Rituais e promessas para a finalíssima da Champions

As superstições, os rituais pré-jogo e as promessas são uma realidade muito presente no mundo do futebol, ainda mais antes de jogos importantes e decisões.

Entre altos e baixos, a temporada do Chelsea termina neste sábado (29) com a final da UEFA Champions League. Os Blues vão jogar a terceira final da competição de sua história e disputarão a final em busca do segundo título na competição.

As coincidências com a temporada 2011/2012, ano em que o clube conquistou o primeiro título, são muitas. E, com certeza, isso desperta alguns sentimentos e expectativas. Para além do acaso e das esperanças, então, perguntei para alguns dos apoiadores do Chelsea Brasil sobre as “mandingas” e promessas que eles fizeram para o jogaço de amanhã.

O apoiador Pedro Henrique disse que não tem superstições, rituais pré-jogo nem promessas em caso de vitória. Mas disse que, com certeza, estará de frente para TV assistindo à final. Diferente do Pedro, o Wesley prepara seu cantinho especial para assistir aos jogos com todos os itens que ele tem dos Blues: de camisas e cachecol a xícaras e uma tábua de churrasco.

Camisa sempre que possível e muita oração

Direto do Rio de Janeiro, Lucas Fernandes também compartilhou seus rituais para jogos decisivos. O carioca acorda mais cedo e faz uma caminhada com uma camisa dos Blues. Na hora do jogo, a camisa da caminhada é trocada por uma outra, para deixar todos os sentimentos de dúvida e as zikas bem longe.

Por fim, o apoiador Orlando Barbosa contou que logo após o primeiro toque na bola ele costuma se benzer três vezes. Além disso, revelou a promessa que fez caso a taça volte para Londres. Caso o Chelsea conquiste o título, Orlando vai comprar a polêmica camisa da próxima temporada!

E você, qual a sua promessa em caso de título?

