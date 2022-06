Kovacic faz balanço final positivo da temporada 2021/22

A temporada 2021/22 acabou para o Chelsea há duas semanas com o fim da Premier League. Como se sabe, um cenário atípico rondou os Blues, o que justifica boa parte das decepções no último ano. Ainda assim, a temporada teve seus destaques positivos. Dentre eles, as atuações de Mateo Kovacic, que aproveitou a ocasião para fazer um balanço dessa campanha de 63 jogos disputados.

“Na minha opinião, podemos ver como uma temporada de sucesso, não perfeita, mas uma temporada muito boa“, declarou o croata para o site oficial. Para o camisa 8 dos Blues, o início da temporada foi perfeito com vitórias e boas atuações. “Infelizmente tivemos algumas lesões, alguns casos de Covid, e tivemos outros problemas, mas no final ficamos entre os quatro primeiros da Premier League“, opinou Kovacic sobre as razões para a queda de desempenho.

Os títulos e as finais como ponto alto

Ainda sobre as disputas na Inglaterra, as duas derrotas para o Liverpool nas copas nacionais também foram destacadas pelo meia. “Com todos os problemas, nós ainda chegamos às duas finais. Um grande feito. (…) Infelizmente forma duas decepções, mas nós voltaremos mais fortes com certeza“, declarou.

Ao exaltar os aspectos positivos da temporada, Kovacic lembra também das conquistas. “Nós vencemos dois troféus, um deles inédito para o Chelsea“, valorizando os triunfos na Supercopa e no Mundial de Clubes. Para o jogador, o próximo passo para o elenco de Thomas Tuchel é atingir o nível de consistência dos seus adversários.

“É ainda mais difícil competir com a consistência do Liverpool ou do Manchester City. Eles desperdiçam poucos pontos, e nos últimos anos estiveram em um nível muito alto“. Para esse fim, a continuidade do trabalho de Tuchel é essencial aos Blues na opinião do croata.

Gol da Temporada do Chelsea

Em resumo, Kovacic foi um dos destaques individuais da temporada. Mason Mount venceu o prêmio de Melhor Jogador, mas o croata, junto com Thiago Silva e Reece James, foi um dos mais regulares. Dessa forma, o brilho do camisa 8 foi valorizado com uma conquista individual.

Para isso, a votação aberta entre os torcedores elegeu o gol dele contra o Liverpool pela Premier League como o mais bonito da temporada. A eleição incluiu não só a equipe masculina, mas também o Chelsea Women e os times da base. Antes desse prêmio, o tento já havia sido eleito o mais bonito do mês de janeiro e esteve na lista final dos indicados ao gol mais bonito de toda a Premier League.

Sobre o golaço, Kovacic declarou logo após o jogo: “Um dos gols mais bonitos da minha carreira. Tive um pouco de sorte porque a bola bateu na trave e então entrou“. Após quatro temporadas nos Blues, o meia é uma das referências do elenco. Além da qualidade técnica em campo, ele mostrou maturidade e otimismo ao revisitar o trabalho dos Blues no último ano.

