Confira o desempenho das blues na Primeira Fase das Olimpíadas

De pronto, a Fase de Grupos do futebol feminino na Olimpíada acabou nesta terça-feira (27). Todas as 11 blues na competição se classificaram para o mata-mata. Portanto, o Chelsea Brasil traz um resumo do desempenho de cada jogadora e os confrontos das quartas de final.

O desempenho

Grã-Bretanha

A seleção com maior número de blues na equipe se classificou em primeiro. As britânicas estavam no grupo E, juntamente com Canadá, Chile e Japão.

De início, uma vitória por 2 a 0 contra o Chile. Em seguida, venceram o Japão por 1 a 0 e, por fim, empataram com o Canadá em 1 a 1.

A zagueira Millie Bright foi titular na primeira e na última partida. Porém, não jogou contra o Japão. Sophie Ingle jogou todos os confrontos, sendo titular nos dois últimos. Fran Kirby entrou contra o Canadá, após perder os primeiros compromissos por uma lesão. Finalmente, Carly Telford e Niamh Charles não atuaram na Primeira Fase.

Canadá

Assim como a Grã-Bretanha, as canadenses também estavam no grupo E. A seleção de Jessie Fleming se classificou em segundo lugar.

Na abertura, empatou com o Japão por 1 a 1. Logo depois, venceu o Chile por 2 a 1 e finalizou empatando com a Grã-Bretanha por 1 a 1. Fleming atuou em todas as partidas, sendo titular nas duas primeiras.

Holanda

As holandesas fizeram parte do grupo F, com Brasil, Zâmbia e China. Com grandes partidas, a Holanda de Aniek Nouwen se classificou em primeiro.

Primeiramente, as holandesas estrearam com uma goleada por 10 a 3 contra a Zâmbia. Na sequência, emparam em 3 a 3 com o Brasil. Por fim, venceram a China por 8 a 2.

Nouwen foi titular em todas as partidas. Ainda assim, a recém-contratada do Chelsea não jogou bem e viu sua seleção sofrer muitos gols.

Suécia

Com a melhor campanha na primeira fase, a Suécia se classificou em primeiro. As suecas dividiram o grupo G com Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia.

Para começar, uma forte vitória contra os Estados Unidos por 3 a 0. Em seguida, outra vitória, dessa vez por 4 a 2, contra a Austrália. Finalmente, as suecas fecharam a fase vencendo a Nova Zelândia por 2 a 0.

Jonna Andersson foi titular em todas as partidas. Magdalena Eriksson começou os dois últimos confrontos. Zecira Musovic, por sua vez, ficou no banco em todos os jogos.

Austrália

A seleção capitaneada por Sam Kerr finalizou a fase de grupos em terceiro. Contudo, conseguiu a classificação como melhor terceira colocada. O grupo era o mesmo da Suécia.

As “Matildas” começaram vencendo a Nova Zelândia por 2 a 1. Logo depois, perderam para a Suécia por 4 a 2 e finalizaram com um empate sem gols com os Estados Unidos.

Kerr foi titular nas três partidas. Ao todo, a capitã australiana marcou três gols e deu uma assistência. Dessa forma, a atacante está em 4º lugar na artilharia, empatada com outras três jogadoras.

O chaveamento do mata-mata

Uma vez que a fase de grupos acabou, os confrontos do mata-mata foram decididos. As oito classificadas formam as quartas de final em duas chaves já pré-definidas.

Os jogos ficaram da seguinte forma: Holanda vs Estados Unidos e Canadá vs Brasil em uma chave. Grã-Bretanha vs Austrália e Suécia vs Japão formam o outro lado.

Dessa forma, há a chance de uma semifinal apenas com seleções que possuem jogadoras blues (Holanda, Canadá, Grã-Bretanha/Austrália e Suécia).

