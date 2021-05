Chelsea e Leicester fazem jogo decisivo na Premier League

Três dias depois de decidirem o campeão da FA Cup, Chelsea e Leicester fazem jogo fundamental na luta pela vaga na próxima UEFA Champions League.

A partida acontecerá em Stamford Bridge, com a presença de até oito mil torcedores do Chelsea. A bola rola às 16h45 horário de Brasília, com transmissão da Fox Sports e tempo real no Twitter @Chelsbrasil.

O CHELSEA

Vindo de dois resultados negativos, o time de Thomas Tuchel precisa mostrar poder de recuperação em um momento chave da temporada. Nem o empate interessa aos Blues, que estão dois pontos atras do Leicester (3º) e um ponto à frente do Liverpool (5º).

Em caso de derrota, o Chelsea passaria a depender de outros resultados para se classificar para a próxima UCL via Premier League.

Um dos trunfos da equipe é a defesa, apenas o Manchester City (29) sofreu menos gols que o Chelsea (33) no campeonato inglês.

O LEICESTER

Confiantes, os comandados por Brendan Rodgers garantem a vaga na UEFA Champions League em caso de vitória.

O time venceu três das últimas cinco partidas da Premier League, mas a motivação maior é a vitória contra o Chelsea no final de semana, que garantiu aos Foxes o título da FA Cup.

CHELSEA X LEICESTER

O Chelsea não venceu os últimos seis jogos que fez contra o Leicester na Premier League. Foram quatro empates e duas vitórias dos Foxes neste período.

Além disso, nos últimos três jogos em Stamford Bridge, foram dois empates e uma vitória dos visitantes.

A última vitória do Chelsea contra o Leicester em Stamford Bridge aconteceu em 2016, sob o comando de Antonio Conte.

Desde a temporada 2000/01 os Foxes não conseguem vencer as duas partidas de liga contra o Chelsea.

MARCAS INDIVIDUAIS

Se selecionado, Kurt Zouma fará sua partida de número 150 com a camisa do Chelsea, enquanto Timo Werner, faria a de número 50.

Considerando clube e seleção, Reece James completou a partida de número 50 na temporada no último final de semana. Kai Havertz e Mateo Kovacic podem alcançar essa marca se entrarem em campo contra o Leicester.

FIQUE DE OLHO

A dupla de ataque está em ótima fase na temporada. Mortal, Jamie Vardy dispensa apresentações, é o grande nome dos Foxes já há alguns anos.

Seu companheiro, Kelechi Iheanacho está voando na temporada. Só na FA Cup, foram cinco jogos e quatro gols. Já na Premier League, 11 gols e duas assistências em 23 jogos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Kovacic, Chilwell; Mount, Pulisic e Havertz – Thomas Tuchel

Provável Leicester: Schmeichel; Fofana, Soyuncu, Castagne; Albrighton, Ndidi, Tielemans, Thomas; Maddison; Vardy e Iheanacho – Brendan Rodgers

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea vs. Leicester – 37ª rodada

Competição: Premier League

Local: Stamford Bridge – Londres

Data: 18/05/2021

Horário: 16h15 (Brasília)

Transmissão: Fox Sports

