Chelsea terá apoio da torcida em Stamford Bridge para confronto contra Leicester

Primeiramente, as medidas de liberação de lockdown do governo inglês chegaram ao terceiro estágio, que libera o público para eventos maiores no país. Com isso, Stamford Bridge poderá receber cerca de oito mil torcedores para assistirem das arquibancadas o duelo contra o Leicester City.

Em coletiva, Thomas Tuchel falou sobre o impacto positivo que isso pode trazer ao time do Chelsea na busca pelo objetivo na Premier League.

Décimo segundo jogador

Apenas dois pontos separam Chelsea e Leicester City na tabela, que são perseguidos de perto pelo Liverpool em busca de uma vaga na próxima UEFA Champions Legue.

Em um jogo extremamente importante, o apoio dos torcedores pode fazer a diferença.

“Tivemos algumas partidas em que lutamos um pouco com ímpeto e tive a sensação de que o apoio da torcida poderia ajudar”.

“Isto pode ser crucial para nossa equipe, portanto, ter os torcedores de volta é fantástico. Espero que eles venham no momento certo para nos ajudar a garantir esta última vitória em Stamford Bridge nesta temporada”.

“Normalmente é uma vantagem e ter 8.000 torcedores se sente incrível que isso seja possível. É absolutamente um passo na direção certa e esperamos que seja a porcentagem extra de apoio que nos ajude a vencer amanhã”.

