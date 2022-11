Com 12 jogadores, Chelsea é um dos clubes com mais representantes no Mundial

A Copa do Mundo começa no próximo domingo (20), com o jogo de abertura entre Catar e Equador. Mesmo sem representantes nesse primeiro confronto, o Chelsea é um dos times que mais cedeu jogadores para as seleções que disputarão o Mundial. No total, portanto, 12 Blues disputarão a Copa representando oito seleções diferentes, sendo eles: Kai Havertz (Alemanha); Thiago Silva (Brasil); Mateo Kovacic (Croácia); César Azpilicueta (Espanha); Christian Pulisic (Estados Unidos); Conor Gallagher, Mason Mount e Raheem Sterling (Inglaterra); Hakim Ziyech (Marrocos); Édouard Mendy e Kalidou Koulibaly (Senegal); e Denis Zakaria (Suíça).

Nesse sentido, a FIFA pagará aos clubes £8,500 por jogador cedido, por isso. Logo, com 12 jogadores envolvidos, o Chelsea receberá quase £2mi só na fase de grupos. Esse montante pode, ainda, aumentar dependendo das seleções que se classificarem.

Por fim, vale ficar de olho pois haverá confrontos que colocarão frente a frente jogadores do Chelsea já na primeira fase do Mundial:

23/11 – Grupo F (1ª rodada): Marrocos x Croácia às 7h (de Brasília)

25/11 – Grupo B (2ª rodada): Inglaterra x Estados Unidos às 16h (de Brasília)

27/11 – Grupo E (2ª rodada): Espanha x Alemanha às 16h (de Brasília)

28/11 – Grupo G (2ª rodada): Brasil x Suíça às 13h (de Brasília)

Jogadores emprestados que estarão na Copa

O Chelsea é reconhecido por emprestar um número considerável de jogadores e dois dos emprestados nesta temporada irão para o Catar. Ethan Ampadu, que passa a temporada em empréstimo no Spezia, da Itália, representará a Seleção do País de Gales na Copa. Por sua vez, Romelu Lukaku, que depois de uma temporada complicada no Chelsea retornou à Inter de Milão nesta temporada em contrato de empréstimo, será o camisa 9 da Bélgica.

De Cobham para o Catar

Por outro lado, tendo uma das melhores categorias de formação e de base do mundo, o Chelsea revelou muitos jogadores ao longo de sua história. Desse modo, alguns dos jogadores que passaram por Cobham representam suas seleções nacionais e, eventualmente, tem sua chance de disputar uma Copa do Mundo.

Sendo assim, nesta edição, serão nove jogadores com passagem pela base do clube na disputa do Mundial. Desse grupo, três ainda tem contrato com o Chelsea: Ampadu, Gallagher e Mount.

Além disso, mais seis jogadores com, pelo menos, uma parte de sua formação em Cobham estarão no Catar:

Nathan Aké (atualmente no Manchester City): Holanda

Andreas Christensen (atualmente no Barcelona): Dinamarca

Tariq Lamptey (atualmente no Brighton): Gana

Jamal Musiala (atualmente no Bayern de Munique): Alemanha

Declan Rice (atualmente no West Ham): Inglaterra

Iké Ugbo (atualmente no Troyes): Canadá

