Hudson-Odoi fica, mas precisará recuperar seu espaço com Tuchel

O encerramento da janela de transferências, na última terça-feira (31/08), teve a chegada de Saúl Ñíguez como protagonista das movimentações de mercado dos Blues. Mas, passada a janela, a análise do plantel à disposição de Thomas Tuchel indica outra movimentação de destaque: a permanência de Callum Hudson-Odoi em Londres.

Se na última janela de inverno o Chelsea não planejava liberar o jovem atleta, que chegou a ser especulado no Bayern de Munique, a tendência era que o clube londrino negociasse o inglês de 20 anos neste verão europeu.

Segundo o Daily Mail e a Sky Sports, os Blues chegaram a receber uma proposta de empréstimo ao Borussia Dortmund, que foi recusada. Contudo, o interesse dos alemães em Hudson-Odoi teria agradado o jogador, que via com bons olhos a possibilidade de buscar mais minutos em campo na Bundesliga.

Confiança de Tuchel

Ainda segundo a Sky Sports, a ida para a Alemanha foi negada por Tuchel, relutante em abdicar desta alternativa no elenco. Sob o comando do alemão, Odoi atuou em 20 jogos dos 34 disputados, mas a utilização do jovem inglês é questionada por não ter atuado nas três partidas já disputadas na Premier League.

Até aqui, a única partida em que Odoi esteve em campo nesta temporada, e como titular, foi na Supercopa da UEFA contra o Villarreal. Entretanto, Tuchel fez questão de reforçar a importância do jovem nos seus planos.

“Você precisa de um elenco entre 20 e 21 jogadores. Eu sinto que Callum decidiu buscar seu espaço aqui. Ele teve uma pré-temporada muito boa. As oportunidades de achar seu espaço sempre existem. No momento, não haverá empréstimo“, disse o treinador.

Na ala ou na ponta?

Logo em sua estreia no Chelsea, Tuchel alterou a posição de Hudson-Odoi, que era presença constante nas pontas com Frank Lampard, para a ala direita. Se o início foi promissor, atuando em jogos importantes como as oitavas-de-final da última Champions League contra o Atlético de Madrid, a promessa da base foi perdendo espaço para Reece James e César Azpilicueta na sequência do trabalho.

No entanto, a concorrência nas pontas é ainda mais forte. O elenco do Chelsea conta hoje com Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech e Christian Pulisic para os extremos e todos parecem estar à frente de Odoi na briga por titularidade.

Em síntese, o próprio Tuchel reconheceu a dificuldade do jogador em encontrar espaço na equipe: “Ele luta contra muitos jogadores qualificados (…) É difícil para ele, mas não temos que sentir pena dele. Assim que a oportunidade surgir, nós esperamos que ele demonstre que pode ocupar esse espaço.”

Aproveitar as chances

A chave para Odoi voltar a frequentar os 11 titulares dos Blues passa por aproveitar cada oportunidade, seja na ala direita ou seja nas pontas do encaixado esquema de Tuchel. E a próxima chance pode vir logo na primeira partida após a Data FIFA, em duelo contra o Aston Villa na Premier League, pois Reece James estará cumprindo suspensão.

Ainda com Lampard, Callum já reconhecia que aproveitar as chances era fundamental para se manter no time. Esse é o pensamento que Tuchel espera do jogador e elevar seu jogo é fundamental para que Hudson-Odoi encontre seu espaço. O voto de confiança do treinador ele já recebeu.

