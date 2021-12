Chelsea supera Arsenal e é campeão da Women’s FA Cup

Pela terceira vez em sua história, o Chelsea Women conquistou a Copa da Inglaterra. Dessa vez, assim como em 2018, as Blues foram campeãs em cima do rival Arsenal. Na outra ocasião, em 2015, a vítima foi o Notts County.

Com um gol de Fran Kirby e dois de Sam Kerr, a partida terminou em 3 a 0 para a equipe de Emma Hayes. Além do mais, com o título, o Chelsea se sagrou campeão de todas as competições inglesas da temporada 2020/21.

Primeiro tempo dominante

Logo no início do jogo, Kirby abriu o placar após um bate e rebate na defesa adversária. Em seguida, as Blues mantiveram o controle do jogo pela maior parte da primeira etapa. Em mais de uma oportunidade, a goleira do Arsenal, Manuela Zinsberger, teve que fazer boas defesas para evitar mais gols do rival londrino. Nos últimos dez minutos, as Gunners conseguiram mais jogadas, porém nenhuma com perigo real.

Show de Kerr para selar a vitória

O início do segundo tempo foi mais disputado. No entanto, aos 11 minutos da etapa complementar, Kirby lançou Kerr, que chutou no contrapé de Zinsberger e ampliou o placar. Na sequência, o Arsenal teve a posse da bola, mas pouco fez com ela. Em nenhum momento as Gunners conseguiram um chute ao gol.

O Chelsea, por sua vez, tentava utilizar dos contra-ataques. E foi em um contragolpe que Melanie Leupolz fez um lançamento para Kerr, que dominou e encobriu a goleira para marcar um golaço, aos 32 minutos. Assim, a partida acabou com festa no lado azul de Londres.

Dessa maneira, o Chelsea Women conquistou os quatro títulos domésticos da temporada 2020/21. Algo que aconteceu pela primeira vez na história do clube.

Enfim, o próximo compromisso do time de Emma Hayes é nesta quarta-feira (8) pela UEFA Women’s Champions League. Buscando garantir a classificação para o mata-mata da competição europeia, as Blues enfrentam a Juventus em Kingsmeadow às 17h (horário de Brasília).

