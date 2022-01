Tuchel indica possíveis retornos neste meio de semana

Nesta quarta-feira (12), os Blues vão para o norte de Londres enfrentar o Tottenham na partida de volta da semi-final da EFL Cup – a Copa da Liga. Após vencer a partida de ida em Stamford Bridge na última semana pelo placar de 2-0, o Chelsea tem uma boa vantagem para este confronto.

Como de costume, o treinador Thomas Tuchel deu uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (11) para comentar sobre a situação do time antes da partida. Além de indicar a possibilidade de retornos importantes ao plantel, o técnico alemão comentou sobre a necessidade de manter o foco. Mesmo com os Blues tendo a vantagem no placar.

Thiago Silva e Kanté seguem como dúvidas para a partida

Depois de testarem positivo para covid-19 pouco antes da partida de ida entre as equipes na última quarta-feira (5), Thiago Silva e Kanté não participaram dos últimos dois jogos do Chelsea.

Ambos os jogadores fizeram o isolamento de sete dias recomendados, bem como testaram negativo para o vírus. Nesse sentido, o brasileiro e o francês já puderam retornar aos treinos em Cobham. Contudo, Tuchel afirmou não ter tomado uma decisão sobre escalá-los ou não:

“Vamos ter que tomar uma decisão de última hora em relação a Thiago e a N’Golo depois da última sessão de treinos. Mas esperamos que eles estejam bem e possam estar disponíveis“.

Em suma, Thiago e Kanté voltaram aos treinos. Porém, o treinador afirma ser necessário ter cuidado com a transição dos jogadores depois dos casos positivos:

“Seria uma aposta colocá-los para jogar. Então não tenho certeza se poderemos fazer isso e o quanto de responsabilidade teremos sobre isso. Temos que dar um passo de cada vez“.

Enfim, o treino desta terça também contou com os retornos de Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso e Antonio Rüdiger que não participaram da partida dos Blues contra o Chelsterfield pela terceira rodada da FA Cup no último sábado (8). Vale reforçar que Reece James e Ben Chiwell seguem como desfalques por tempo indeterminado enquanto Trevoh Chalobah está próximo de voltar ao time.

Necessidade de mostrar o melhor nível

Apesar da boa vantagem do Chelsea, o treinador alemão comentou que o time não pode entrar em campo acreditando que já está tudo resolvido. Tuchel disse que tudo pode acontecer quando se joga um derby, ainda mais contra um adversário como o Tottenham:

“Precisamos estar preparados e talvez seja melhor não esperar muito porque ninguém sabe o que pode acontecer […] Tudo pode acontecer no futebol e queremos que seja favorável para nós. Se problemas ou obstáculos surgirem, é nosso dever responder e reagir a eles e é isso que fazemos“.

“Tenho certeza que todos sabem que jogaremos uma grande partida de dérbi contra o Tottenham. Um grande estádio, um grande clube e um treinador muito competitivo do outro lado. Então, precisamos estar no nosso melhor nível“.

Nesse sentido, o alemão ressaltou que não vê seus comandados entendendo a vantagem como um motivo para relaxar. Em adição a isso, reforçou sua confiança na mentalidade vencedora e no desejo pelo sucesso por parte dos jogadores, ainda mais em uma semi-final:

“Claro que queremos controlar o jogo e tentar atacar o máximo possível. Fizemos uma grande partida de ida, mas ela acabou. É o passado. Logo, esperamos enfrentar o melhor Tottenham possível. Nos preparamos muito bem para a partida anterior e faremos isso novamente. Por isso, temos que estar atentos amanhã, esquecer o primeiro jogo e o primeiro resultado e fazer o mesmo novamente“.

Versatilidade e performance do plantel

Diante dos desfalques nas últimas, alguns jogadores tiveram que atuar fora das suas posições de origem. Como é o caso do Christian Pulisic, que joga mais em posições de ataque e mais frequentemente pela esquerda. No entanto, em partidas recentes, o americano apareceu jogando como falso 9 e até mesmo como ala-meio campista por ambos os lados do campo.

Nesse sentido, Tuchel ressaltou que mesmo sendo um improviso por necessidade, a versatilidade do camisa 10 e de outros jogadores do plantel permitem que haja mais oportunidades de atuar:

“Nós rodamos ele [Pulisic] um pouco. Mas no final das contas eles querem jogar e é bom que eles possam jogar em diversas posições. As vezes é possível questionar se os jogadores poderiam ser melhores ou mais consistentes se estivessem em suas posições de origem. Só que assim eles teriam menos minutos“.

“Por outro lado, esse improviso significa que temos problemas nas posições de alas meio-campistas por conta de lesões e ele [Pulisic] tem ajudado muito. Estamos felizes com seu impacto. Ele pode e precisa jogar muitos minutos e tem uma habilidade física que pode nos ajudar muito. Logo, claro que todos querem que ele tenha bons números, que ele seja efetivo, e podemos melhorar nisso e partiremos daí. Essa é a situação do momento“.

Assunto do momento: as movimentações na janela de transferência

Com as necessidades evidentes e com os rumores que cercam o interesse dos Blues em alguns jogadores, mais uma vez Thomas Tuchel foi questionado sobre possíveis transferências.

O treinador respondeu que a situação se mantem basicamente a mesma e que não tinha novas informações para dar. Da mesma forma, reforçou que o clube está de olho no mercado e que tem ideias para solucionar as carências do momento:

“Esperamos que os jogadores lesionados possam voltar o quanto antes e então teremos nosso elenco. Estou feliz como treinador e com os jogadores que temos. Sem dúvidas, temos alguns problemas com as lesões de longo prazo, então estamos olhando. Porém, o mercado de inverso é sempre um pouco diferente“.

Enfim, Tuchel indicou que mesmo com o Chelsea não se movimentando muito no momento, ele acredita que haverá movimentações do clube no mercado.

Retornos de empréstimo como solução

Ainda sobre as transferências, dois grandes jogadores emprestados pelo Chelsea estão em foco: Emerson Palmieri e Billy Gilmour.

O ítalo-brasileiro tem contrato de empréstimo com o Lyon válido até o final da temporada. No entanto, Tuchel entende que Emerson pode ser uma boa alternativa para suprir a necessidade de um ala esquerdo. Portanto, existe a possibilidade de chamar o jogador de volta ao clube. Só que o treinador, mais uma vez, reforçou que não tem novidades sobre a situação e que quando houver alguma decisão ela será divulgada.

Por sua vez, Billy Gilmour, que está emprestado ao Norwich, acabou sofrendo uma lesão na última no tornozelo. O escocês vêm sendo alvo de grandes críticas por parte da torcida dos Canários, mas tem o total apoio de Dean Smith, treinador da equipe. Assim como o de Thomas Tuchel, que está de olho na situação do jogador:

“Estamos avaliando a lesão dele. Ele é nosso jogador e está aqui [em Cobham] para fazer exames e para que possamos descobrir mais. Então poderemos decidir junto ao jogador e ao Norwich o que está acontecendo. Mas ainda não iniciamos conversas para determinar se Gilmour fica ou não“.

Do outro lado, Tottenham com problemas

Assim como Tuchel, o técnico dos Spurs, Antonio Conte, deu entrevista coletiva nesta terça-feira para atualizar a mídia e os torcedores. Como aconteceu na semana passada, Conte seguirá sem contar com Cristian Romero, Steven Bergwijn e Eric Dier. Porém, para o confronto deste meio de semana o italiano tem mais uma baixa importante em seu elenco: Heung-Min Son.

Sendo assim, novos nomes devem aparecer na escalação do Tottenham. Por outro lado, tudo indica que o treinador italiano deve seguir utilizando sua formação preferida de 3-4-3 com Hugo Lloris no gol e com a linha de zagueiros formada por Japhet Tanganga, Davinson Sánchez e Ben Davies. No meio, Emerson Royal pela direita, Hojbjerg e Oliver Skipp centralizados e Sérgio Reguilon pela ala esquerda. Enfim, a linha de ataque deve ser formada por Lucas Moura, Harry Kane e Dele Alli.

Mesmo com os desfalques, os Spurs ainda contarão com nomes importantes no banco com Harry Winks, Matt Doherty e Giovani Lo Celso no banco. Por isso, pode ser que alguns desses nomes aparecem nos XI iniciais. Mais ainda, Antonio Conte pode buscar mudar sua formação e utilizar um 5-3-2, como fez na partida entre Tottenham e Morecambe pela FA Cup no último domingo (9).

Em síntese, o próprio esquema de 3-4-3 pode se tornar um 5-3-2 quando os Spurs tiverem sem a bola. Assim, garantindo maior solidez defensiva e ainda mantendo Kane como o comandante do ataque.

Prováveis escalações

Do lado dos Blues, também existe a possibilidade de uma mudança do habitual 3-4-3 para um 4-2-2-2, que foi inclusive o esquema utilizado na partida de ida. Seja com uma linha de três ou com quatro defensores, os laterais terão liberdade para atuar com postura mais ofensiva. No entanto, devendo retornar para reorganizar a última linha.

Da mesma forma, a primeira linha de meio campistas do Chelsea terá papel importante em cobrir as lacunas da defesa quando os laterais descerem – principalmente em situações de ataque. Mais ainda, esses meias serão os grandes responsáveis por iniciar as jogadas de ataque seja com corridas ou com a distribuição de bola para os meias mais avançados e para os atacantes.

Prévia da partida

Tottenham x Chelsea – Tottenham Hotspur Stadium – 16h45 (horário de Brasília)

Jogo de volta da semi-final da EFL Cup

Placar do jogo de ida: Chelsea 2 x 0 Tottenham (Kai Havertz 5′ e Ben Davies 34′ (GC))

Árbitro: Andre Marriner

