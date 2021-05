Perto de reencontro, despedida de John Terry no Chelsea faz aniversário

Contra o Sunderland pela 38ª rodada da temporada 16/17, o Chelsea levantou a taça da Premier League daquele ano com uma vitória por 5 a 1 e se despediu de John Terry. O ídolo inglês fez naquele dia sua última partida pelo clube.

Com direito a homenagens e lágrimas, o defensor que passou 22 anos no Chelsea, contando com as categorias de base, fez um discurso emocionante após o fim da partida. Assista abaixo, em inglês.

Por mais que ele seja sempre lembrado como uma lenda pelos torcedores, no domingo será um adversário. Terry é assistente da comissão técnica do Aston Villa, próximo oponente do Chelsea. O antigo capitão dos Blues assumiu o cargo de auxiliar no time de Birmingham em 2018, mais de um ano após sua saída do clube de Londres.

Porém, antes disso, John Terry foi jogador do Villa. Esteve lá durante a segunda metade de 2017 e o primeiro semestre de 2018. No fim da temporada anunciou sua aposentadoria, mas logo retornou ao clube como assistente.

O Aston Villa, com Terry na comissão técnica, disputou a Championship, 2ª divisão inglesa, em 18/19 e disputa a Premier League desde a temporada 19/20 até a atual.

Em quase dois anos na elite do futebol da Inglaterra, Terry enfrentou o Chelsea três vezes: dezembro de 2019, junho de 2020 e dezembro de 2020. Os Blues derrotaram o Aston Villa nas duas primeiras oportunidades, ambas vencidas por 2 a 1. No 3ª confronto, empataram por 1 a 1 no Stamford Bridge.

No próximo domingo, Chelsea e Villa farão o 4º confronto entre eles em duas temporadas. Os comandados de Tuchel lutam para garantir uma vaga na Champions League, enquanto Dean Smith, técnico do Aston, John Terry e seus jogadores não têm mais nenhuma pretensão na temporada.

