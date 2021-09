Como Joga: Aston Villa é o adversário do Chelsea nesta quarta-feira pela Copa da Liga

O meio de semana é marcado pela estreia dos Blues na Copa da Liga e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito pelo Pedro Bueno. De pronto, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo desta 3ª rodada da EFL Cup.

Confiança, regularidade e qualidade: estas são as principais características do Chelsea neste início de temporada. Com seis vitórias e um empate – tropeçou frente ao Liverpool, em duelo que ficou com um jogador a menos -, os Blues seguem se consolidando como uma das potências do futebol mundial. No último fim de semana, o time atropelou um rival local: venceu o Tottenham Hotspurs por 3 a 0, fora de casa.

No entanto, a próxima partida é ainda mais decisiva. Nesta tarde de quarta-feira (22), às 15h45, o Chelsea enfrenta o Aston Villa em Stamford Bridge. O jogo válido pela terceira fase da EFL Cup contará com transmissão do Star+.

Um confronto recente

Chelsea e Aston Villa duelam amanhã, porém, os rivais se encontraram recentemente no mesmo estádio, mas por uma competição diferente. Há dez dias, os times duelaram no Stamford Bridge pela Premier League e os Blues venceram por 3 a 0. Depois disso, o Chelsea fez duas partidas – venceu o Zenit e o Tottenham – e o Aston Villa apenas enfrentou o Everton – ganhou por 3 a 0.

Até por esta proximidade, o Chelsea Brasil irá deixar aqui para vocês o “Como Joga” feito pelo Pedro Bueno para a partida disputada 10 dias atrás. Alguns detalhes, como estatísticas, ideias do treinador e números marcantes tiveram poucas alterações desde então.

Portanto, vale um momento da sua leitura para se aprofundar nas estatísticas do Aston Villa em 2020/21, o histórico do confronto dos times, alguns números interessantes, as transferências dos Villans nesta última janela e, por fim, a ideia tática da equipe de Dean Smith.

O jogo anterior

Mesmo com todos os detalhes já dados no último “Como Joga”, ainda existem vários pontos para ser ressaltados antes desse duelo de mata-mata. Vale destacar que a Copa da Liga é jogo único, ou seja, quem perder está eliminado.

Para os torcedores dos Blues recordarem, é importante falar sobre a partida que aconteceu há 10 dias. Em 11 de setembro de 2021, o Chelsea recebeu o Aston Villa no Stamford Bridge e as equipes protagonizaram um grande duelo que terminou com um ótimo 3 a 0 para os Blues. No entanto, mesmo com este placar final, o jogo não foi tão fácil. Os Villans finalizaram 18 vezes – seis a mais que o Chelsea – e Edouard Mendy fez seis defesas, um número bem expressivo.

Lukaku, Kovacic e Mendy

Porém, além da ótima partida do goleiro, os Blues também contaram com Romelu Lukaku que estava bastante inspirado na sua primeira partida em casa. Logo no minuto 15, Mateo Kovacic fez um lindo lançamento para o centroavante: o belga dominou, levou para a perna direita e bateu forte, sem chances para o goleiro Jed Steer. O terceiro gol também saiu dos pés do atacante, visto que, aos 48 da etapa final, no último lance antes do apito final, Lukaku recebeu um passe após ótima trama de César Azpilicueta e bateu forte, com a perna esquerda. Um chute seco que definiu o placar para o Chelsea.

Em meio aos gols de Lukaku, os Blues marcaram com Kovacic. O croata já havia dado uma linda assistência para o centroavante do time, mas aproveitou a pressão bem exercida pelo Chelsea no campo de defesa dos Villans, notou que Tyrone Mings recuou muito mal para o seu goleiro e entrou na área para balançar as redes novamente. O recuo de Mings foi ruim e Kovacic tocou com muita qualidade na saída de Steer.

Foram três belos gols do Chelsea, mas o resultado não seria tão expressivo se o time londrino não contasse com um goleiro tão talentoso como Edouard Mendy. O atleta estava inspiradíssimo na partida, fez uma sequência de defesas no fim do primeiro tempo que foi inacreditável e foi o grande nome da defesa dos Blues – Thiago Silva também salvou em uma oportunidade.

A partida contra o Everton

Depois de vencer os Villans, o Chelsea jogou a Champions League no meio de semana e jogou PL no sábado, mas o Aston Villa, como não participa de nenhuma competição europeia, ficou descansando e só atuou novamente no último sábado. Em 18 de setembro, o Villa Park recebeu Aston Villa e Everton, e os mandantes venceram por 3 a 0, em um atropelo incrível em nove minutos.

O primeiro tempo foi bem equilibrado – sete finalizações do Villa contra cinco do Everton -, mas com um leve domínio do Aston Villa. O time de Dean Smith mostrou que estava chegando com mais perigo, mas o início da segunda etapa foi bem apagado. No entanto, quando o Villa resolveu aparecer, foram feitos três gols em menos de nove minutos.

Aos 65, o lateral-direito Matty Cash fez uma linda jogada pela direita, levou para o meio e bateu forte, com a perna esquerda. Um lindo gol do ala dos Villans para abrir o placar. Três minutos depois, Leon Bailey cobrou um escanteio pela direita e Lucas Digne marcou contra, em uma raspada de cabeça.

Para evidenciar o momento de imposição do Villa e o apagão do Everton, é necessário destacar o lance logo após o segundo gol. Na saída de jogo, o time de Rafa Benitez perdeu a bola e Jakob Ramsey tentou, mas a bola passou “tirando tinta” da trave esquerda de Asmir Begovic.

Porém, o insaciável Aston Villa chegou novamente aos 74. Danny Ings fez uma linda virada de jogo para Bailey e o jamaicano dominou bem, acelerou e bateu forte com a perna esquerda. Terceiro gol em nove minutos. Um atropelo dos Villans, equipe que jogou de forma avassaladora o segundo tempo.

A provável escalação

No último “Como joga”, a ideia tática do Aston Villa, comandado por Dean Smith, foi detalhada, ou seja, confira aqui como o time de Birmingham pode tentar surpreender os favoritos Chelsea.

Entretanto, é importante ressaltar que jogos de Copa da Liga sempre apresentam surpresas logo na escalação. Boa parte das equipes da Premier League aproveitam a competição de terceiro escalão para dar minutos de jogo para os reservas. O Chelsea deve fazer isso e o Aston Villa fez na primeira fase que disputou, em agosto, quando venceu o Barrow, equipe da quarta divisão, por 6 a 0.

A tendência é que os Villans coloquem um time misto, visto que a Copa da Liga tem esta “importância” para a gestão do elenco, ao mesmo tempo que não pode ser um time tão fraco, pois trata-se do Chelsea do outro lado. Por isso, segundo alguns portais ingleses, o Aston Villa deve entrar em campo com Steer; Konsa, Tuanzebe, Hause e Young; Nakamba e Sanson; Traore, Buendía e El Ghazi; Watkins;

Logo, com essa formação, seriam poupados o goleiro Emiliano Martínez, os laterais Cash e Targett, o zagueiro e capitão Mings, os meio-campistas Douglas Luiz, McGinn e Ramsey, e o centroavante Ings, ou seja, um time misto, mas com bastante qualidade.

