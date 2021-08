Chelsea Women enfrenta Glasgow Rangers no segundo amistoso da pré-temporada

De pronto, o Chelsea jogará seu segundo amistoso nesta quinta-feira (12). As Blues viajarão até a Escócia para enfrentar o Glasgow Rangers. A princípio, o confronto ocorrerá às 15h30 de Brasília. Além disso, terá transmissão no site, aplicativo, Youtube e Facebook oficiais do time.

Quem joga e quem fica de fora

As Olimpíadas de Tóquio terminaram na última sexta (06). Ainda assim, todas as jogadoras do Chelsea que estiveram no Japão continuam de férias. Nem mesmo as britânicas e holandesas, eliminadas precocemente, estarão disponíveis.

Além do mais, Lauren James não está treinando com o grupo. Por mais que o Chelsea não tenha dito nada, é de se imaginar uma possível lesão. James ainda não estreou com a camisa das Blues.

Dessa forma, 15 jogadoras viajaram para a Escócia. Ao todo, são uma goleira, quatro defensoras, seis meias e quatro atacantes. A lista completa é: Ann-Katrin Berger; Jess Carter, Jorja Fox, Amelie Darey, Charlotte Wardlaw; Drew Spence, Erin Cuthbert, Guro Reiten, Ji So-Yun, Melanie Leupolz, Shauna Guyatt; Bethany England, Aggie Beever-Jones, Emma Thompson e Pernille Harder.

Por fim, o jogo é especial para Cuthbert. A camisa 22 é torcedora e foi revelada pelo Rangers. Será a primeira vez que ela enfrenta o clube como jogadora do Chelsea.

Amistoso “surpresa”

No último domingo (08), o Chelsea enfrentou o Leicester City. Contudo, o confronto não havia sido anunciado e, muito menos, teve transmissão. Notícias surgiram apenas após o fim da partida.

O jogo acabou com vitória das Blues por 3 a 1. Porém, não se sabe quem marcou os gols, além de Guro Reiten, que abriu o placar.

Terceiro e último compromisso

Finalmente, a pré-temporada do Chelsea chega ao fim em 27 de agosto. O duelo contra o Aston Villa será o terceiro e derradeiro compromisso antes da Women’s Super League começar. É esperado que todas as jogadoras estejam disponíveis.

Além disso, a partida também marca o retorno do público ao Kingsmeadow. Após mais de um ano, as Blues jogarão com torcida em casa.

