

Antes de chegar ao Charlton, o atacante jogava pela equipe sub-23 Maidstone United. Foi exatamente por conta de uma boa performance em um amistoso entre Maidstone e os Addicks que ele foi sondado e, eventualmente, contratado pelos londrinos.

Inclusive, antes mesmo disso tudo acontecer, Burstow já havia participado de um amistoso organizado pelo Chelsea em Cobham para descobrir talentos e prospectos locais. No entanto, o jogador optou por seguir sua carreira em times que não estão nas principais quatro ligas inglesas – até chegar ao Charlton, clube no qual, em outubro de 2020, assinou seu primeiro termo de bolsa na Academia do clube.

Em entrevista ao The Athletic, Andy Hayes, um treinador dos jovens da base dos Addicks, relembrou que o clube tinha dúvidas se deveria assinar com o jogador por conta dos muitos atacantes que já tinham no plantel. Porém, de acordo com Hayes recusar Mason seria deixar passar uma grande oportunidade por conta das forças que o atacante demostrou. Em especial nas semanas de testes junto ao Charlton.

Melhores momentos dentro de campo

Por conta da mudança da rotina no dia-a-dia de treinamento no programa da Academia, demorou até que o jovem conseguisse se adaptar. Não apenas nos treinos ou nas atividades extracampo, mas, sobretudo, nas partidas.

Sendo assim, foi apenas no início de 2021 que Burstow se tornou um nome constante entre os titulares da equipe sub-18 do Charlton. A partir dai, como ressaltou Andy Hayes na entrevista:

“As qualidades dele começaram a se desenvolver além de seus instintos e hábitos de finalização – seu movimento e sua habilidade de controlar a bola. Quando chegamos a março era possível ver um jogador de muito potencial, mas sentimos que ele ainda não tinha como ele competir com os jogadores do time principal ou lidar com as demandas daquele ambiente“.

No entanto, ainda na temporada 2020/21, o atacante conseguiu espaço na equipe sub-23 dos Addicks, onde treinou sob o comando de Jason Euell. Com isso, o clube buscou dar a Mason ainda mais assistência no que diz respeito a lidar com adversários mais velhos e com mais maturidade.

Estilo e qualidades de jogo chamam atenção

Sem dúvidas, a capacidade de finalização de Burstow é um dos fatores que mais estão presentes em seu jogo. Mais ainda, com um pouco mais de experiência em jogos da Academia, cresceu quanto a sua movimentação e posicionamento. Da mesma forma, seu físico e sua altura são favoráveis à posição em que joga – permitindo que ele tenha velocidade e fisicalidade.

Com a pré-temporada que antecedeu o início das campanhas em 2021/22, a equipe sub-23 trabalhou junto à equipe principal por vezes. Assim, o jovem atacante teve a chance de impressionar a comissão do então treinador Nigel Adkins. Então, no início da temporada o jovem fez sua estreia pelos Addicks na vitória por 6-1 sobre o Crawley Town em jogo válido pelo EFL Trophy. Em seu primeiro toque na bola, Burstow marcou o quinto gol do time londrino na partida.

Desenvolvimento e novas oportunidades

Tendo Johnnie Jackson como novo treinador após a demissão de Adkins, Mason teve mais oportunidades na equipe principal. Não apenas na FA Cup, mas também na League One. Portanto, no total, ao longo da temporada, foram 23 aparições na equipe profissional do Charlton. Mais ainda foram seis gols marcados e três assistências.

Mesmo que a temporada ainda estivesse em andamento em janeiro, suas aparições já estavam impressionando. Dessa forma, além do Chelsea, o Brentford também fez propostas pelo jogador. No entanto, os Blues levaram a melhor nos negócios. Assim, Burstow terminou as campanhas restantes com os Addicks antes de voltar à Cobham.

Enfim, com o Charlton em 13º na League One, não havia possibilidades de play-offs para o clube do sudeste de Londres. Burstow, então, retornou ao Chelsea à tempo de fazer sua estreia na equipe sub-23 dos Blues – inclusive, sendo escolhido por Andy Myers como titular.

O que esperar na próxima temporada?

Em primeiro lugar, vale ressaltar que o atacante foi contratado para atuar pela equipe de desenvolvimento. Dessa forma, a grande expectativa de que Burstow fique com o Chelsea para as campanhas de 2022/23. Lógico, que jogando mais sob o comando de Andy Myers, porém, quem sabe, podendo figurar em treinos e jogos sob o olhar de Thomas Tuchel.

Existe a possibilidade de que ele saia em empréstimo? Sim. Mas não de início na temporada. O atacante fará 19 anos em agosto, portanto, é um recrutado mais velho do que grande parte daqueles que chegam ao clube. Ao mesmo tempo, por ter atuado em divisões menores, também apresenta muito teto e talento para ser lapidado.

Por isso, a comissão de Cobham entende que trabalhar junto ao jogador sob um plano mundialmente reconhecido de formação e desenvolvimento de talentos é o ideal. Assim, jogar com o time sub-23 se torna uma opção melhor para a carreira do atacante. Tanto pelo foco nos resultados imediatos – ainda mais depois de uma temporada muito ruim – como pela possibilidade de ser integrado, mesmo que momentaneamente, no time principal. Para alguém que vem de divisões mais baixas, isso é uma grande e importante oportunidade.

Então, a contratação que se tornou um marco final na trajetória de Abramovich no Chelsea pode vir a ser um dos pilares da nova era. Mason Burstow não apenas tem o talento, como também tem o apoio necessário – acima de tudo do clube – para crescer e, possivelmente, se tornar uma estrela dos Blues.

