No 1° amistoso da pré-temporada, Chelsea Women perde fora de casa

Neste domingo (1°), o Chelsea Women fez seu primeiro jogo da temporada 2021/2022. De pronto, as Blues enfrentaram o Arsenal e saíram derrotadas por 2 a 1. Em suma, o confronto foi marcado por algumas divididas fortes e lesões. Além disso, ambos os times utilizaram várias jogadoras da base.

O próximo compromisso do Chelsea será contra o Glasgow Rangers. A partida será realizada na Escócia, no dia 12 de agosto. Assim como a partida de hoje, o clube irá transmitir o duelo. Contudo, não será necessário pagar uma taxa para assistir.

Primeiro tempo com dominância do Arsenal

A princípio, a primeira etapa foi dominada pelas Gunners. O clube do norte de Londres entrou com um time mais completo que o Chelsea. Dessa forma, obteve vantagem sobre as Blues. Ademais, aos 22 minutos, Pernille Harder foi substituída por conta de uma lesão.

Em seguida, o Arsenal abriu o placar aos 28 minutos com Katie McCabe. O restante da etapa inicial foi marcado por diversas divididas fortes de ambos os times, apesar de ser apenas um amistoso.

Base em ação e jogo mais movimentado

Logo no início do segundo tempo, Erin Cuthbert deu um carrinho para roubar a bola de Jordan Nobbs. Apesar de não ter sido falta, a jogadora do Arsenal levou a pior e saiu de campo na maca.

Por volta dos 60 minutos, ambos os times fizeram nove alterações de uma vez. Dessa forma, as únicas que permaneceram foram as goleiras. Então, com as bases em campo, o jogo mudou de cara. Os times arriscavam mais e fizeram um restante de partida mais dinâmica.

De início, o Chelsea teve o controle do jogo. Contudo, as chances não eram bem aproveitadas pelas jovens. Finalmente, aos 80 minutos, Reanna Blades empatou o duelo. Em suma, o gol surgiu de uma linda jogada individual da jogadora. Primeiramente, ela roubou a bola no meio campo e, então, arrancou para marcar o gol.

Porém, a alegria blue não durou muito. Aos 82 minutos, Freya Jupp marcou um belo gol para fazer o segundo do Arsenal. Por fim, a partida terminou em uma vitória das Gunners.

