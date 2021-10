Kovacic desfalca o Chelsea no duelo contra o Newcastle

O treinador Thomas Tuchel concedeu entrevista coletiva que antecede a partida contra o Newcastle, no Saint James Park. O alemão comentou sobre a dificuldade em competir com Liverpool e Manchester City. Bem como, trouxe uma péssima notícia: Mateo Kovacic vai desfalcar o Chelsea nas próximas semanas. Até aqui, o camisa 8 é apontado por torcedores como o melhor da equipe nesta temporada – somando um gol e cinco assistências em nove aparições pela Premier League.

Enfim, a partida contra os Magpies será neste sábado (30), às 11h (horário de Brasília) e é válida pela 10ª rodada da Premier League. Os Blues entram em campo na liderança do certame com 22 pontos e precisam vencer para se manter no topo. Confira as principais falas do treinador alemão.

Newcastle fugindo do rebaixamento

O adversário certamente estará no seu melhor nível, mas temos de ser responsáveis e impor o nosso ritmo. Nossa expectativa é de um jogo difícil porque disputamos a Premier League. Então, precisamos estar no nosso melhor nível para alcançar os três pontos.

Estamos muito focados no nosso trabalho. Liverpool e Man City definiram o número de pontos para conquistar o título, ou seja, isso vai exigir de nós um esforço enorme. Cabe a nós desafia-los, juntamente com todas as outras equipes da liga.

Disputa acirrada no topo da tabela

Talvez tenhamos provado isso na segunda metade da temporada passada. Mas é uma nova temporada e vamos precisar mostrar está mesma postura até o fim e não apenas por nove rodadas. É como correr uma maratona nesta liga.

Estamos tentando diminuir a diferença. Liverpool e City criaram uma certa mentalidade ao longo dos anos. Tentamos fechá-la. Estamos confiantes o suficiente para dizer que queremos fechá-la desde o primeiro dia. É isso que nos motiva. É preciso muito para manter o ritmo.

Estamos confiando muito nos nossos goleiros nesta temporada. É difícil criar e marcar contra nossa equipe. Não se trata apenas de defender, a melhor defesa é ter a bola e atacar o adversário.

Mais um desfalque para as próximas semanas

De acordo com Tuchel, Timo Werner e Romelu Lukaku seguem fora e a expectativa é de que os dois atacantes estejam disponíveis após a pausa da data FIFA do mês de novembro. Por outro lado, Christian Pulisic voltou a treinar com o grupo e participou das últimas duas sessões. No entanto, ainda é cedo para o seu retorno e ele deverá está a disposição para o jogo contra o Burnley.

Além disso, uma novidade: quem vai desfalcar os Blues é Kovacic. O croata sofreu uma lesão no tendão da coxa e ficará fora por algumas semanas.

Retornos importantes

Por fim, Tuchel confirmou que Andreas Christensen, Cesar Azpilicicueta, N’golo Kanté e Ruben Loftus-Cheek estão aptos para o duelo contra o Newcastle.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp