Kenedy na mira do Flamengo

O atacante Kenedy pode estar de saída do Chelsea. Em síntese, o brasileiro chegou ao clube em 2015. Contudo, apesar de figurar como uma grande promessa do futebol brasileiro e mundial, nunca se firmou no elenco dos Blues. Desta forma, desde que chegou a Londres, foram quatro empréstimos, sendo o último ao Granada CF.

Ao término da temporada 2020/2021, o jogador retornou ao Brasil para o período de férias. Nesse meio tempo, ele optou por utilizar o centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, para fazer seu treinamento físico e ajudar na recuperação da sua lesão no tornozelo. Agora, aos 25 anos e com o fim do empréstimo ao clube espanhol, o atacante ainda não sabe onde atuará na próxima temporada.

Por conta da pandemia, o clube carioca não se movimentou muito na última janela de transferências. No entanto, com desejo de reforçar algumas posições, Kenedy despertou o interesse da diretoria rubro-negra. Depois de estreitar as relações, o Rubro-Negro recebeu o ‘ok’ do atacante para buscar sua contratação.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Flamengo aguarda o empresário do jogador começar as conversas junto ao Chelsea. Em suma, o clube carioca busca obter o jogador por um vínculo de empréstimo com opção de compra. Porém, as negociações não serão fáceis por conta da famosa política de empréstimo do clube londrino.

O atacante expressou por várias vezes o desejo de vestir a camisa do Chelsea, porém a concorrência é grande. Por isso, as chances de permanecer em Londres são baixas. Mesmo depois de uma boa temporada pelo Granada. Assim, o atacante topou voltar ao Brasil e jogar pelo Rubro-Negro carioca, onde com certeza terá mais oportunidades.

Desempenho na última temporada

Apesar de uma lesão na coxa no meio da temporada, o atacante participou de 44 partidas somando todas as competições disputadas pelo Granada. Nesse ínterim, marcou oito gols e deu seis assistências aos seus companheiros.

