Chelsea vence América do México no primeiro teste da Pré-Temporada

Na noite de sábado (16), em Las Vegas, o Chelsea venceu o América do México pelo placar de 2-1, no primeiro jogo da turnê de pré-temporada em solo norte-americano. Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo por Timo Werner, Reece James (contra) e Mason Mount. Na sequência, os Blues contra o Charlotte, na próxima quarta-feira (20), às 20h30 no horário de Brasília.

Primeiro tempo de pouca inspiração

Os Blues começaram a partida com Kepa Arrizabalaga no gol e com a tradicional linha de três de Thomas Tuchel tendo Trevoh Chalobah pela direita, Thiago Silva no centro e Malang Sarr pela direita. No meio, Kenedy atuou pela ala direita e Chilwell pela ala esquerda. Pelo centro, o Chelsea contava com Conor Gallagher, um dos grandes nomes para observar nessa pré-temporada, e Ross Barkley. Enfim, o ataque tinha Hakim Zyiech e Callum Hudson-Odoi como meias ofensivos e caindo pelos lados, enquanto Kai Havertz atuava como falso 9, mas também tendo liberdade para se movimentar no ataque.

Como era de se esperar, pelo contexto da pré-temporada, nos 45 minutos iniciais, a partida foi muito disputada e intensa. Contudo, de poucas chances claras para ambos os lados. Apesar disso, os Blues incomodaram o gol adversário em pelo menos três oportunidades.

A primeira delas com um chute cruzado de Kenedy que levou muito perigo à meta de Ochoa. Em seguida, Gallagher roubou uma bola no meio-campo, avançou, e serviu Kai Havertz que desperdiçou grande chance. Depois disso, a última chance do Chelsea foi com Thiago Silva de cabeça em lance de bola parada que obrigou Oscar Jiménez a fazer grande defesa.

Segundo tempo com gols e boa atuação

Para a etapa complementar, Tuchel alterou o time por completo. Sendo assim, o Chelsea entrou em campo com: Marcus Bettinelli no gol. Emerson substituiu Sarr, Ethan Ampadu atuou na posição que Thiago Silva ocupou na metade anterior e Cesar Azpilicueta foi para o lugar de Chalobah. Na sequência, a linha de quatro no meio contava com Reece James pela direita, Jorginho e Mason Mount pelo centro e Marcos Alonso pela esquerda. Por fim, no ataque o time contou com Michy Batshuayi pelo centro e Christian Pulisic e Timo Werner pelas pontas.

Com peças mais entrosadas entre si, a equipe que participou dos 45 minutos finais conseguiu performar melhor que aquela que atuou no primeiro tempo. Desse modo, os comandados de Tuchel conseguiam mover a bola com mais rapidez e criar ainda mais situações de perigo.

Resultado disso: aos 10 minutos do segundo tempo Timo Werner abriu o placar. Após ótimo lançamento de Jorginho para Reece James na direita, o ala cruzou e o camisa 11 precisou finalizar duas vezes para vencer o goleiro Jiménez. Atrás no placar, o América se lançou ao ataque e pressionou na saída de bola do Chelsea. Nesse sentido, cinco minutos depois do gol dos Blues, em uma dessas situações de pressão dos mexicanos, James recuou para o Bettinelli que, mal posicionado não conseguiu dominar. Lance bizarro que levou à igualdade no placar.

Os Blues voltaram a assustar apenas aos 26 minutos: Emerson cruzou e Pulisic entrou livre na área para cabecear. Porém, cabeceou por cima do gol e perdeu uma chance claríssima de gol. Enfim, o desempate foi quebrado apenas aos 42 minutos. Logo, em trama pela esquerda, Alonso rolou para Mason Mount que dominou na entrada da área, se livrou do marcador e acertou um belo chute de fora da área colocando números finais na partida.

Ficha Técnica

Chelsea 2 – 1 Club de Fútbol América

Amistoso – Allegiant Stadium (Las Vegas)

Árbitros: Kevin Broadley, Christopher Koll e Matt Schwartz

Chelsea (3-4-2-1): Kepa (Bettinelli); Chalobah (Azpilicueta), Thiago Silva (Ampadu), Sarr (Emerson Palmieri); Kennedy (Reece James), Barkley (Jorginho), Gallagher (Mount), Chillwel (Alonso); Ziyech (Pulisic), Hudson Odoi (Werner), Havertz (Batshuayi). Técnico: Thomas Tuchel.

Gols: Werner 54′ e Mount 82′

Cartões: Gallagher 36′, Alonso 79′ e Werner 90′

Club América (4-2-3-1): Ochoa (Jiménez); J. Sanchez, B.Valdez, S.Cáceres, M.Reyes; P. Aquino (Román Martinez), J. dos Santos, J. Damm (Jonathan Rodriguez) , Fidalgo (Richard Sánchez) , Layún (Alejandro Zendejas), H.Martin ( Diego Valdés).

Substitutos não utilizados: Fuentes, Araujo, Lara e Moreno

Gol: James (GC) 59′

Cartões: Damm 3′ e Aquino 26′

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp