Tudo que você precisa saber sobre o primeiro amistoso do Chelsea Women

No próximo domingo (1°), o Chelsea Women fará sua estreia na pré-temporada 2021-22. De pronto, a partida será contra o Arsenal. O jogo será às 8h15 (horário de Brasília), no Wembley. Por fim, os torcedores poderão assistir por meio do site e aplicativo oficial do Chelsea.

Quem vai para o jogo

A princípio, ambas as equipes estarão bastante desfalcas por conta das Olimpíadas. Primeiramente, o Chelsea tem 11 atletas convocadas. Dessa forma, as Blues não terão nenhuma zagueira de ofício para a partida. Além disso, Maren Mjelde segue lesionada e não participará do confronto.

Por outro lado, o Arsenal possui nove jogadoras convocadas. Ainda que algumas tenham sido eliminadas na sexta, dificilmente jogarão a partida.

Em síntese, apesar dos desfalques, a partida é uma ótima oportunidade para Chelsea e Arsenal testarem suas forças. Além do mais, esse confronto se repetirá na abertura da Women’s Super League 2021-22.

Segundo amistoso confirmado

Nesta sexta-feira (30), o Chelsea também anunciou o segundo amistoso da pré-temporada. A partida será contra o Glasgow Rangers, da Escócia. O jogo será dia 12 de agosto, às 15h15, no horário de Brasília.

Assim como a partida contra o Arsenal, o segundo duelo também será transmitido pelo Chelsea. Dessa forma, será possível ver o jogo pelo site, aplicativo e Youtube do clube.

Finalmente, a partida será interessante para Erin Cuthbert. A escocesa das Blues retornará à sua terra natal. Além disso, enfrentará seu clube do coração.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp