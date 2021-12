Como Joga: Reading Women é o adversário do Chelsea neste sábado

Pouco menos de três semanas após o último compromisso na FA Women’s Super League, o Chelsea volta a jogar pela competição. Em confronto válido pela 9ª rodada, as Blues enfrentam o Reading no Madejski Stadium neste sábado (11) às 8h30 no horário de Brasília. A partida será transmitida pelo Star+.

De pronto,o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga” do Chelsea Women. Em síntese, a matéria apresentará o rival da rodada, seu esquema tático e seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo deste fim de semana no campeonato inglês feminino.

O retorno da FA WSL

A última rodada disputada da liga inglesa aconteceu no final de semana dos dias 20 e 21 de novembro. Desde então, o Reading não disputou partidas oficias. Por outro lado, o Chelsea venceu a final da Women’s FA Cup no último domingo (5). Além disso, jogou contra a Juventus pela UEFA Women’s Champions League no meio de semana.

Nesse sentido, as Blues chegam para a partida mais desgastadas. Porém com mais ritmo. Enquanto o Reading chega descansado, mas com um ritmo possivelmente mais baixo. De qualquer forma, o confronto é importante para ambos os lados. A vitória do Chelsea pode deixar o time na cola da liderança ou até mesmo levar o time ao topo da tabela caso o Arsenal tropece. Para as Royals, a conquista dos três pontos pode colocar o time na metade de cima da tabela.

As campanhas do Reading até aqui

Neste momento da temporada, a equipe do sudeste da Inglaterra está em duas competições. Em primeiro lugar, a FA WSL. As Royals iniciarão a rodada na 8ª colocação com 10 pontos. Até aqui, foram três vitórias, um empate e quatro derrotas. Mais ainda, a equipe conquistou as três vitórias dentro das últimas quatro rodadas. Assim, o Reading chega em um bom momento no campeonato inglês.

Além disso, o time está disputando a Continental Cup – a copa da liga. No grupo D junto com o Bristol City, o Crystal Palace e o Lewes, as Royals estão em segundo lugar. Nesse sentido, a equipe tem uma vitória e uma derrota em duas partidas disputadas. Para garantir a classificação para a próxima fase, o time tem que vencer sua partida na última rodada e torcer contra Manchester United e Coventry City. Dessa forma, conquistar a vaga no mata-mata será uma tarefa complicada.

Enfim, o Reading ainda entrará na disputa pela Women’s FA Cup na quarta rodada da competição. Assim como os outros times da primeira divisão do campeonato inglês feminino.

A última temporada

Na temporada 2020/21 as Royals terminaram na 7ª colocação com 24 pontos conquistados ao final das 22 rodadas. Foram cinco vitórias, nove empates e oito derrotas no campeonato. Além disso, a equipe terminou com saldo de -16 gols. Sendo assim, foram 25 gols marcados e 41 sofridos.

Por sua vez, na copa da liga a equipe terminou em segundo de seu grupo. Porém, pelos critérios de classificação, não conseguiu uma vaga na fase de mata-mata. Na Women’s FA Cup, o Reading caiu logo na primeira fase em que participou, após derrota para o Tottenham na quarta rodada.

Encontro anterior terminou em comemoração

Chelsea e Reading se enfrentaram pela última vez na22ª rodada da FA WSL 2020/21. O confronto aconteceu no dia 9 de maio de 2021 em Kingsmeadow e terminou com a vitória das Blues pelo placar de 5-0. Como resultado, o Chelsea foi coroado campeão do campeonato inglês feminino.

Logo aos dois minutos de jogo, Melanie Leupolz abriu o placar. Após cruzamento de Jess Carter, a meia alemã se movimentou e chutou de primeira para o gol. Em seguida, a combinação marcante da temporada passada entre Sam Kerr e Fran Kirby apareceu. Kerr percebeu a entrada de Kirby na área e tocou a bola para a camisa 14, que fez 2-0 para as donas da casa já ao final da primeira etapa.

Durante toda a partida, o Reading levou pouco perigo à meta defendida por Ann-Katrin Berger. A grande chance das Royals foi em um chute de Farrah Williams, que a goleira do Chelsea defendeu em cima da linha. Com isso, mais um clean sheet foi confirmado.

Na segunda etapa, o jogo se manteve o mesmo, com as Blues dominando as ações e buscando matar a partida. E a dupla Kerr-by apareceu por mais duas vezes. O terceiro gol veio, novamente, de um cruzamento de Kerr para Kirby. Enquanto a camisa 20 marcou o quarto após receber um belo passe aéreo em profundidade da inglesa.

Por fim, Erin Cuthbert fechou o placar nos 20 minutos finais da partida. Depois do cruzamento de Guro Reiten, Kerr cabeceou para a defesa da goleira Grace Moloney. Contudo, no rebote, a camisa 22 só empurrou a bola para o gol, deixando o placar em 5-0.

Como joga?

Kelly Chambers é treinadora do Reading há seis anos. Logo em sua primeira temporada no comando, promoveu o time para a primeira divisão da FA WSL. Desde então, as Royals se mantém na elite do futebol feminino inglês. Assim, a ambição do clube é obter melhores resultados e terminar a competição em posições mais altas.

Nesse sentido, com jogadoras importantes deixando o clube e até mesmo se aposentando, como Farah Williams, as Royals contam com muitos reforços para a temporada. Notadamente, Natasha Dowie no ataque e Gemma Evans na defesa.

Preferindo formações com quatro defensoras, Chambers busca dificultar a atuação do ataque adversário. Sobretudo contra equipes que figuram no topo da tabela, cujos ataques são os melhores da liga.

Por outro lado, seja com três ou quatro no meio, a treinadora favorece as escapadas em velocidade pela as laterais do campo. Assim, tanto as alas como as laterais apoiam bastante nesse sentido, criando chances de gols para a equipe. Por fim, o ataque formado por Dowie e Eikeland responde a velocidade pelas laterais, também saindo em velocidade para infiltrar na área adversária. Da mesma forma, dão apoio à construção das jogadas.

Logo, com bons resultados, uma técnica experiente e jovens jogadoras promissoras a tendência é que o Reading evolua ao longo da temporada. Sem dúvidas, com o tempo, haverá um entrosamento maior entre comissão, táticas e jogadoras, que pode levar as Royals a níveis mais altos. Agora e no futuro.

Resultados recentes

Apesar de as campanhas das Royals nas competições até o momento não serem ideais, o time está passando por uma boa fase. São três vitórias nos últimos cinco jogos, nas duas competições em que o time disputa:

13/10: Reading 0 x 1 Bristol City (Continental Cup)

(Continental Cup) 07/11: Birmingham City 0 x 3 Reading (FA WSL)

(FA WSL) 14/11: West Ham 2 x 2 Reading (FA WSL)

17/11: Crystal Palace 1 x 3 Reading (Continental Cup)

(Continental Cup) 21/11: Reading 2 x 0 Brighton (FA WSL)

Para efeito de comparação, os primeiros cinco jogos do time na temporada – todos na FA WSL – acabaram da seguinte forma:

03/09: Manchester United 2 x 0 Reading

2 x 0 Reading 12/09: Reading 0 x 4 Arsenal

26/09: Tottenham 1 x 0 Reading

1 x 0 Reading 03/10: Reading 0 x 3 Everton

10/10: Reading 3 x 0 Aston Villa

Dessa forma, é nítida a melhora da equipe do sudeste inglês na temporada. Mesmo que a classificação na copa da liga seja difícil, ainda há muito pela frente. Em especial na liga. Nas últimas rodadas, o Reading venceu times que brigam pelas mesmas posições. Ou seja, venceu adversários diretos de meio de tabela, que podem vir a brigar por uma vaga no top 3.

Então, o grande desafio das Royals até o momento se mostra nos enfrentamentos contra times, tipicamente, de topo de tabela. O que é normal visto que, infelizmente, há uma grande diferença na estrutura entre os clubes da liga. Contudo, em meio a boa fase e jogando em casa, o Reading pode surpreender e assustar o Chelsea na partida.

Prováveis escalações

Até o momento, Kelly Chambers utilizou duas formações: 4-3-3 e o 4-4-2. Porém, com os resultados positivos que vem obtendo, nas últimas rodadas, a treinadora tem optado pela formação com duas linhas de quatro e duas atacantes.

Então, há grandes chances de a formação do 4-4-2 ser preferida. Principalmente, por conta da solidez que esse esquema permite. Tanto no ataque como, sobretudo, na defesa. Ao que tudo indica, o Reading deve entrar em campo da seguinte forma: Moloney; Woodham, Cooper, Evans e Bryson; Harding, Peplow, Chaplen e Rowe; Eikeland e Dowie.

Por sua vez, o Chelsea deve ir a campo no esquema de 3-4-3. Porém, Emma Hayes deve poupar algumas peças, visto que as Blues terão um confronto importante com o Wolfsburg pela UWCL no próximo meio de semana. Assim, o provável time titular das londrinas deverá ser: Musovic; Nouwen, Carter e Eriksson (Fox); Andersson, Leupolz, Ji e Charles; Fleming, England e Harder.

Chaves para o Chelsea

Pelo fato de Emma Hayes preferir uma marcação mais elevada, a tendência é que as Blues adiantem suas linhas para a intermediária. Ainda mais com três zagueiras, a velocidade pelas laterais do Reading pode causar problemas ao Chelsea. Portanto, a organização defensiva é o grande fator para o jogo.

Dessa forma, mais uma vez, as alas meio campistas terão papel importante no apoio à marcação e deverão aparecer bastante ao longo da partida.

Por mais que o time do Chelsea chegue com certo favoritismo, no futebol isso nem sempre se confirma. Nesse sentido, o ataque terá de aparecer e fazer sua parte. As Blues finalizam muito, mas perdem muitas chances claras de gol. E é exatamente assim que resultados escapam. Então, é necessário aproveitar as movimetações do ataque para furar as linhas defensivas organizadas das Royals e maximizar as chances criadas.

Enfim, o meio campo central será o elo entre ataque e defesa. Sua participação será central para gerar movimentação das jogadoras de frente. Assim como a distribuição da bola em amplitude e profundidade nas descidas ofensivas. Portanto, as meias deverão ditar o ritmo do jogo a favor do Chelsea a fim de garantir o controle da partida.

