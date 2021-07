Chelsea está em negociações avançadas com Koundé, afirma Fabrizio Romano

Na manhã desta terça-feira (27), o jornalista Fabrizio Romano informou que o Chelsea e Sevilla estão com as conversas adiantadas e agora negociam a forma de pagamento pelo zagueiro Jules Koundé. Além disso, a expectativa é de que o defensor de 22 anos assine contrato até 2026.

Isso inclusive não será problema, porque o jogador está disposto a vir para o Chelsea, uma vez que, tinha a intenção de se transferir para um time que irá disputar a próxima Champions League. A cláusula de rescisão do francês está estimada em 80 milhões de euros. Apesar disso, a negociação deve ocorrer por valores abaixo da multa.

Ao mesmo tempo, Antonio Rudiger e Andreas Christensen estão em último ano de contrato e ainda não renovaram. Inclusive, o alemão pode sair caso a ”proposta certa” certa chegue, afirma a reportagem do The Guardian.

A saída de Kurt Zouma também não está descartada, já que o francês desperta o interesse da Roma e do Tottenham. Ainda assim, os Blues já acumulam 50 milhões de euros com as vendas de Fikayo Tomori e Marc Guehi.

Conheça o atleta

Koundé iniciou sua carreira no Bordeaux da França e fez sua estreia na temporada 2018/2019. Nesse meio tempo, o francês fez 20 jogos na temporada e foi convocado para a seleção sub-20 da França. Depois disso, se firmou de vez no Bordeaux fazendo 51 jogos na temporada seguinte.

O bom desempenho chamou a atenção do Sevilla, que pagou 25 milhões de euros pelo jogador, em julho de 2019. No clube espanhol Koundé soma 89 jogos, com 6 gols marcados e duas assistências. Além disso, o o defensor foi peça importante no título da Europa League na temporada 19/20.

Ficha Técnica

Nome: Jules Koundé

Idade: 22 anos

Altura: 1,78m

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp