Nova camisa do Chelsea é ecológica e inspirada nos Anos 60

Apresentado oficialmente nesta quinta-feira (13), o novo uniforme do Chelsea trouxe um design “diferente”, inspirado nos anos 60 e produzido com material reciclado.

Azul e amarelo

Seguindo as tradições do clube, o Chelsea voltou a trazer o amarelo com mais força no uniforme principal.

Primeiramente, o kit tem um azul mais vibrante, com cortes em amarelo na lateral. Além disso, a camisa tem dois padrões principais: em “Z” e quadriculado.

Além disso, o “CFC” em amarelo é tricotado no pescoço traseiro. Esta estampa é continuada nos shorts e o visual é completado com meias brancas com cortes em amarelo e azul.

Preocupações ambientais

Envolvido com causas importantes, o Chelsea agora tem um uniforme construído com tecido 100% reciclado, feito de garrafas plásticas.

De acordo com o clube, o novo kit principal criado pela Nike é inspirado nos desenhos do movimento OP Art – projeto dinâmico representa energia e vibração, sinônimo da nova onda que está impulsionando o clube para a frente.

“Sinto que ela realmente representa esta geração mais jovem subindo nas fileiras e amo a sustentabilidade por trás dela. É realmente importante estar atento ao nosso impacto sobre o meio ambiente e é ótimo ver o futebol liderando o caminho da sustentabilidade”. – Mason Mount.

Agradou o craque

Um dos modelos da campanha de lançamento, Mason Mount deu sua opinião sobre o novo uniforme:

“Esta camisa é a mais chamativa até agora e é diferente das outras que já usei. Acho que será um grande sucesso com Blues em todo o mundo”.

Veja o vídeo que o Chelsea preparou para divulgar o novo kit:

