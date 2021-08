Como joga: Liverpool é o adversário do Chelsea neste sábado

O final de semana é marcado por um grande duelo do Big Six e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo desta 3ª rodada na Premier League.

O início de temporada do Chelsea é bem animador: título da Supercopa da Europa e duas vitórias em dois jogos na Premier League. Além disso, a equipe ainda não sofreu gols no Campeonato Inglês, balançou as redes cinco vezes e venceu o importante clássico de Londres frente ao Arsenal na última semana.

Na vice-liderança, o Chelsea enfrentará neste fim de semana uma equipe que também é favorita ao título e que possui uma campanha idêntica ao time de Tuchel: o Liverpool. Neste sábado (28), às 13h30 no horário de Brasília, os Blues e os Reds duelam no Anfield, casa do Liverpool. A partida é válida pela 3ª rodada da Premier League e terá transmissão da ESPN Brasil.

Sem mais delongas, chegamos a mais um “Como Joga” e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival

Um jogo gigante

A Premier League começou tranquila para os dois clubes. Além disso, nenhum dos quatro favoritos ao título (Chelsea, Liverpool, Manchester City e United) se enfrentaram nestas duas primeiras rodadas. Porém, o primeiro jogo gigante entre postulantes reais à taça acontecerá neste sábado: o Liverpool recebe o Chelsea, em duelo que promete bastante, visto que trata-se do encontro de dois clubes que venceram a Champions League nos últimos três anos. E uma vitória frente ao atual campeão da Liga dos Campeões pode dar muita confiança ao Liverpool, já que o último ano foi desanimador.

A última temporada

Os Reds protagonizaram uma campanha bem irregular em 2020/21, visto que perderam peças cruciais como Virgil Van Dijk, e não levantou nenhuma taça. Mesmo assim, no fim da temporada, o time de Jürgen Klopp se recuperou e terminou a Premier League à frente do Chelsea.

No Campeonato Inglês, o Liverpool venceu 20 partidas, empatou nove vezes e perdeu em nove oportunidades, tendo assim um aproveitamento de 60,5% e encerrou a competição na 3ª colocação. Na Champions League, o clube inglês foi eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final. Já nas copas da Inglaterra, os Reds foram eliminados na 2ª fase disputada em ambas as competições: perdeu para Arsenal e Manchester United.

E o principal aspecto que os torcedores do Liverpool desejam que o clube recupere é o desempenho como mandante. No Anfield Road, os Reds sempre foram dominante, no entanto a falta da torcida, certamente, interferiu e o clube foi muito mal em casa na última Premier League. Em resumo, seis das nove derrotas foram em casa e o clube pontuou mais longe de Liverpool que dentro de casa, ou seja, a campanha poderia ser melhor, mas as atuações em casa prejudicaram.

Já nos duelos contra o Big Six na temporada 2020/21, o time de Jürgen Klopp teve um desempenho aceitável. Foram 13 partidas, sendo seis vitórias, quatro empates e três derrotas – incluindo a derrota no Anfield para o Chelsea -, ou seja, 56,4% de aproveitamento contra os rivais mais poderosos da Inglaterra.

A atual temporada

Logo, a temporada passada foi bem difícil para o Liverpool. O time espera que 2021/22 seja diferente e o bom início de campanha já anima os apaixonados torcedores do time de Merseyside.

A equipe comandada por Jürgen Klopp utilizou muito bem a pré-temporada para dar ritmo para alguns jogadores que estavam lesionados durante as últimas competições oficiais. Além de Van Dijk, Joel Matip, Naby Keita e outros jogadores recuperaram a parte física e incorporam o forte elenco do Liverpool durante esta temporada. Embora tenha os mesmos destaques das últimas temporadas, sem grandes contratações- Ibrahima Konaté foi a única aquisição -, o Liverpool começou bem e se coloca entre os clubes que brigam pelos títulos.

A grande curiosidade destas duas primeiras rodadas é que o Liverpool fez uma campanha idêntica em relação ao seu rival deste sábado. Assim como o Chelsea, os Reds venceram a 1ª partida por 3 a 0 e a 2ª rodada terminou com a vitória por 2 a 0, ou seja, os clubes estão empatados na tabela, atrás apenas do líder West Ham. Portanto, quem vencer a partida deste sábado abre uma vantagem sobre o rival. Mas um empate manteria as equipes curiosamente empatadas em todos os números.

Histórico do confronto

Depois de detalhar o presente e um passado recente do Liverpool, é necessário relembrar a longa história do confronto entre os adversários deste sábado. A 1ª partida dos clubes aconteceu em 25 de dezembro de 1907 e o Chelsea goleou o rival por 4 a 1. Porém, depois desta vitória, o Liverpool venceu dois jogos e já começou, principalmente na década de 30, a abrir uma vantagem no retrospecto.

Atualmente, Chelsea e Liverpool já se encontraram em 188 jogos: o time azul venceu 65 vezes, houve 42 empates e o clube vermelho bateu o adversário em 81 oportunidades, tendo assim uma vantagem histórica sobre a equipe londrina. O curioso é que as últimas quatro partidas contaram com duas vitórias para cada lado, isto é, o duelo deste sábado será equilibrado.

Já na Premier League, competição que surgiu em 1992, os clubes possuem um histórico bem equilibrado. Em 58 jogos disputados, o Chelsea venceu 21 vezes, houve 14 empates e o Liverpool derrotou os Blues em 23 partidas.

Um detalhe interessante do confronto foi a sequência de duelos pela Champions League na década inicial do século XXI. Entre 2005 e 2009, Chelsea e Liverpool se encontraram em todas as cinco edições de Champions League, protagonizando dez grandes jogos – duas eliminações para cada lado e um duelo na fase de grupos. A última partida entre os clubes na Liga dos Campeões aconteceu em 14 de abril de 2009 e ficou marcado pela classificação do Chelsea com um placar marcante: 4 a 4. Relembre!

Jogo anterior

A grande motivação dos torcedores do Chelsea é a última lembrança contra o Liverpool. Depois de perder em casa no 1º turno, os Blues visitaram o Anfield Road e venceram o rival por 1 a 0. Com este triunfo, o time de Roman Abramovich quebrou um jejum de quase sete anos sem vencer o rival fora de casa. Ou seja, uma partida que, definitivamente, deu moral para os campeões da Champions League.

Em 03 de março de 2021, os rivais se encontraram em Liverpool e os donos da casa chegaram a este duelo com três derrotas seguidas como mandante. Dentro de campo, o Chelsea mostrou que vivia um momento melhor, finalizou mais vezes, levou mais perigo e venceu a partida.

Aos 25 da 1ª etapa, Jorginho fez um lindo lançamento para Timo Werner e o alemão acelerou nas costas da defesa do Liverpool. O camisa 11 deu um toque por cima de Alisson fora da área e empurrou para as redes. No entanto, em um impedimento muito ajustado, o VAR verificou que Werner estava adiantado e o gol foi anulado.

No entanto, 17 minutos depois, aos 42, N’Golo Kanté fez um ótimo lançamento para Mason Mount e o meio-campista inglês recebeu na direita. O camisa 19 fez uma jogada característica de jogadores destros que atuam na esquerda: levou da ponta para o meio e bateu no canto esquerdo de Alisson. Um chute indefensável e um belo gol de Mount para decretar o placar da partida: 1 a 0 para os Blues.

O Liverpool até tentou atacar, mas o Chelsea ainda obrigou Alisson a fazer grandes defesas e venceu o jogo sem se assustar.

Como joga?

Enfrentar uma equipe treinada por Jürgen Klopp significa duelar com um time intenso, que pressiona bastante e que é vertical. Ou seja, qualquer desatenção do adversário é bem aproveitada pelos jogadores mais ofensivos. Por isso, o Liverpool dos últimos cinco anos é uma das equipes mais competitivas do planeta. Mesmo na má fase da última temporada, o treinador alemão se esforçou muito e a ideia é que o clube tenha um ano melhor.

Dentro de campo, Klopp segue utilizando o 4-3-3, o qual conta com um trio ofensivo que troca muito de posição e um meio-campo com um volante mais preso e dois meias mais criativos. A grande questão da partida será o encaixe do trio de meio-campistas do Liverpool com a dupla de meias do Chelsea, visto que o time do Liverpool tende a ter superioridade no meio-campo. Enquanto o time de Thomas Tuchel terá superioridade pelas pontas, principalmente nas subidas dos laterais.

Por isso, não seria surpresa nenhuma o técnico Jürgen Klopp abrir mão do seu tradicional esquema com apenas três meio-campistas para contar com uma formação com quatro meias, tendo assim ainda mais domínio do meio e obrigando o Chelsea a ter maior atenção no meio. Certamente, o jogo de xadrez entre os dois treinadores alemães começa uma hora antes do jogo: logo após a divulgação das escalações.

Os jogadores

A defesa

A provável formação do Liverpool inicia com um dos melhores goleiros do mundo, mas que não fez uma boa temporada em 2020/21: o brasileiro Alisson quer recuperar a confiança e fez boas partidas nas duas primeiras rodadas da Premier League.

Já Joel Matip e Virgil Van Dijk fizeram muita falta na última temporada, visto que estavam lesionados. Com o retorno, os jogadores buscam o auge físico e terão um páreo duríssimo nesta rodada: Romelu Lukaku. Portanto, a partida contará com um dos atacantes e um dos zagueiros que mais utilizam o físico: Van Dijk e Lukaku. Que batalha!

Nas alas, Trent Alexander-Arnold e Andrew Robertson seguem como titular, mas o escocês estava fora deste início de temporada por uma lesão no tornozelo, foi substituído por Konstantinos Tsimikas e deve estrear nesta partida. Além disso, Robertson está motivado porque renovou o seu contrato até o fim de 2026. Ele e Arnold terão muito trabalho no duelo, visto que eles apoiam muito, mas terão que ficar de olho nos alas e nos pontas do Chelsea.

Os dois trios

Começando pelo trio mais simples, o Liverpool deve contar com um meio-campo formado por Jordan Henderson, Harvey Elliott e Naby Keita. Este trio foi titular na vitória por 2 a 0 contra o Burnley na última rodada. Enquanto o experiente volante inglês, Henderson, fica à frente da zaga, o jovem Elliott fica na direita e possui muita habilidade na perna esquerda. Completando o trio, Keita é um jogador que ataca e defende muito bem, e terá uma função importante neste jogo complicado. Oxlade-Chamberlain e Thiago são opções para mudanças de Klopp antes ou durante a partida. O brasileiro Fabinho é dúvida, já que ficou sem treinar por causa de problemas pessoais.

Já no ataque, Diogo Jota colocou Roberto Firmino no banco e forma o trio com Mohamed Salah e Sadio Mané. O atacante português fica centralizado, mas possui bastante liberdade para movimentar, abrindo espaço no meio para Salah. O egípcio atua pela direita, entra bastante na área e finaliza muito bem. Curiosamente, o Chelsea é a equipe que Salah, ex-jogador dos Blues, mais enfrentou na carreira: ele marcou cinco vezes, mas três tentos foram ainda como atleta do Basel. Por fim, Mané é mais um jogador que deseja retomar a confiança nesta temporada depois de um ano decepcionante. O senegalês tem muito talento e deve explorar, por meio da dobradinha com Robertson, as costas de Reece James.

A escalação

Logo, se Klopp não optar por alguma mudança tática mais chamativa, o Liverpool entrará em campo com: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Elliott e Keita; Salah, Jota e Mané.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp