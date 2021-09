Na História: Chelsea, Juventus e os atacantes que ligam Londres a Turim

Ao longo da história, nove atletas tiveram a honra de vestir as camisas de Chelsea e Juventus durante suas carreiras. Em suma, figuram nesta lista nomes como o ala Juan Cuadrado, que ainda atua pelos bianconeri, e os ex-meias Didier Deschamps e Tiago.

Apesar das maiores conquistas de ambas as equipes serem marcadas por equipes fortes defensivamente, todos os seis jogadores que completam a lista são atacantes. Porém, nem todos foram verdadeiros artilheiros para ambas as equipes bicampeãs europeias.

Na expectativa de um grande jogo pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League, o Chelsea Brasil relembra a história destes seis atacantes no “Na História“. No mais, vem conosco fazer um aquecimento para o duelo de hoje, relembrando o passado:

Gianluca Vialli

Para abrir a lista, falamos de um verdadeiro centroavante: Gianluca Vialli. Em síntese, o atacante marcou época pela Sampdoria, pela Juventus e pelos Blues nos anos 90. De início, o atacante fez parte de um time formidável da Sampdoria no começo da década, conduzindo a equipe ao título da Serie A.

Por conseguinte, o atacante começou a ser sondado por equipes maiores e chegou à Juve. Com os alvinegros, formou um ataque dos sonhos com Roberto Baggio e Fabrizio Ravanelli. Acumulando títulos em Turim, Vialli atingiu o apogeu na Itália em 1996, erguendo a Champions League como capitão da Juventus.

Já experiente, Vialli chegou à Inglaterra para vestir azul. Porém, longe da sua melhor forma física, o jogador reinventou seu estilo de jogo e acabou se tornando um grande ídolo antes da era Abramovich. Em suma, foram seis títulos conquistados e muita entrega em campo que fundamentaram a idolatria ao italiano em Londres no período.

Ademais, o Chelsea desempenhou papel importante na carreira do ex-atacante ao também dar sua primeira oportunidade como treinador. Nesse sentido, aos 35 anos, o iniciante dirigiu os Blues, acumulando inicialmente a missão com a função de jogador, até 2000, quando assumiu o Watford. Entretanto, este também seria seu último trabalho nesta função. Atualmente, Vialli é comentarista de futebol na Sky Italia.

Ficha Técnica

Data de nascimento: 09/07/1964

Local de nascimento: Cremona, Itália

Nacionalidade: Italiano

Pelo Chelsea: 81 partidas, 38 gols; Títulos: Recopa da Europa (1997/98), Supercopa da Europa (1998/99), Copa da Inglaterra (1996/97 e 1999/00), Copa da Liga Inglesa (1997/98), Community Shield (2000/01)

Pela Juventus: 145 partidas, 53 gols; Títulos: Champions League (1995/96), Copa da UEFA (1992/93), Serie A (1994/95), Copa da Itália (1994/95)

Pierluigi Casiraghi

Embora fosse atacante, Pierluigi Casiraghi não era exatamente um goleador. Provavelmente o nome menos conhecido desta lista, o jogador foi contratado pela Juventus aos 20 anos, ainda como uma promessa. Pigi, como era chamado, se destacou pela seleção sub-21 italiana antes de assinar com a equipe de Turim.

Apesar de ter sido um bom coadjuvante em títulos da Liga Europa – então Copa da UEFA – e Copa da Itália, a baixa quantidade de gols reduziu o espaço do centroavante na equipe, principalmente após a chegada do já citado Vialli. Na sequência, sem espaço, o jogador embarcou para a Lazio e seria vice-campeão do mundo em 1994 pela seleção italiana.

Em resumo, o jogador assumiu protagonismo na Lazio, atingindo novo patamar na carreira. Vivendo bom momento, Pigi desembarcou em Londres em 1998, mas teria uma passagem infeliz pelos Blues. Apesar de ter sido titular frequente da equipe no início da temporada, uma partida pelo Chelsea encerrou a sua carreira precocemente aos 29 anos.

Durante um jogo contra o West Ham, um encontrão com o goleiro Shaka Hislop provocou diversas fraturas em seu joelho esquerdo. Dois anos depois, Casiraghi anunciaria sua aposentadoria após mais de 10 cirurgias e inúmeras sessões de fisioterapia, que não foram capazes de possibilitar seu retorno aos gramados. Após uma carreira sem destaque como treinador, Casiraghi não trabalha atualmente no meio do futebol.

Ficha Técnica

Data de nascimento: 04/03/1969

Local de nascimento: Monza, Itália

Nacionalidade: Italiano

Pelo Chelsea: 15 partidas, 1 gol

Pela Juventus: 147 partidas, 37 gols; Títulos: Copa da Uefa (1989/90 e 1992/93), Copa da Itália (1989/90)

Adrian Mutu

De antemão, vale ressaltar que Adrian Mutu se destacou tanto por seu talento quanto pelas polêmicas em que se envolveu na carreira. Ídolo romeno, o jogador veio da Itália para o Chelsea em 2003, porém em sentido contrário aos citados anteriormente, dado que ainda não havia atuado pela Juventus.

Mesmo com a expectativa em torno de sua chegada, a vida de Mutu não foi fácil em Londres disputando posição com Hernán Crespo, Jimmy Floyd Hasselbaink e Eidur Gudjohnsen. Apesar disso, o romeno se destacou em sua temporada de estreia, até perder espaço com José Mourinho na temporada seguinte, atuando em apenas dois jogos e sem gols marcados na campanha do primeiro título da Premier League.

No entanto, apesar da antipatia de Mourinho, o principal fator para o baixo desempenho do atacante foi externo. O romeno foi flagrado no exame antidoping por uso de cocaína em 2004, o que anos depois lhe rendeu uma multa de R$ 76 milhões a ser paga ao Chelsea. Cercado de problemas e suspenso por sete meses, Mutu acertou sua ida para a Juventus.

De volta aos gramados italianos, o romeno não teve tanto destaque pelos bianconeri. Dessa forma, se transferiu para a Fiorentina, onde finalmente recuperou seu brilho em campo e voltou a viver seus melhores dias no país. Atualmente, Mutu é treinador da Universitatea Craiova, da Romênia.

Ficha Técnica

Data de nascimento: 08/01/1979

Local de nascimento: Călineşti, Romênia

Nacionalidade: Romeno

Pelo Chelsea: 38 partidas, 10 gols; Títulos: Premier League (2004/05)

Pela Juventus: 46 partidas, 11 gols

Nicolas Anelka

Em resumo, Nicolas Anelka é um verdadeiro andarilho do futebol. Antes de chegar ao Chelsea em 2008, o jogador já havia passado por Liverpool, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, entre outros. Porém, apesar das transferências frequentes, Anelka foi um bom jogador e que conseguiu se destacar pelos Blues.

No entanto, a primeira temporada em Londres foi amarga para o francês. Na final da Champions League em 2008, ele foi o responsável por bater o sétimo e último pênalti contra o Manchester United. Entretanto, Edwin Van der Sar defendeu a cobrança e decretou o vice-campeonato europeu do Chelsea.

Apesar desse momento de baixa, Anelka manteve bons números nos anos seguintes em Stamford Bridge, formando boa dupla com a lenda Didier Drogba na temporada 2009/10, conquistando a Premier League e a FA Cup. O jogador deixaria o Chelsea durante a temporada do primeiro título europeu, compondo o elenco que iniciou a competição, mas sem disputar a final em Munique.

Após se transferir para o futebol chinês, Anelka foi emprestado à Juventus, mas em passagem esquecível pelo futebol italiano. Atuando em apenas três oportunidades, suficientes para figurar no rol de campeões italianos, não deixou saudades em Turim. Por fim, atualmente, o francês é diretor esportivo no Hyères FC, da França.

Ficha Técnica

Data de nascimento: 14/03/1979

Local de nascimento: Le Chesnay, França

Nacionalidade: Francês

Pelo Chelsea: 184 partidas, 59 gols; Títulos: Champions League (2011/12), Premier League (2009/10), FA Cup (2008/09 e 2009/10), Community Shield (2008/09 e 2009/10)

Pela Juventus: 3 partidas, nenhum gol; Títulos: Serie A (2012/13)

Álvaro Morata

Em síntese, Álvaro Morata pode ser considerado uma eterna promessa do futebol espanhol. Revelado pelo Real Madrid, o atacante conviveu com o papel de reserva de Karim Benzema durante duas temporadas no elenco profissional dos merengues. Buscando mais minutos em campo, Morata desembarcou em Turim e deu nova direção à sua carreira.

Dessa forma, Morata foi um dos destaques da equipe vice-campeã da Champions League em 2014/15, formando ataque com Carlos Tevez. Ironicamente, viveu o apogeu pelos bianconeri ao marcar o gol da classificação contra o Real Madrid na semifinal europeia daquela temporada. No entanto, após um segundo ano apagado pela Juventus, Morata foi repatriado pelo Real Madrid na janela seguinte.

Após uma boa temporada no retorno a Madrid, Morata chegou com etiqueta de preço alto e cercado de expectativas no Chelsea. Entretanto, o atleta pareceu nunca encontrar seu melhor nível pelos Blues, talvez intimidado por tanta pressão. Após Maurizio Sarri assumir a equipe na temporada 2018/19, Morata perdeu espaço até ser emprestado na janela de inverno ao Atlético de Madrid.

Seis meses após o empréstimo, o espanhol se transferiu em definitivo ao Atleti. Sem se firmar – mais uma vez – na capital espanhola, Morata retornou à Velha Senhora, onde parece sempre extrair seu melhor futebol. Em suma, a eterna promessa é um dos atuais destaques da equipe italiana, mas será desfalque na partida de hoje.

Ficha Técnica

Data de nascimento: 23/10/1992

Local de nascimento: Madrid, Espanha

Nacionalidade: Espanhol

Pelo Chelsea: 72 partidas, 24 gols; Títulos: Liga Europa (2018/19), FA Cup (2017/18)

Pela Juventus: 144 partidas, 50 gols; Títulos: Serie A (2014/15 e 2015/16), Copa da Itália (2014/15, 2015/16 e 2020/21), Supercopa da Itália (2020/21)

Gonzalo Higuaín

Até certo ponto, as carreiras de Gonzalo Higuaín e Morata andam em paralelo. Em resumo, o atacante argentino chegou ainda jovem ao Real Madrid, após se destacar precocemente pelo River Plate em território sul-americano. Entretanto, Higuaín nunca foi unanimidade na capital espanhola. Ou seja, foi contestado pela pouca habilidade com a bola nos pés.

Antes de desembarcar em Turim, Higuaín brilhou no sul da Itália vestindo a camisa do Napoli. Por lá, chegou a bater o recorde de mais gols em uma mesma edição de Serie A. Devido à intensa rivalidade entre as equipes, o argentino foi duramente criticado ao aceitar os valores exorbitantes oferecidos pela Juve e se transferir à equipe bianconera.

Mesmo com a chegada conturbada, o argentino manteve o faro de gol pela Juventus, se destacando em dois títulos italianos. Em baixa na temporada 2018/19, a chegada do atacante ao Chelsea foi favorecida por Maurizio Sarri, que pediu o empréstimo do goleador após ceder Morata ao Atlético de Madrid.

Sem muito brilho em Londres, Higuaín conquistou a Liga Europa em 2018/19, mas com apenas 18 partidas disputadas na temporada. Por conseguinte, o jogador retornaria à Velha Senhora junto com Sarri para mais uma temporada – e mais um título italiano – até se transferir aos Estados Unidos, onde permanece até hoje como referência do Inter Miami.

Ficha Técnica

Data de nascimento: 10/12/1987

Local de nascimento: Brest, França

Nacionalidade: Argentino

Pelo Chelsea: 18 partidas, 5 gols; Títulos: Liga Europa (2018/19)

Pela Juventus: 149 partidas, 66 gols; Títulos: Serie A (2016/17, 2017/18 e 2019/20), Copa da Itália (2016/17 e 2017/18)

