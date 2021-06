Lendas do Chelsea Women: conheça Claire Rafferty

O Chelsea Brasil dá continuidade a série sobre as Lendas do Women. De pronto, a figura apresentada hoje é a segunda jogadora com mais tempo de Blues. Ela é uma lenda por clubes e seleção. Além disso, foi peça fundamental na evolução das azuis de Londres.

Estamos falando de Claire Rafferty. Em síntese, a ex-camisa 11 escreveu seu nome na história no lado azul de Londres e segue ligada ao Chelsea, mesmo aposentada do gramado. Conheça mais sobre a inglesa símbolo de uma geração.

Vida pessoal

Claire Lauren Rafferty nasceu no dia 11 de janeiro de 1989, na cidade de Londres, Inglaterra. A atleta cresceu junto de sua irmã e seus pais e, logo cedo, descobriu sua paixão por futebol.

Além do futebol, Rafferty é formada em economia pela Universidade de Loughborough e chegou a trabalhar no “Deustche Bank”, banco de investimentos alemão.

Carreira por clubes

Início no futebol

Primeiramente, Rafferty começou sua carreira profissional no Milwall Lionesses em 2013. Ainda que tivesse apenas 14 anos na época, a jogadora se tornou titular da equipe. A atleta chamou atenção por sua qualidades no lado esquerdo do campo, tanto como lateral quanto meia.

Entretanto, a inglesa sofreu uma lesão, a primeira de muitas que marcariam sua carreira. Após o ocorrido, Rafferty não atuou mais pelo Milwall e, ao se recuperar, se transferiu para o Chelsea.

Os 11 anos como Blue

Em 2007 a ala chegou ao Chelsea, onde ficou até 2018. Na época, o cenário era bem diferente do que atualmente. Ou seja, a equipe londrina não figurava como um time de ponta da Inglaterra. Ainda assim, Rafferty se dedicou ao clube e se destacou, inclusive ganhando suas primeiras convocações para a seleção inglesa.

Conforme as Blues evoluíam, a camisa 11 evoluía junto, sempre sendo peça importante para o time. Porém, lesões acabariam por atrapalhar Rafferty, incluindo uma no ligamento do joelho em 2011.

Apesar disso, a inglesa não se abalou e, em 2015, conquistou o primeiro título da liga, assim como o primeiro da FA Cup. Em ambas ocasiões, a capitã da época, Katie Chapman pediu para Rafferty levantar as taças junto à ela.

O Chelsea voltaria a ser campeão da liga e da copa novamente em 2018, com a camisa 11 participando da campanha.

A temporada 2017-18, entretanto, foi a última de Rafferty como blue, uma vez que a lenda jogaria pelo West Ham na época subsequente. A ala deixou o Chelsea como a jogadora com mais tempo de serviço pelo clube. Após apenas uma temporada pelo novo clube, a inglesa se aposentou dos campos.

A seleção inglesa

Assim como sua carreira em clubes, Rafferty começou na seleção muito cedo. Passou pelo sub-15, sub-17, sub-19, sub-20 e sub-23, muitas vezes jogando com uma idade bem inferior em relação às suas companheiras.

Contudo, sua estreia na seleção principal ocorreu somente em 2010, com 21 anos, em um amistoso contra a Áustria.

Suas lesões acabaram impedindo Rafferty de ter um maior destaque pela sua seleção, fazendo-a perder a Eurocopa de 2013, por exemplo. Ainda assim, a atleta jogou a Copa do Mundo de 2011 e 2015, além de fazer parte do time da Grã-Bretanha nas Olimpíadas de Londres em 2012.

Pós-aposentadoria

Ainda que aposentada, Rafferty continua presente no dia-a-dia do Chelsea, trabalhando como gerente de vendas do clube, bem como participante frequente da Chelsea FC Foundation, programa social do time.

Além disso, a ex-atleta participa de diversos programas na televisão, como comentarista e dando entrevistas.

