Chelsea se aproxima da contratação de novo reforço defensivo

Com saídas já confirmadas e outras em caminho de se concretizarem, a defesa do Chelsea se tornou um dos grandes focos para esta janela de transferências. Na última semana, o clube anunciou a contratação de Kalidou Koulibaly depois de concluir as negociações junto à Napoli no valor de £34 milhões. O zagueiro senegalês de 31 anos, então, assinou um contrato de quatro anos com os londrinos e, sem dúvidas, será uma das grandes peças defensivas na temporada. Não apenas pela qualidade que apresenta, mas também porque será um dos mais experientes no setor.

Porém, Thomas Tuchel ainda pensa em trazer pelo menos mais um reforço para o setor e, de acordo com o setorista Ben Jacobs, Jules Koundé deve ser o novo nome para compor a zaga do Chelsea. O francês já é um interesse antigo do clube, mas os entraves com o Sevilla em relação aos valores pedidos impediram que os negócios se concretizassem. Logo, a expectativa é de que os clubes entrem em acordo até esta quinta-feira (21), antes da ida do time espanhol para Portugal, onde disputarão amistosos de pré-temporada.

Por mais que não haja um valor acordado, espera-se que a negociação feche em torno de £50-55 milhões. Enquanto isso, Koundé já tem os termos acertados com os Blues (contrato de cinco anos) e também entrou em conversas com o Barcelona e concordou com os Culés sobre os termos pessoais. Mesmo assim, jogar na Premier League é um sonho do zagueiro e, portanto, além de ter a capacidade financeira de concretizar os negócios de forma rápida, o Chelsea tem muitos pontos a favor para trazê-lo como novo reforço ainda esta semana.

Ascensão no futebol espanhol

Koundé chegou ao Sevilla em junho de 2019, sendo contratado do Bordeaux pelo valor de €25 milhões – o que, na época, se tornou o jogador mais caro a ser contratado pelo clube espanhol.

Chegando aos Blanquirrojos com apenas 20 anos, a perspectiva era de que o Koundé se desenvolvesse de modo a seguir um caminho parecido com o qual Clement Lenglet traçou enquanto estava no clube. Depois de três temporadas no futebol espanhol, ele demonstrou seu crescimento e sua evolução no jogo e, como consequência, atraiu a atenção de diversos clubes na Europa.

Estilo de jogo

Koundé é um defensor que atua majoritariamente no lado direito do setor defensivo, seja como zagueiro ou como lateral. Com 1,83m de altura, muitos consideram-no baixo para um defensor central, no entanto, ele compensa com sua agilidade, atleticidade e grande capacidade técnica. Por isso, além de atuar pela faixa central, ele aparece como uma boa opção para a lateral.

Juntamente com suas boas corridas em velocidade, outro aspecto de seu jogo que é muito marcante são os duelos. Em duelos individuais, sua velocidade dá vantagem no acompanhamento da posse e das jogadas do adversário. Por outro lado, sua boa impulsão permite com que ele ganhe muitos duelos aéreos.

O francês, ainda que jogando mais centralizado, tende a abrir o campo de forma a permitir a aproximação dos meio campistas e gerar situações de superioridade numérica. Da mesma forma, ao favorecer a amplitude, tem mais facilidade para gerar situações de inversão de jogadas – tanto para desafogar como para criar situações de escapada rápida.

Por outro lado, seu posicionamento também permite que ele seja uma válvula de escape para o time. Em outras palavras, ao invés de dar o passe, o defensor pode aparecer como opção e receber a bola. Sobretudo em situações onde ele pode ter o controle da bola e partir para o ataque.

Enfim, o francês também se mostra preparado e confortável para lidar com situações em que a defesa atua mais alta e, por consequência, deixando mais espaço nas costas. Nesse sentido, sua velocidade é o atributo que mais o dá vantagem.

Logo, ele tende a ficar próximo ao oponente para, em primeiro lugar, evitar que a bola chegue até ele. Contudo, caso o adversário consiga receber o passe, a velocidade de Koundé favorece com que ele alcance a jogada e dispute pela bola.

O encaixe no Chelsea

Ao que tudo indica, Azpilicueta seguirá para o Barcelona, com isso, o defensor francês chegaria para substituir o espanhol no esquema de Tuchel. Com isso, Koundé jogaria majoritariamente como zagueiro pelo lado direito, mas nada impede que ele também possa figurar como ala direito vez ou outra.

A linha defensiva do Chelsea tem um grande papel no plano de jogo do treinador, sobretudo no controle da posse de bola. Os defensores tendem a trocar muitos passes entre si, bem como a receber passes dos meias para desafogar a pressão ou até mesmo para participar da construção da jogada.

Nesse sentido, o estilo de passe de Koundé seria um bom aspecto a ser agregado aos Blues. Seus passes em inversão, e até mesmo em profundidade, ajudariam em situações de ligações diretas entre defesa e ataque – como muitas vezes Thiago Silva propõe com seus passes profundos.

Ainda mais com um ataque mais leve para esta temporada, os lançamentos em profundidade podem ser uma arma surpresa a ser trabalhada pelo time, acima de tudo contra equipes de defesa fragilizada. Bem como seus passes, suas descidas ao ataque podem vir a se tornar mais um ponto importante para o Chelsea, ao permitir a quebra de linhas defensivas.

Defensivamente, a sua capacidade nos duelos um contra um será essencial. Em especial em situações de contra-ataques. Por vezes, em situações de descidas de Reece James ao ataque, o corredor direto dos Blues (esquerdo dos adversários) foi aproveitado. Portanto, a boa atuação de Koundé nas disputas de bola terá papel vital para frear esses contra-ataques e permitir a recomposição da equipe. Inclusive, trocas entre James e Koundé podem ser bastante positiva ao longo dos jogos para garantir novas possibilidades defensivas e ofensivas.

Em suma, o francês é um dos melhores jovens defensores do mundo, que atua muito bem controlando a bola. O que no sistema promovido por Tuchel é vital. Suas características de jogo na defesa e no ataque também encaixam com as funções que as possíveis posições em que Koundé vai atuar demandam. Desse modo, o encaixe parece ser ideal, mesmo que seja necessário tempo para adaptação à intensidade da Premier League.

O reforço do outro lado

Com a saída de Antonio Rüdiger para o Real Madrid, os Blues se viram na necessidade de contratar um novo zagueiro que atuasse pelo lado esquerdo. Então, Todd Boehly e Tuchel se voltaram para o futebol italiano e trouxeram Kalidou Koulibaly para a função. Além disso, Levi Colwill, formado nas categorias de base, é outro nome que pode atuar na defesa pelo lado esquerdo e que pode ser o grande trunfo do Chelsea para a temporada.

Mesmo já tendo Colwill, sem dúvidas a experiência era algo necessário. Lógico que Koulibaly pode precisar se acostumar com a intensidade das 38 rodadas de campeonato inglês. Porém, o zagueiro senegalês tem experiência em torneios europeus, notadamente na Liga dos Campeões e na Liga Europa, assim como é uma liderança nata tanto na Napoli como na Seleção do Senegal.

Dessa forma, a nova contratação não bloqueia diretamente o caminho do jovem formado pelo Chelsea. Pelo contrário, pode apoiar sua evolução para que Colwill se consolide como peça regular no time principal. Aos 31 anos, Koulibaly está em seu auge e, com certeza, com o tempo, se tornará uma das lideranças do elenco. Ainda mais com mais jovens subindo para o comando de Tuchel.

Estilo de jogo

A liderança que o senegalês tem no elenco também se traduz dentro de campo. Ele busca se fazer presente nas jogadas e é bastante vocal com seus companheiros para ajustar os posicionamentos, com destaque para o posicionamento defensivo. Nesse sentido, o próprio defensor se movimenta bastante – se concentrando pelo lado esquerdo, mas também tendo presença em quase toda a extensão da metade defensiva.

Consequência disso: seu posicionamento é um dos grandes aspectos de seu jogo. Não apenas para defender chutes ou interceptar passes, mas também para a progressão da bola e auxilio na construção de jogadas – o que é muito importante para o bom funcionamento do esquema de Thomas Tuchel.

A forma como Koulibaly se posiciona permite que ele crie espaço para encaixar passes para companheiros diferentes. E passes de estilos diferentes: curtos, médios ou lançamentos (em profundidade). Além disso, como o jogador possui bom controle de bola, ele consegue escapar da marcação para realizar esses passes em melhores condições. Logo, soma-se ao seu posicionamento, sua boa visão de jogo.

Por outro lado, a questão dos duelos defensivos e aéreos chama atenção: são apenas 59% dos duelos defensivos ganhos e 67% dos aéreos. O que não é das grandes marcas se comparadas a outros defensores das grandes ligas europeias. Porém, o Chelsea atua de forma a impedir ao máximo a chegada de seus adversários, em grande parte das vezes, conseguindo limitar as chances criadas.

Portanto, há uma fragilidade do jogo do senegalês, porém, que pode ser acomodada ao modo como Tuchel propõe que seu time se comporte em campo. Sendo um jogador vocal em uma linha bem posicionada, Koulibaly agrega no controle de posse, ao mesmo tempo que favorece a antecipação de jogadas dos oponentes.

Possibilidades de novas chegadas

Diversos setoristas do Chelsea tem afirmado que Tuchel gostaria de contratar três defensores nesta janela visto que três defensores – Rüdiger, Andreas Christensen e Azpilicueta -, deixaram ou estão deixando o clube. Sendo assim, a ideia seria de repor cada uma das saídas. No entanto, isso talvez não seja necessário.

O grande ponto da pré-temporada é avaliar todos os jogadores chamados para participar dela. Por isso, muitos nomes questionáveis terão chances nos amistosos que serão disputados. Da mesma forma, jogadores que tem potencial podem, enfim, conquistar sua vaga no plantel de Tuchel.

Dentro deste quadro, então, dois nomes chamam atenção: Colwill e Ethan Ampadu. Ambos foram formados em Cobham e passaram a última temporada em empréstimo no Huddersfield e no Venezia, respectivamente. Igualmente, ambos impressionaram por suas performances e, agora, terão a chance de reafirmar-se diante do treinador dos Blues.

Enquanto Colwill não participou do primeiro amistoso contra o Club América, por conta de lesão, Ampadu teve a chance de disputar 45 minutos. E não desapontou.

Performance no amistoso

O galês entrou para disputar a etapa complementar da partida no lugar de Thiago Silva. Ou seja, no centro da linha de três defensores. Para completar a linha defensiva, Azpilicueta, pela direita, e Emerson pela esquerda. Estando no centro da zaga, Ampadu assumiu a liderança da defesa e, de certa forma, ditou o ritmo de como a organização no setor deveria se dar.

Além disso, o defensor mostrou qualidade e segurança para realizar suas funções, não hesitando em ser agressivo quando necessário. Sendo assim, ele demonstrou boa visão de jogo e distribuição em amplitude e profundidade. Seu posicionamento defensivo também se destacou: antecipando jogadas, interrompendo passes e dando bons botes para recuperar a bola.

A performance do defensor rendeu elogios do treinador:

“Eu acho que Ethan foi muito bem. A posição é uma boa posição para ele no centro da linha de três. Ele achou muitos passes verticais e não apenas laterais“.

“Ele aproveitou as entrelinhas com seus passes e dribles. Então, ele foi bem ativo e foi uma boa partida dele. Nos treinos ele está treinando bem“, concluiu Tuchel.

Depois de três empréstimos e um bom início de pré-temporada, essa pode ser a grande chance de Ampadu conseguir sua vaga no plantel. Por sua vez, Colwill tem as mesmas chances, mesmo tendo saído em apenas um empréstimo e apesar de ter perdido a partida contra a equipe mexicana. A expectativa é de que ambos tenham oportunidades de atuar nas partidas preparatórias restantes e nada está no caminho deles de seguirem o mesmo destino de Trevoh Chalobah em 2021/22.

Próximo compromisso

Charlotte FC x Chelsea FC – quarta-feira (20/07) às 20h30 no Bank of America Stadium. A transmissão no Brasil será na TNT Sports tanto pelo Facebook como pelo aplicativo do Estádio TNT.

