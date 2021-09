Kanté e Pulisic seguem como desfalques contra o Zenit

Thomas Tuchel concedeu entrevista coletiva na tarde de segunda-feira (13), véspera do duelo contra o Zenit, pela estreia na Champions League 21/22. Entre os principais temas, o técnico alemão confirmou as ausências de Christian Pulisic e N’Golo Kanté, que já haviam desfalcado a equipe no duelo diante do Aston Villa, no último sábado.

“Christian [Pulisic] não treinou conosco. Ele ainda está em estado de recuperação e treinamento individual, então ainda não está pronto. O N’Golo [Kanté] fez dois treinos ontem [domingo] e voltou a treinar hoje [segunda-feira], mas o jogo da Champions League chega um pouco cedo para ele. Não vamos correr o risco agora, neste momento da temporada.”

Pulisic sofreu lesão no tornozelo enquanto defendia os Estados Unidos, na última Data FIFA; já Kanté, que também teve problemas no tornozelo, se contundiu ainda na partida contra o Liverpool, antes da pausa para o período entre seleções, e por isso tem processo de recuperação mais avançado. Dessa maneira, espera-se que o francês fique à disposição já para o dérbi contra o Tottenham, no próximo domingo (19).

“Decidimos dar [ao Kanté] outra carga no treino de amanhã, depois ele terá o dia de folga com o resto do grupo e treinará com todos na sexta-feira, para estar totalmente pronto para encarar o Tottenham no domingo.”

Com os desfalques confirmados, o provável Chelsea para receber os russos em Stamford Bridge, no início da jornada em busca do bicampeonato europeu, é: Mendy; Azpilicueta, Christensen (Thiago Silva) e Rüdiger; James, Jorginho, Kovacić e Alonso; Mount, Havertz e Lukaku.

