Na História: 18 anos da Era Abramovich

Há 18 anos Roman Abramovich comprava o Chelsea Football Clube. Em 27 de julho de 2003, o então dono do clube, Ken Bates, vendeu os Blues para o milionário russo por £140mi. Era o início da Era Abramovich, sem dúvidas, a mais vitoriosa da história.

Desde que se tornou o proprietário, o russo buscou investir visando aumentar o patamar do clube e, acima de tudo, a conquista de títulos. Prova disso é que logo na temporada de estreia de sua gestão, ele investiu mais de £100mi em reforços. Da mesma forma como fez em muitas outras janelas de transferência desde então, inclusive na janela de verão temporada 2020/2021.

Nesse ínterim, uma outra marca é o grande número de treinadores que passaram pelo clube: 15 técnicos diferentes. Apesar de criticadas, essas mudanças são fruto da mesma mentalidade vitoriosa. E por muitas vezes se mostraram certas.

Como resultado, nos últimos 18 anos o Chelsea se tornou um dos clubes mais vitoriosos da Inglaterra, assim como atingiu marcas importantes e expressivas.

O primeiro título

O técnico José Mourinho assume os Blues na temporada 2004/2005 após a demissão de Claudio Ranieri, que foi o responsável pela contratação de Frank Lampard. Juntamente com o treinador, uma barca de reforços chegou a Londres, dentre eles jogadores que se tornariam lendas do clube Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Petr Cech e Didier Drogba.

Os recém chegados se juntaram a nomes como John Terry, Claude Makélélé, William Gallas e Lampard e fizeram a temporada mais bem sucedida do Chelsea até então. Mais que isso, fizeram história com uma conquista inédita e um desempenho defensivo extraordinário.

O primeiro título da Era Abramovich como proprietário veio na Copa da Liga daquela temporada. Os Blues passaram por West Ham e Newcastle nas primeiras rodadas da Copa com suas vitórias por 1-0 e 2-0, respectivamente.

Nas quartas de final, enfrentaram o Fulham e saíram vitoriosos do West London Derby. Em seguida, enfrentaram o Manchester United. No primeiro jogo da semi-final, os times empataram em 0-0. Porém, no jogo de volta em Manchester, o clube londrino venceu por 2-1 e avançou para a final.

Por fim, a final da competição foi decidida no confronto entre Chelsea e Liverpool no dia 27 de fevereiro de 2005. A disputa foi decidida na prorrogação e os Blues conquistaram o título após a vitória por 3-2 sobre os Reds.

A campanha Premier League 2004/2005

Logo depois outro título chegaria a Londres. Dessa vez um título inédito e que trouxe números recordes na história do Campeonato Inglês. Após um início de campeonato um pouco complicado, o protagonismo de Lampard, a consolidação defensiva e o retorno de jogadores lesionados impulsionaram o time.

Assim, o Chelsea assumiu a liderança na 12ª rodada, depois de vencer o Everton em Stamford Bridge. E permaneceu no topo da tabela até a última rodada. Foram oito empates, uma derrota e 29 vitórias, quebrando o recorde da Premier League à época.

Além disso, o clube alcançou marcas incríveis que permanecem como recordes, sendo a principal delas a de menos gols concedidos em uma temporada. Nas 38 partidas do campeonato, levou apenas 15 gols. Ainda mais, com Cech guardando as redes, foram 25 jogos sem sofrer gols.

Nesse ínterim, os Blues inauguraram uma sequência de 86 jogos de invencibilidade em Stamford Bridge. Tal feito só veio a ser quebrado em outubro de 2008, quase quatro anos depois de ser estabelecido.

Dessa forma, Cech ganhou o prêmio de Luva de Ouro e o técnico português foi eleito o treinador da temporada. Igualmente, o camisa 8 dos Blues á época conquistou o Premier League Player of the Season e o FWA Footballer of the Year. Por fim, John Terry também recebeu seu reconhecimento ao ganhar o prêmio de PFA Players’ Player of the Year.

A partir de então, o projeto de Abramovich se tornou conhecido e inaugurou as bases para o crescimento e consolidação do Chelsea como um dos grandes clubes europeus.

1000 vezes Abramovich

Durante a última temporada, o clube completou seu milésimo jogo tendo o russo como proprietário. Ainda mais especial, o marco foi celebrado em um confronto contra o Tottenham no dia 29 de novembro de 2020. Nesse sentido, após o clássico londrino, o Chelsea de Abramovich alcançou:

1000 jogos oficiais

608 vitórias

216 empates

176 derrotas

1.903 gols feitos

896 gols sofridos

Com esses números, a porcentagem de vitórias é de 60,9. Em contrapartida, a porcentagem de vitórias que abrange toda a história do clube é de 44,3.

Futebol feminino em foco

Mesmo sendo fundado em 1992, foi apenas em 2004, no segundo ano da Era Abramovich, que o Chelsea Ladies passou a ser financiado pelo Chelsea Football Club. Com a promoção para a FA Women’s Premier League logo em 2004/2005, o clube estabeleceu um plano para colocar o time no top 4 do campeonato em cinco anos.

À primeira vista o impacto se fez presente, com as blues cada vez mais conseguindo terminar o campeonato em posições mais altas. Em 2011, o campeonato de futebol inglês feminino passou por uma reformulação. A fundação da Women’s Super League 2011 abriu uma nova era e o Chelsea estava entre os clubes fundadores.

Em seguida, a chegada de Emma Hayes em 2012 permitiu a maior profissionalização do time feminino. Com o apoio da diretoria e do proprietário do clube, a técnica transformou o então Chelsea Ladies em uma potência na Inglaterra.

O ano de 2018 também foi marcante nesse processo. Primeiramente, porque o time passou a se chamar Chelsea Football Club Women. Assim, o time ganhou ainda mais reconhecimento como parte integral do clube. Além disso, no mesmo ano, Kingsmeadow se tornou de uso exclusivo tanto do feminino como das categorias de base dos Blues.

Nesse ínterim, sob o comando de Hayes, o Chelsea Women conquistou títulos, bem como montou um elenco altamente competitivo. Dessa forma, na temporada 2020/2021 as Blues chegaram à primeira final de UEFA Women’s Champions League da história do clube. Além de conquistarem pelo segundo ano seguido o título do campeonato nacional e o inédito título da Community Shield.

The Chelsea Foundation

Para além do futebol, com a chegada de Abramovich uma outra dimensão importante do clube recebeu evidência: o trabalho social. Nesse sentido, a Chelsea Foundation foi estabelecida em 2010, unindo o futebol à educação.

A Fundação busca impactar por meio do futebol e ajudar comunidades e indivíduos por meio de programas de desenvolvimento que focam em iniciativas em prol da educação e da garantia de oportunidades. A iniciativa promove atividades em comunidades locais e internacionais, assim como realiza projetos anti-discriminação e de conscientização quanto às questões sociais.

Assim, no início de agosto o Chelsea irá participa da Mind Series juntamente com Arsenal e Tottenham. Acima de tudo, o torneio amistoso é um meio para reforçar o compromisso dos três com as questões sociais. Então, toda a arrecadação obtida nos amistosos será revertida em fundos para as Fundações de cada clube. Por sua vez, as Fundações irão repassar o dinheiro para projetos que apoiam a saúde mental e o bem-estar na comunidade.

O chefe-executivo da Mind, organização voltada para a defesa das caudas envolvendo saúde mental e que também fará parte do torneio, Paul Farman, falou sobre a importância que os amistosos terão em dar destaque a esse assunto:

“Estamos encantador por ter Arsenal, Chelsea e Tottenham juntos para apoiar o trabalho da Mind por meio do torneio. Sabemos por conta de nosso trabalho que o futebol tem o poder para gerar mudança. Ainda mais em relação à saúde mental. A plataforma que esses três grandes clubes irão nos oferecer nos permitirá espalhar nossa mensagem para muito mais pessoas“.

Liderança e reconhecimento desde o campo

Desde que o russo assumiu, o clube busca ajudar ex-jogadores e funcionários que precisam de auxílio médico e assistência financeira. Essa iniciativa vêm desde a criação do Chelsea Pitch Owners e também conta com fundos do próprio clube. Mais que prestar auxílio, o foco também é gerar consciência quanto à vida dos atletas depois da aposentadoria, algo que nem sempre é fácil.

Da mesma forma, jogadores, jogadoras e funcionários presentes se mostram sempre muito engajados com as causas e eventos sociais organizados pelos Blues. Figuras como os capitães Magdalena Eriksson e Cesar Azpilicueta marcam presença nas ações e campanhas do Chelsea seja nas redes sociais ou fora delas.

A vitoriosa Era Abramovich

Logo, o sucesso dos Blues desde a chegada do atual proprietário é inegável. Em entrevista recente, ele destacou o orgulho que sente de ver as marcas e títulos que o Chelsea alcançou. Bem como ressaltou que espera dar continuidade ao trabalho que vêm sendo construído, o que passa pelo desenvolvimento de novos talentos em Cobham.

Títulos da Chelsea Academy (sub-18)

UEFA Youth League (2): 2014/2015, 2015/2016

U18 Premier League – Campeonatos Nacionais (2): 2016/2017, 2017/2018

U18 Premier League – Divisão Sul (4): 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

FA Youth Cup (7): 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

U18 Premier League Cup (1): 2017/2018

Títulos do Chelsea Development Squad (sub-23)

U21 Premier League/ Premier League 2 (2): 2013/2014, 2019/2020

Premier Reserve League – Campeonato Nacional (1): 2010/2011

Premier Reserve League – Divisão Sul (1): 2010/2011

Títulos do Chelsea FC

Premier League (5): 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2014/2015, 2016/2017

UEFA Champions League (2): 2011/2012, 2020/2021

UEFA Europa League (2): 2012/2013, 2018/2019

FA Cup (5): 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2017/2018

Copa da Liga Inglesa (3): 2004/2005, 2006/2007, 2014/2015

Community Shield (2): 2005, 2009

Títulos do Chelsea FC Women

Premier League Southern Division (1): 2004/2005

FA Women’s Super League (4): 2015, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021

FA WSL Spring Series (1): 2017

Women’s FA Cup (2): 2014/2015, 2017/2018

Copa da Liga Inglesa Feminina (2): 2019-2020, 2020-2021

Women’s Community Shield (1): 2020

Definitivamente, o sucesso do projeto de Abramovich tem tudo para seguir se desenvolvendo e buscando alcançar patamares ainda mais elevados. Não só no futebol masculino, mas também no feminino e nas categorias de base. Da mesma forma, a valorização das questões sociais é essencial nesse contexto e demonstra a grandeza do Chelsea Football Club dentro e fora de campo.

