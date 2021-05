Chelsea perde, mas garante vaga na próxima Champions League

Neste domingo (23), foi realizada a última rodada da Premier League. Apesar da derrota pelo placar de 2-1, fora de cara, o Chelsea conseguiu a vaga na próxima UEFA Champions League. Isso porque o arquirrival Tottenham bateu o Leicester pelo placar de 4-2. Com isso, a equipe londrina fecha o campeonato nacional na quarta posição, com 67 pontos.

Contudo, a temporada ainda não terminou. O próximo compromisso é a final da UEFA Champions League, no próximo dia 29, contra o Manchester City, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Dragão, em Portugal.

Primeiro tempo com duas facetas

O início de jogo foi bastante disputado e com muitas divididas. Apesar disso, os Blues foram tomando conta das ações e empilhando chances. Por isso, quando o cronômetro marcava 25 minutos, a equipe de Tuchel tinha finalizado nove vezes contra apenas uma do adversário. Ainda assim, a melhor chance do Chelsea esteve nos pés de Mount. Após belo lançamento de Jorginho para Azpilicueta, o espanhol cruzou e meia inglês chegou batendo por cima do gol.

Porém, o Aston Villa conseguiu ter mais a posse de bola após os 25 minutos, dessa forma, os mandantes conseguiram diminuir o ímpeto do Chelsea. Contudo, a primeira chegada de perigo dos mandantes ocorreu com McGin. Depois que uma roubada de bola na intermediária ofensiva o meia irlandês do Aston Villa avançou e finalizou rente a trave direita de Mendy. Logo depois, aos 42 minutos, apareceu a lei do ex. Em jogada ensaiada de escanteio Traoré surgiu livre para bater na pequena área a bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Placar aberto 1-0 e drama ainda maior.

Chelsea reage, mas não consegue evitar a derrota

Primeiramente, a troca dos goleiros, por conta de um choque com à trave Mendy deu lugar ao Kepa. Logo no primeiro minuto, Mount cruzou pela esquerda, Pulisic bateu a bola desviou em Targett e quase entrou. Pouco depois, Jorginho cometeu pênalti em Traoré, novamente em jogada de escanteio. El Ghazi bateu e converteu, 2-0.Todavia, nada parecia dar certo para os Blues, Werner marcou aos 13 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento do Azpilicueta.

Finalmente, o gol do Chelsea saiu aos 25 minutos, após ótima jogada pelo lado direito, Chillwel chegou finalizado do lado oposto e diminuiu no marcador. Em seguida, os Blues mesmo desorganizado em campo, começou a alçar bolas na área do adversário. No entanto, a grande chance do empate veio aos 41 minutos, novamente com Chillwel que bateu no contra pé e obrigou Martinez a fazer grande defesa. Depois disso, Azpiliciueta foi expulso após agredir Grealish,

Ficha Técnica

Evento: Aston Villa vs. Chelsea – 38ª rodada

Competição: Premier League

Local: Villa Park – Birmingham

Arbitragem: Stuart Attwell foi o arbitro principal, auxiliado por Simon Long e Neil Davies.

Chelsea: Mendy; Azpilicuetam Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Chillwel; Mount, Pulisic, Werner. – Thomas Tuchel

Gols: Chillwel

Cartões: Jorginho, Werner.

Aston Villa: Martínez; Konsa, Hause, Mings, Targett; Mc Ginn, Nakamba, Traoré, Grealish El Ghazi, Watkins. – Dean Smith

Gols: Traoré, El Ghazi

Cartões: Martinez; Chukwuemeka, Mc Gin.

