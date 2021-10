Opinião: histórico de lesões de Pulisic tem culpado?

Christian Pulisic é desfalque na equipe do Chelsea desde agosto. Já são quase 40 dias longe dos campos. Antes dessa última lesão, o histórico de lesões do atleta é uma grande preocupação por conta de sua continuidade. Nesse sentido, o último jogo que ele participou foi contra o Crystal Palace, ainda na abertura da temporada da Premier League. Inclusive, o camisa 10 marcou dois dos gols dos Blues, que venceram o clássico pelo placar de 4-1.

Logo após a abertura da temporada na Inglaterra, o jogador viajou para defender a seleção dos Estados Unidos na primeira data FIFA. Então, naquela partida contra Honduras, Pulisic acabou se lesionando. Mais que isso, a única informação dada era do treinador da USMNT, que confirmou uma lesão no tendão após uma falta forte e que as atualizações do quadro do atleta viriam diante de seu retorno à Londres. A torcida imaginava um retorno imediato, mas não foi o que aconteceu.

Quão preocupante é o histórico de lesões de Pulisic?

Considero Pulisic um jogador de alta performance. Tem presença em gols importantes, principalmente em momentos delicados do clube londrino. Sobretudo, levando em conta suas habilidades de condução e agilidade com a bola nos pés, que o tornam um grande driblador. Me lembro do depoimento de João Cancelo, jogador do Manchester City. que afirmou que o camisa 10 dos Blues foi o atacante mais complexo que ele enfrentou na Premier League comoro resultado de seu talento para realizar dribles rápidos.

Me arrisco em dizer que Pulisic é postulante a World Class. Mas, os dados assustadores de lesão atrapalham muito em seu condicionamento físico e, principalmente, tático. Claro que ele não é culpado. No entanto, é o principal afetado da situação. Nesse sentido, há um saldo negativo por trás de todas as contusões do americano. Sobretudo se formos somar: a sua idade (23 anos), a perda de espaço, uma vez que é desfalque na equipe do Chelsea, e o risco prejudicial à saúde dele a longo prazo.

Quais são as expectativas para o americano depois de seu retorno?

Como mencionado acima, o jogador é limitado fisicamente. Ainda mais porque ele não consegue ter uma sequência de jogos como consequência das lesões. Em síntese, são muitos jogos fora e poucos disputados. Muito se cogita sobre a venda do atleta, já que Pulisic não consegue ser bem aproveitado pelo clube. Porém, tudo deve depender de como será seu retorno. Colocando a empatia em jogo, é certo dar um apoio moral para o jogador. Ninguém é feliz quando está impedido que fazer o que gosta. O que no caso dele é jogar futebol.

As palavras do treinador comprovam a minha opinião. Tuchel afirmou que Pulisic está impaciente e sofrendo com a situação. Além disso, o treinador já deve estar pensando em como vai ser a disputa de Pulisic por uma vaga no ataque:

“Não há nada com que se preocupar em termos de esconder detalhes, mas no momento ele está sofrendo alguns reveses. Não é uma nova lesão, mas a dor que o perturba. Ele estava perto [de um retorno], mas depois teve uma pequena reação com algumas dores no tornozelo. Christian está impaciente porque quer jogar, quer estar em campo nos ajudando e podemos ver o quanto ele está sofrendo nas reuniões da equipe, quando não pode estar envolvido. Isto é normal. Não há nada para se preocupar com ele em termos de esconder detalhes ou qualquer coisa assim. Não posso te dar todas as informações porque, simplesmente, não sou médico. Jogadores com movimentos rápidos como Christian têm que ter muito cuidado. Então, a recuperação não está acontecendo com muita facilidade e quando ele sente alguma dor ou algum contratempo, ele tem que começar tudo de novo“.

Reabilitação do atleta

Diante dos meus conhecimentos anatômicos e clínicos, como fisioterapeuta, o certo a se fazer no caso do Pulisic seria identificar os fatores biomecânicos e planejar as intervenções de tratamento. Isso de fato já foi feito pela equipe médica. Em síntese, mais que se preocupar se o jogador teve uma entorse, por exemplo, é se preocupar com as alterações de movimento que ele apresentou e ainda apresenta. A melhor opção é trabalhar a melhora de força, flexibilidade e mobilidade.

Todavia, não adianta querer que o atleta se recupere logo e volte a jogar. Caso aconteça isso, a situação pode piorar. Considerando todo o histórico de lesões de Pulisic, é necessário respeitar o tempo de recuperação e continuar a reabilitação. Até que seja possível realizar seu retorno.

Acima de tudo, a reabilitação deverá ser contínua. O aumento das cargas será de forma gradativa. De acordo com o que o americano aguenta. Além disso, ele não pode treinar de forma intensa assim que voltar. Em suma, o processo é bastante delicado.

Tentando investigar o possível diagnóstico, seria possível descartar uma entorse de tornozelo de grau 2. Primeiramente, porque o tempo de tratamento é de 2-6 semanas e o do camisa 10 já ultrapassou essa média. No entanto, a resposta pode levar maior tempo dependendo de cada pessoa.

Então, acredito que possa ser uma entorse de grau 2. Ou até mesmo uma entorse de grau 3, que é mais grave. A última, por sua vez, causa ruptura total do ligamento, inchaço e dores muito fortes.

Return to play

Respeitando os limites de cicatrização tecidual, tem atletas que podem surpreender na recuperação. Por outro lado, outros podem demorar mais. Sendo assim, o retorno triunfal de Pulisic, depende muito do tipo de lesão que ele sofreu: se é lesão tecidual, se há cirurgia de reação orgânica frente ao trauma do reparo, se há relação de confiança do jogador com a equipe profissional que está ali cuidando dele, fator psicológico e afins. Enfim, tudo influencia.

Comp resultado, precisar uma data para o retorno do camisa 10 é uma tarefa complicada. Custa esperar e torcer para sua recuperação o quanto antes para agregar ao elenco.

