Tuchel sobre Lukaku: “Estamos em processo de adaptação um ao outro”

Nesta terça-feira (19), o treinador Thomas Tuchel e o lateral Reece James concederam entrevista coletiva, antes da partida contra o Malmö, pela 3ª rodada da Liga dos Campeões. A partida está marcada para esta quarta-feira (20) às 16h no horário de Brasília.

Após a derrota para a Juventus na última rodada, os Blues precisam vencer a equipe sueca, em Stamford Bridge, para se recuperar na tabela. Ainda que por razões distintas Tuchel e James reclamaram do calendário e usaram o excesso de jogos como argumento para um desempenho aquém do esperado.

Seca de gols de Romelu Lukaku e o excesso de jogos

TT: Estamos em processo de adaptação um ao outro. Na minha opinião, ele exagerou ao disputar muitas partidas pela seleção no verão, depois disso, ainda foram disputadas as partidas pela Liga das Nações.

Eu acho ele um atleta fantástico e um jogador muito competitivo que quer vencer. Eu sei que ele gostaria de ter tido bons resultados com a seleção nacional, pois significa muito para o Lukaku.

Quando as coisas não vem bem, ele sempre coloca as coisas nas costas, pensa e reflete muito. Desse modo, penso que ele está mentalmente cansado. Não tanto para que tenhamos uma preocupação, mas também não acho que ele está confortável com tal situação.

É difícil julgar. Ele precisa de uma pausa ou é melhor mantê-lo em campo? A próxima data FIFA está chegando, mas isso é o que pessoalmente sinto por ele e por alguns outros jogadores do elenco (Jorginho e Mount).

Nova formação tática

Diante da dificuldade de criação e de conclusão ofensiva, Tuchel foi questionado quanto a possibilidade de mudar a formação tática do time. O Chelsea vem utilizando a formação do 3-4-3 desde a chegada do alemão, no entanto, o treinador não descarta realizar mudanças.

Além disso, o treinador deixou claro que a opção por uma nova formação não seria uma saída definitiva ou uma última opção. Em outras palavras, Tuchel elogiou seu elenco e disse que o time deve buscar melhorar a performance ofensiva seja no 3-4-3 ou em uma tática diferente:

“Nós podemos criar chances em qualquer estrutura. Claro, pensamos nessa possibilidade [mudar a formação], mas temos de encontrar uma estrutura correta. Há razões para manter a formação atual, ainda assim, estamos buscando soluções e uma mudança na formação tática não está descartada“.

Ausência de Pulisic e retornos importantes

TT: Quando jogadores rápidos como o Christian sentem dor no tornozelo ao tentar realizar ações rápidas é sinal de que o tratamento não está funcionando. Quando a dor retorna, você tem de começar tudo de novo. Na semana passada ele esteve próximo de voltar, mas houve um revés e voltou a sentir dores. Nada que preocupe, mas foi o suficiente para impedir sua volta. Ele está muito impaciente e tem feito de tudo para voltar. A cada encontro vemos o sofrimento em seu rosto, ele quer retornar e nos ajudar. Infelizmente, é uma lesão que demanda mais tempo.

Por outro lado, o treinador alemão voltará a poder contar com os zagueiros Thiago Silva e Antônio Rudiger, além do meio-campista Hakim Ziyech. Em suma, o camisa 10 dos Blues é o único desfalque no elenco para o confronto deste meio de semana.

Excesso de jogos e rendimento

Reece James também falou com a imprensa. Sobretudo, sobre a sequência de jogos dos Blues neste início de temporada. Em especial para os jogadores que também são convocados por suas seleções:

“O calendário está sempre cheio. Nos últimos anos temos jogado cada vez mais. Agora, estamos acostumados. O início de temporada é sempre complicado porque todo mês tem uma pausa para data FIFA. As coisas melhoram após o Natal quando conseguimos encaixar uma sequência mais longa de jogos“.

O camisa 24 também falou sobre a necessidade de sempre jogar no mais alto nível, mesmo com o excesso de jogos no calendário:

“A Champions é uma competição difícil. Então, tudo pode acontecer e precisamos nos preparar para fazer tudo certo. Não será um jogo fácil, o Malmö é um grande clube. Esperamos conquistar a vitória e ganhar confiança para a sequência”.

