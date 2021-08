Como joga: Arsenal é o adversário do Chelsea neste domingo

O final de semana é marcado por dérbi e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito pelo Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo dessa 2ª rodada na Premier League.

Título da Supercopa da Europa, contratação de Romelu Lukaku, manutenção do elenco campeão da Champions League e estreia na Premier League com um ótimo placar sobre um rival, com direito a gol de uma jovem cria da base: a fase do Chelsea é muito boa.

O time azul de Londres está em uma intensa lua de mel com os seus apaixonados torcedores. E a expectativa de todos é a permanência deste ótimo momento. Para isso, é importante que os Blues voltem a vencer o seu maior rival local e a grande oportunidade acontecerá rapidamente.

Ademais, justamente no horário do almoço de domingo a equipe de Thomas Tuchel entra em campo neste 22 de agosto. Às 12h30, ao vivo na ESPN Brasil, Chelsea e Arsenal se enfrentam no Emirates Stadium, casa dos Gunners, em partida válida pela 2ª rodada da Premier League de 2021/22. Sem mais delongas, chegamos a mais um “Como Joga” e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

North West London Derby

O noroeste de Londres irá falar apenas sobre um assunto neste final de semana. Arsenal e Chelsea se enfrentam logo na 2ª rodada e é certo que ambas as torcidas estão ansiosas pelo encontro. Com os estádios separados por apenas 12 quilômetros, os times londrinos possuem características semelhantes. Porém, entram neste clássico em momentos inversos.

Os Blues desejam dar sequência ao ótimo momento e querem vingar os confrontos recentes, visto que o rival foi uma “pedra no sapato” nas últimas partidas. Enquanto isso, o Arsenal quer ganhar confiança, pois, diferentemente do rival, a equipe de Mikel Arteta está sendo contestada, não possui um elenco tão forte e iniciou a Premier League com derrota.

Na abertura da competição, o Arsenal visitou o recém-promovido Brentford, equipe que também é de Londres e não disputava a elite do futebol inglês desde 1947, e o placar marcou 2 a 0 contra os Gunners. O time de Mikel Arteta estava em uma tarde bem ruim, sofreram até um gol de lateral cobrado na área e foram derrotados pelo modesto adversário.

Antes do início da Premier League, o Arsenal havia feito quatro partidas de pré-temporada. Para piorar ainda mais os números, o time não venceu nenhum jogo. Em meio a estes amistosos, os Gunners enfrentaram os Blues e perderam. Tammy Abraham, agora jogador da Roma, e Kai Havertz marcaram para o Chelsea. Enquanto Granit Xhaka diminuiu:

13/07: Hibernian 2 x 1 Arsenal ;

17/07: Rangers 2 x 2 Arsenal ;

01/08: Arsenal 1 x 2 Chelsea ;

08/08: Tottenham 1 x 0 Arsenal;

A última temporada

Certamente, alguns torcedores do Arsenal podem alegar que trata-se apenas de um início ruim de temporada, já que é normal uma equipe iniciar devagar um novo ano futebolístico. No entanto, os problemas dos Gunners persistem e já eram evidentes no último ano.

Em 2020/21, o time de Mikel Arteta fez 57 jogos, venceu 29 vezes, houve empate em 11 oportunidades e a equipe foi derrotada em 17 partidas. Portanto, o Arsenal teve um aproveitamento de 57,1% dos pontos disputados. Além desses números, o clube londrino ficou em 8º na Premier League, foi eliminado nos 16 avos de final da FA Cup, quartas da Copa da Liga e nas semifinais da Europa League. Portanto, além de ficar sem levantar uma taça importante na temporada passada, o Arsenal sequer se classificou para uma competição europeia e disputará apenas torneios nacionais em 2021/22.

Curiosamente, os Gunners fizeram mais pontos fora de casa do que dentro na última Premier League. Com oito vitórias, quatro empates e sete derrotas em 19 jogos, o Arsenal não teve um bom desempenho no Emirates Stadium. É necessário melhorar estes números para conseguir feitos maiores. No entanto, a sua estreia como mandante é “simplesmente” contra o atual campeão da Europa.

Além deste problema em casa, Mikel Arteta deve treinar bastante o seu time para os grandes jogos. Na última temporada, o clube teve um desempenho ruim nos confrontos com o Big Six – mesmo com as duas vitórias sobre o Chelsea. Frente aos outros cinco clubes mais poderosos da Inglaterra, o time londrino protagonizou 13 partidas em 2020/21, venceu quatro jogos, empatou três e perdeu em seis oportunidades, ou seja, teve aproveitamento menor que 50%.

O histórico do confronto

Com uma diferença entre os elencos e os objetivos nesta temporada, a grande meta do Chelsea nos clássicos contra o Arsenal é aproveitar esta superioridade e melhorar seus números históricos, visto que o rival possui uma vantagem considerável.

O 1º clássico da história entre os clubes aconteceu em 9 de novembro de 1907 e o Chelsea venceu por 2 a 1. No entanto, com o passar dos anos, o Arsenal teve um desempenho melhor nos North West London Derby e assumiu a ponta do retrospecto. Em 203 partidas entre as equipes, os Gunners venceram 80 jogos, houve 58 empates e o Chelsea saiu de campo vitorioso em 65 oportunidades.

A questão principal que preocupa os torcedores do time azul de Londres é o momento recente no confronto. Em síntese, o Arsenal venceu os últimos três clássicos e pode chegar ao 5º jogo invicto seguido no derby, caso não seja derrotado.

Na última temporada, o Chelsea foi campeão da Champions League e apresentou um futebol muito vistoso. Porém não venceu o seu grande rival. A última vitória dos Blues aconteceu em dezembro de 2019, no Emirates Stadium, em uma virada impressionante nos minutos finais, com gols de Jorginho e Abraham.

Já na Premier League, competição criada em 1992, o retrospecto do clássico é bem mais equilibrado. Em 58 partidas, o Chelsea venceu 19 vezes, houve 17 empates e o Arsenal derrotou o rival em 22 oportunidades.

O jogo anterior

Em 12 de maio de 2021, Arsenal e Chelsea se enfrentaram pela última vez e, mesmo no Stamford Bridge, os Gunners saíram de campo com a vitória. O 1 a 0 do time vermelho de Londres foi construído após aproveitar um erro grosseiro da equipe azul e os Blues até tentaram, durante todo o jogo. Mas não era o dia da equipe de Tuchel.

Antes da bola rolar, os times estavam vivendo fases bem diferentes. O Chelsea havia se classificado na semana anterior para a final da Champions League, enquanto o Arsenal havia sido eliminado pelo Villarreal na Europa League. No entanto, a partida mostrou que a sorte estava com o time que foi eliminado anteriormente.

O jogo

Logo no início, Kai Havertz teve uma grande chance e pecou na finalização, perdendo assim uma ótima oportunidade de abrir o placar. Pelo outro lado, Jorginho fez um terrível recuo para Kepa, o goleiro se desdobrou para salvar a bola em cima da linha e o Arsenal não perdoou aos 16 da 1ª etapa. Depois do arqueiro salvar, Aubameyang ficou com a bola na esquerda e cruzou para trás, encontrando Emile Smith Rowe. O jovem, cria da base dos Gunners, bateu de perna esquerda e balançou as redes do Chelsea.

Com a desvantagem, o Chelsea tentou sair para o jogo e finalizou 19 vezes na partida, contra apenas cinco chutes do rival – só dois arremates dos Gunners foram no gol. Mesmo com estes números e com a posse de bola de 67%, os Blues não conseguiram marcar um gol para empatar.

Na 2ª etapa, Christian Pulisic até fez um gol, mas a arbitragem anulou corretamente por impedimento. Logo depois, em um mesmo lance, no fim da partida, Kurt Zouma acertou o travessão e Olivier Giroud também, evidenciando que não era o dia do Chelsea. Portanto, 1 a 0 para o Arsenal fora de casa.

Como joga?

O Arsenal é, para muitos, a grande incógnita da Premier League, visto que Arteta ainda não convenceu. Além disso, o treinador está bem pressionado logo no início da temporada. Discípulo de Pep Guardiola, o técnico espanhol tenta colocar uma filosofia semelhante no seu time. Contudo, falta intensidade, qualidade e até entendimento do grupo. Em alguns momentos da última Premier League, o Arsenal estava desconexo em campo.

Mesmo com essa desorganização tática, o Arsenal tende a ter uma proposta óbvia frente ao Chelsea: se defender e contragolpear. Na última temporada, em algumas partidas complicadas que os Gunners venceram, o time de Arteta não “fez questão” da bola e o adversário chegou mais próximo do gol em várias oportunidades. Portanto, o esperado é que o Chelsea de Thomas Tuchel, com toda a sua superioridade técnica e muito mais motivado, tenha domínio da partida desde o início.

No entanto, é justamente este domínio que pode ser uma armadilha para o Chelsea. O Arsenal não vai querer atacar muito e vai deixar atacantes rápidos aguardando um contra-ataque. Em um 4-2-3-1, com dois pontas velozes e uma referência bem móvel, Arteta tentará equilibrar a partida e agredir após as subidas dos Blues. Por fim, a ideia será explorar erros do time de Tuchel, visto que os Gunners não possuem tanta qualidade e organização para se impor contra os campeões da Europa.

Os jogadores

A parte defensiva

Para iniciar a escalação, o Arsenal conta com Bernd Leno, goleiro que não é tão confiável e o time londrino acabou de contratar Aaron Ramsdale. Nas alas, Calum Chambers é um lateral mais defensivo e permite o apoio de Kieran Tierney. O bom lateral escocês deve incomodar o lado direito da defesa do Chelsea. Na zaga, o promissor e ágil Ben White é o grande reforço da temporada dos Gunners e será titular ao lado de Pablo Marí, zagueiro espanhol e canhoto que jogou pelo Flamengo em 2019. O brasileiro Gabriel Magalhães está machucado.

À frente da zaga, o Arsenal segue com uma dupla de volantes, mas um destes atletas estreará no clássico de Londres. O belga Albert Sambi Lokonga foi contratado nesta temporada e já foi titular frente ao Brentford. Lokonga se destacou no Anderlecht, tem apenas 21 anos e é promissor. Ao lado dele, o experiente Granit Xhaka dá ritmo aos Gunners, com lançamentos e passes curtos. O volante Thomas Partey está lesionado e, por isso, ficou fora.

A parte ofensiva

A linha de três meio-campistas atrás do centroavante deve contar com uma formação quase ideal. Nicolas Pépé, Emile Smith Rowe e Bukayo Saka devem começar a partida como titulares. Pépé é agudo, finaliza muito e, mesmo contestado por ainda não ter mostrado tanto futebol, é responsável por quatro dos últimos cinco gols do Arsenal na Premier League. Já Smith Rowe é um talentoso armador que terá a concorrência de Odegaard durante a temporada, mas o noruguês ainda não tem condições de jogo. Para finalizar, Bukayo Saka é uma promessa inglesa e explora bastante o lado esquerdo, fazendo uma perigosa dobradinha com Tierney.

Como referência, o Arsenal deve contar com o brasileiro Gabriel Martinelli, atleta que marcou um gol marcante contra o Chelsea no início de 2020. O jovem deve atuar como um centroavante bem móvel, trocando de posição principalmente com Pépé, e será titular porque os seus concorrentes não treinaram nesta semana. Por causa da COVID-19, Lacazette está fora da partida e Aubameyang deve ser relacionado, mas ainda não tem condições de atuar por 90 minutos. William, ex-jogador do Chelsea, também está for devido ao coronavírus.

A escalação

Enfim, uma escalação perigosa do Arsenal e uma certeza: não será jogo fácil. Trata-se de um North West London Derby e os Gunners precisam vencer para ganhar confiança. Portanto, Mikel Arteta deve colocar em campo: Leno; Chambers, White, Marí, Tierney; Lokonga, Xhaka; Pépé, Smith Rowe, Saka; Martinelli.

