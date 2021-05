As incríveis coincidências entre o atual Chelsea e a campanha de 2012

Cada vez mais próximo da final da Champions League, a Semana Blue do Chelsea Brasil traz textos especiais sobre o grande confronto deste sábado (29)!

Primeiramente, em meio a tantos estudos, análises e reflexões interessantes, importantes e cruciais sobre o futebol moderno, a boa e velha superstição ainda anda junto com os amantes deste esporte. O futebol é um universo que tem a ciência (tática e técnica) como fundamento principal, mas também potencializa a fé e as crenças. Além de tudo isso, o futebol é conhecido como um local onde tudo é possível.

Mesmo quando o seu time está enfrentando o Barcelona de Messi e Guardiola no Camp Nou, existe uma chance de um meio-campista fazer um golaço de cobertura histórico. Na oportunidade em que o craque do time comete um pênalti na prorrogação de uma final, o futebol proporciona a chance do goleiro fazer a defesa e, na sequência, o mesmo craque definir o título com um gol de pênalti. O futebol tem dessas e o Chelsea sabe mais do que ninguém.

A imprevisibilidade fez parte da campanha mais emblemática e surpreendente da última década na Champions League. O Chelsea foi campeão da Liga dos Campeões de 2011/12 de forma marcante para uma geração de torcedores. Os Blues ganharam, obviamente, no talento, mas a fé no improvável esteve presente.

Dessa forma, é importante destacar que o Chelsea chega em mais uma final de Champions e quem desejar crer em alguns fatos, terá a superstição ao seu lado. São inúmeras coincidências entre a campanha vitoriosa de 2012 e a atual corrida atrás do título mais cobiçado, e o Chelsea Brasil irá listar todas estas coincidências para vocês!

Troca de treinadores e os números

Obviamente, a coincidência mais visível e comentada é a troca de treinadores. Em 2012, Roberto Di Matteo chegou, comandou o clube apenas no ano da conquista e levantou a taça de campeão. Em 2021, Thomas Tuchel chegou, treinou o Chelsea somente no ano da final da Champions e falta apenas uma vitória para conseguir o mesmo feito.

Mas as coincidências não param neste ponto. Em ambas as oportunidades, os Blues tinham um bom elenco, mas teve que demitir um jovem treinador, sem muitas experiências, e que já tinha uma passagem vitoriosa pelo time, durante a temporada.

Villas-Boas e Lampard

Em 2011/12, o técnico era André Villas-Boas, treinador que tinha apenas 34 anos na época. As experiências de André se resumiam a dois trabalhos na sua terra-natal e a sua carreira como auxiliar técnico de José Mourinho nas passagens gloriosas por Porto, Inter de Milão e pelo próprio Chelsea entre 2004 e 2007.

Já na atual temporada, o time londrino contou com Frank Lampard, treinador de 42 anos. A experiência do ex-meio-campista como treinador se resumia a um trabalho na Inglaterra, como técnico do Derby County.

Portanto, os dois inexperientes treinadores foram demitidos no início do ano e os técnicos chegaram “destruindo” todos os números e prognósticos. Além disso, uma outra coincidência é que, nas primeiras 14 partidas, Roberto Di Matteo e Thomas Tuchel tiveram o mesmo aproveitamento: 71,4%, ou seja, 30 dos 42 pontos disputados foram conquistados.

Nove e vinte-nove

Se você quiser fazer uma aposta na loteria usando números relacionados às campanhas do Chelsea, existem dois números que estão inseridos em 2012 e 2021: nove e vinte-nove. A coincidência entre os dois números pode ser banal para alguns céticos, porém são números marcantes.

O número nove é o intervalo entre fatos marcantes de Roman Abramovich e o Chelsea. Em 2003, o magnata russo comprou o Chelsea. Nove anos depois, em 2012, os Blues foram campeões da Champions League pela primeira vez. Após esta conquista, o time londrino ficou nove anos sem jogar a decisão da maior competição de clubes do mundo, mas em 2021, retornou à final. Portanto, Abra comprou o time, venceu a Champions nove anos depois e poderá conquistar a competição novamente após nove anos. Será que realmente existe o ciclo dos nove anos?

Bem como, o número vinte-nove traz um dado curioso que foi comentado nas redes sociais. Roberto Di Matteo nasceu no 29º dia de um mês, Thomas Tuchel nasceu no 29º dia de outro mês e a final da Champions League será disputada em qual dia? Obviamente, no dia 29 de maio. Vinte-nove é o número que simboliza o título da Champions do Chelsea? Se for, o camisa 29 dos Blues, Kai Havertz, será o homem do jogo?

A campanha na Champions

A caminhada do Chelsea em 2011/12 se assemelha em muitas questões com a campanha atual.

A fase inicial

Iniciando pela fase de grupos, os Blues ficaram na liderança do grupo E da Champions League em 2011/12 e na atual temporada. Além disso, o time londrino empatou duas vezes em ambas as participações na fase de grupos.

Já nas oitavas, o Chelsea eliminou um grande atacante uruguaio, o qual era destaque da equipe. Em 2012, o Napoli de Edinson Cavani foi eliminado, enquanto o Atlético de Madrid de Luis Suárez foi desclassificado em 2021.

Nas quartas, o clube de Abramovich passou por cima de um time português. Em 2012, a equipe de Di Matteo venceu o Benfica e, nesta temporada, os comandados de Thomas Tuchel bateram o Porto.

A fase final

Dando continuidade às coincidências, é necessário destacar duas questões da semifinal: o adversário e o destaque do Chelsea. Nas duas caminhadas atrás do título, o Chelsea bateu um gigante espanhol na última fase antes da decisão e o grande destaque da partida final foi um volante carismático.

Em 2012, os Blues derrotaram o Barcelona de Lionel Messi e Pep Guardiola, e o jogo ficou marcado pelo golaço de cobertura de Ramires, volante brasileiro cheio de carisma. Na atual temporada, o time de Londres bateu o Real Madrid de Karim Benzema e Zinedine Zidane, e o grande destaque do duelo foi N’Golo Kanté, volante francês que dispensa adjetivos.

Já na final, o Chelsea irá enfrentar um time que leva o favoritismo. Mesmo os mais apaixonados torcedores dos Blues entendem que, em 2012, o Bayern de Munique era o grande favorito pelo forte time e por ter sido finalista duas edições antes. Já o Manchester City, na atual temporada, foi campeão, de forma indiscutível, da Premier League. Portanto, nas duas ocasiões, levando em consideração o adversário da final, o time londrino tem menos responsabilidade. Logo, o resultado será o mesmo?

A escalação

Alguns pontos da escalação da final da Champions League de 2012 coincidem com a provável formação do próximo final de semana.

Para começar, desde o goleiro as curiosidades chamam a atenção. Ambos os titulares, Petr Cech e Edouard Mendy chegaram no Chelsea depois de sair do Rennes-FRA. E quem indicou a contratação de Mendy nesta temporada? O atual diretor técnico do Chelsea, Petr Cech.

Na sequência da formação, os Blues contam com zagueiros brasileiros históricos na defesa titular. David Luiz, em 2012, e Thiago Silva, em 2021, ficaram marcados na história. Na ala-esquerda, Ashley Cole e Ben Chilwell são laterais ingleses talentosos.

Outra coincidência é que o criador das duas equipes são ingleses e com identificação com o time. Frank Lampard no 1º título e Mason Mount no possível 2º título são armadores que “têm o Chelsea na pele”. Um ponto coincidente é que, desde 2012, dois ingleses não marcavam em uma mesma partida dos Blues. Naquela caminhada para o título, Lampard e John Terry marcaram na mesma partida contra o Napoli e, neste ano, os jovens britânicos marcaram frente ao Porto.

Além disso, Fernando Torres e Timo Werner compartilham o infeliz posto de atacante caro e talentoso que não entregou o futebol esperado, mesmo com o gol importante na semifinal marcado por eles nestas duas edições de Champions League.

As coincidências ao redor do mundo

Todas as coincidências (lembradas, obviamente) das campanhas foram descritas anteriormente. Porém, alguns fatos futebolísticos de 2012 e 2021 são curiosos e animam o mais supersticioso torcedor blue.

Segue a lista de todos os fatos que aconteceram em 2012 e em 2021:



Manchester City campeão da Premier League;

Sergio Agüero destaque da última rodada do Inglês: marcou o gol mais marcante da história do City em 2012 e se despediu com dois gols em 2021;

Manchester United ficou com o vice-campeonato do campeonato nacional;

Antonio Conte campeão do Campeonato Italiano: em 2012, pela Juventus e agora pela Inter de Milão;

Copa do Rei decidida entre Athletic de Bilbao e Barcelona e o time de Messi foi campeão com uma boa vantagem: 3 a 0 em 2012 e 4 a 0 em 2021;

Paris Saint-Germain ficou com o vice-campeonato do Campeonato Francês;

Europa League contou com pelo menos um finalista espanhol: Athletic de Bilbao e Atlético de Madrid em 2012 e Villarreal em 2021.

São Paulo campeão de algum campeonato: Sul-Americana em 2012 e fim da seca após nove anos com o título do Paulistão;

Um outro fato muito curioso é que desde 2013, pelo menos um croata é campeão da Champions: Mandzukic (2013); Modric (2014, 2016, 2017 e 2018); Rakitic (2015); Lovren (2019); Perisic (2020). O Manchester City não conta com nenhum croata e o Chelsea tem Mateo Kovacic…

São fatos. Alguns torcedores preferem evitar estas curiosidades. Outros optam por abusar de coincidências para indicar que tudo dará certo. Por fim, todos os argumentos são válidos e que o resultado de 2012 se repita em 2021!

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp